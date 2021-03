Iberia offre una nuova tariffa “Comfort” per tutte le destinazioni

Iberia offre una nuova tariffa per i passeggeri in Economy che cercano più comfort e flessibilità in questi tempi incerti.

La nuova tariffa “Comfort” soddisfa le richieste più frequenti dei clienti:

– Scelta del posto al momento dell’acquisto. Per i domestic and European flights ciò significa che è possibile scegliere i nuovi posti XL con più spazio tra le file.

– Carte d’imbarco emesse al momento dell’acquisto.

– Imbarco prioritario come gruppo 2 (group boarding temporaneamente sospeso a causa delle misure Covid-19).

– Un cambio consentito senza penale (fino a 15 giorni prima del volo).

– Rimborso del 100% per i voli a lungo raggio e dell’80% per i voli a corto e medio raggio che vengono cancellati dai clienti con un preavviso di 15 giorni.

La tariffa Comfort offre questi vantaggi molto più a buon mercato che ordinandoli separatamente.

A partire da oggi, la tariffa Comfort è disponibile per tutte le destinazioni di Iberia, comprese quelle nelle Americhe.

Il resto della struttura tariffaria di Iberia rimane invariato:

Basica fare: la più competitiva.

Optima fare, con un bagaglio da stiva e selezione del posto 24 ore prima della partenza.

Flexible fare per i clienti che potrebbero dover cambiare volo in qualsiasi momento.

La tariffa Comfort è disponibile attraverso tutti i canali di vendita di Iberia: il sito iberia.com, Serviberia, NDC e le agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)