News Brevi – 09.03.2021

AIRBUS, FUJITSU E THALES COLLABORNO IN UK PER IL FUTURO BRITISH ARMY’S TACTICAL COMMUNICATION PROGRAMME – Airbus, Fujitsu e Thales UK hanno firmato una lettera d’intenti (MOU – memorandum of understanding) per lavorare in modo collaborativo sulla prossima Systems Integrator (SI) opportunity per l’UK Ministry of Defence (MOD), il Land Environment Tactical Communications and Information Systems programme, noto come LE TacCIS. A seguito della firma del MOU, i partner hanno formato il consorzio ICELUS guidato da Airbus, che riunirà un collettivo di partner strategici del MOD che hanno un’ampia esperienza in defence communications networks. ICELUS offrirà un cambiamento pionieristico attraverso un approccio coerente di integrazione dei sistemi per fornire, in ultima analisi, efficacia operativa e vantaggio informativo all’utente finale, sostenendo al contempo una UK centric defence industrial base. I tre partner saranno in grado di esplorare congiuntamente come le loro rispettive competenze e soluzioni uniche possano essere combinate al fine di presentare le migliori proposte possibili per quanto riguarda le capacità e la competitività per questo importante programma. ICELUS si concentrerà sulla prossima LE TacCIS System Integrator (SI) opportunity per guidare la progettazione e l’integrazione di prodotti e servizi per applicazioni, infrastrutture e reti. Il contratto per il LE TacCIS System Integrator è previsto entro il 2023/2024. Il programma LE TacCIS è costituito da più sottoprogrammi e progetti con l’obiettivo di fornire la prossima generazione di comunicazioni militari tattiche nell’ambiente terrestre, fornendo i mezzi per prendere decisioni ponderate e tempestive abilitate da Communication Information Systems (CIS) agili. LE TacCIS è progettato per essere resiliente, lavorando in modo sicuro in uno spazio di battaglia cibernetico congestionato e conteso. Degraderà e si riprenderà in caso di attacco, continuando a fornire servizi e capacità essenziali di comando e controllo (C2). Si integrerà con altri sistemi per consentire la condivisione rapida e facile delle informazioni tra le piattaforme e i sistemi d’armamenti, fornendo full-spectrum, multi-domain effects. In contrasto con l’attuale single source prime supplier model, gli elementi del programma LE TacCIS saranno messi in competizione con l’industria che sarà incentivata a fornire una maggiore agilità del sistema, capacità e rapporto qualità-prezzo.

AIR FRANCE OSPITA UN FASHION SHOW NEI SUOI MAINTENANCE HANGARS – Durante la Paris Fashion Week, lunedì 8 marzo 2021, lo stilista Balmain ha presentato il film della sua nuova collezione autunno/inverno 2021-2022 girato negli hangar di Air France Industries a Parigi-Charles de Gaulle. In questo virtual fashion show, questi due mondi si sono riuniti per mostrare l’eleganza francese davanti a un pubblico globale. Questa ripresa, che mette in luce la vasta esperienza dei team di Air France, è stata un’opportunità unica per presentare le nuove creazioni di uno dei migliori designer francesi di alta moda. I modelli hanno avuto l’opportunità di camminare lungo l’ala di un Boeing 777-300, sul tarmac attorno a un Airbus A350 e anche davanti all’imponente infrastruttura della Air France maintenance division, in linea con le più severe norme di sicurezza. Le scene si susseguono in una creazione che ora più che mai ispira una forte voglia di viaggiare. In qualità di ambasciatore dell’arte dei viaggi in stile francese, Air France sin dai suoi inizi ha apprezzato le prestigiose case di moda francesi. La compagnia ha trovato un modo originale per aprire le sue porte alla casa di moda Balmain, per mostrare le creazioni francesi in tutto il mondo.

DELTA PROMUOVE L’EMANCIPAZIONE DELLE DONNE – Il Women’s History Month è iniziato il 1° marzo ed è una celebrazione annuale che commemora e incoraggia il ruolo vitale delle donne nella storia americana. Lunedì 8 marzo, la celebrazione corrisponde all’International Women’s Day. “Essendo uno dei Fortune’s Best Workplaces for Women, promuovere l’emancipazione delle donne è la chiave della cultura e del successo di Delta. Per celebrare la storia delle donne e l’impatto che hanno sul nostro mondo ogni singolo giorno, Delta mette in risalto le donne in tutto il mondo per tutto il mese. In Delta, ci impegniamo per la diversità, l’equità e l’inclusione nel senso più ampio del termine come parte del nostro lavoro per connettere e riflettere il mondo. Delta promuove un impatto significativo ricercando attivamente la diversità, perseguendo coraggiosamente l’equità e promuovendo consapevolmente l’inclusione, ritenendoci responsabili di questi obiettivi. Il Delta’s senior cross-divisional Diversity, Equity & Inclusion Council, composto da quasi 30 executive leaders, garantisce che questi obiettivi siano integrati in tutta l’organizzazione valutando metriche, programmi e proposte aziendali. Abbiamo anche 10 gruppi di risorse aziendali con oltre 24.000 dipendenti attivamente impegnati per garantire che le diverse prospettive siano portate al tavolo, fungendo da strateghi e leader di pensiero sulle questioni aziendali”, afferma Delta.

BRITISH AIRWAYS PROTEGGE IL TIER STATUS PER I SUOI EXECUTIVE CLUB MEMBERS – Per ringraziare i clienti per la loro fedeltà durante un periodo estremamente difficile della sua storia, British Airways ha annunciato oggi che proteggerà il Tier status degli Executive Club members per un ulteriore anno. Ciò significa che qualsiasi membro che rinnova nel 2021 godrà del proprio status per un altro anno, indipendentemente da quanti Tier Points accumulerà. I membri idonei riceveranno ulteriori 12 mesi alla loro Tier status expiry date, che verrà aggiornata nei loro account Executive Club questa settimana. Niall Rooney, Head of the British Airways Executive Club, ha dichiarato: “In attesa della decisione del governo ad aprile e dei piani per il riavvio sicuro dei viaggi il prima possibile, vogliamo ringraziare i nostri Executive Club members per la loro fedeltà durante i momenti più difficili. Sappiamo che molti dei nostri membri non sono stati in grado di viaggiare, ma le notizie di oggi significano che possono mantenere i loro vantaggi più a lungo e utilizzarli quando saranno di nuovo in grado di volare. Ci auguriamo che questo integri una serie di misure che abbiamo già introdotto”. L’annuncio di oggi significa che i membri qualificati avranno ricevuto due anni di protezione. Significa anche che nessun British Airways Executive Club member perderà il proprio Tier status nel 2021. Oltre a questa estensione di livello, a febbraio British Airways ha annunciato un’estensione di sei mesi a tutti gli Executive Club vouchers. Questa è stata la terza estensione che è stata applicata, dopo estensioni simili a marzo 2020 e ottobre 2020. British Airways aggiunge inoltre una validità di sei mesi a tutti i nuovi Companion Voucher o Travel Together tickets guadagnati tra giugno 2020 e la fine di dicembre 2021. Infine, British Airways continua a ridurre la quantità di Tier Points necessari per raggiungere ogni Tier del 25% per coloro il cui Tier Point collection year termina prima di luglio 2022.

EGO AIRWAYS: PROMOZIONE PER LA FESTA DEL PAPA’ – EGO Airways comunica: “Instancabili lavoratori, tuttofare mai fermi, ma anche dolci consiglieri e i primi a credere in noi. Dal 9 marzo fino alle 23.59 del 19 Marzo, la festa dei papà, sarà attiva un’offerta speciale, per tutti, ma in particolare per l’uomo più importante della nostra vita. Grazie a questa offerta sarà applicato uno sconto di 10€ sui nostri bundle di servizio PLUS e di 30€ su quelli LOUNGE e FLEXI, per un risparmio pari o superiore al 50% in entrambi i casi. Che tu voglia viaggiare in JUST GO o PRIVATE approfitta dell’offerta per poter accedere a servizi esclusivi, come il bagaglio in stiva o la scelta di un posto spazioso e comodo, a un prezzo unico. Questo sconto è applicabile e valevole su tutti i voli fra il 12 aprile e il 30 ottobre 2021, per qualsiasi destinazione. Regala un posto in poltrona al papà grazie ai bundle EGO Airways, gli sembrerà di non aver mai lasciato il vostro salotto”.

QANTAS LANCIA TRE NUOVE ROTTE DOMESTICHE STAGIONALI – Qantas lancia tre nuove rotte stagionali, supportando la crescente domanda di vacanze in Australia. Dal 1° luglio al 26 settembre 2021, il vettore nazionale opererà tre nuove rotte verso Cooma e Albury: da Sydney a Cooma tre giorni alla settimana, da Brisbane a Cooma due giorni alla settimana, da Brisbane ad Albury tre giorni alla settimana. Tutti i voli saranno operati dall’aereo turboelica Q400 di QantasLink. Il CEO di QantasLink, John Gissing, ha affermato: “Con la chiusura delle frontiere internazionali, più australiani stanno pianificando la loro prossima vacanza più vicino a casa. Stiamo creando più opzioni di viaggio dove c’è domanda. Questi nuovi voli sono anche una buona notizia per le imprese locali e i tour operator nella regione, aiutando a guidare il turismo e a rilanciare il settore che è stato danneggiato da COVID-19”. I clienti potranno godere dei vantaggi del servizio premium di Qantas, inclusi cibo e bevande gratuiti, bagagli e accesso alla lounge prima della partenza.