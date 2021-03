News Brevi – 10.03.2021

WIZZ AIR ANNUNCIA UNA PROMOZIONE PER VOLARE FINO AL 31 MAGGIO 2021 – Wizz Air annuncia oggi il 20% di sconto sul prezzo del biglietto di alcuni voli selezionati prenotando il 10 e l’11 marzo tramite il sito wizzair.com o l’applicazione WIZZ mobile app. I biglietti saranno acquistabili fino alla mezzanotte dell’11 marzo per volare su alcuni voli selezionati dell’intero network di Wizz Air. I passeggeri potranno approfittare della promozione per viaggiare fino al 31 maggio 2021 e concedersi una piccola fuga primaverile, scegliendo tra le numerose rotte che godono di questa promozione. Includendo WIZZ Flex nella prenotazione i passeggeri potranno stare tranquilli che se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa, o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. La promozione è valida il 10-11 marzo 2021 dalle 00:00 alle 23:59 CET. Lo sconto del 20% si applica alla tariffa, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 20% viene applicato solo ad alcuni voli disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il Periodo promozionale. Il periodo di viaggio è limitato, tutti i viaggi devono essere completati entro il 31 maggio 2021. Le Promozione si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. La promozione non si applica alle prenotazioni di gruppo.

ANA CONDURRA’ UN TRIAL DI IATA TRAVEL PASS – All Nippon Airways (ANA) condurrà una trial della International Air Transport Association (IATA) Travel Pass mobile application. La sperimentazione rafforzerà l’obiettivo di ANA di cercare soluzioni digitali innovative per aiutare i clienti a gestire in modo trasparente e sicuro i loro viaggi internazionali, per soddisfare i più recenti global COVID-19 health requirements. “Con costanti modifiche agli international travel requirements che si aggiungono alla complessità del viaggio, IATA Travel Pass consente ai passeggeri di verificare facilmente se soddisfano i COVID-19 testing requirements della loro destinazione e condividere i risultati dei test con le compagnie aeree e le autorità in modo sicuro”, ha dichiarato Yuji Hirako, President and CEO of ANA and Member of the Board of Governors of IATA. “Attraverso il trial, speriamo di contribuire allo sviluppo della soluzione digitale, che mira a rendere l’esperienza di viaggio più fluida, sicura e senza contatto”. “ANA sta dimostrando la sua leadership nel settore diventando una delle prime compagnie aeree a provare IATA Travel Pass. Con la sperimentazione, ANA sta aiutando l’aviazione globale a rimettersi in piedi dando ai governi la fiducia necessaria per riaprire i confini e riconnettersi in sicurezza. IATA Travel Pass aiuterà i viaggiatori a verificare la loro conformità ai requisiti COVID-19 utilizzando credenziali sanitarie collegate in modo sicuro alla loro identità in un passaporto digitale. Questo metterà ANA e i suoi clienti in prima linea nella modernizzazione dei viaggi anche quando questa crisi sarà dietro di noi”, ha affermato Alexandre de Juniac, Director General and CEO of IATA.

AUSTRIAN AIRLINES E DO & CO ESTENDONO IL CATERING CONTRACT FINO AL 2027 – Austrian Airlines e DO & CO continuano la loro partnership di successo. Il catering di qualità austriaco è a bordo con Austrian dal 2007. Il contratto esistente è stato prorogato fino al 2027. In qualità di partner per il catering, DO & CO continuerà a provvedere al benessere di tutti i passeggeri di Austrian Airlines sui voli superiori a tre ore, sui voli a lungo raggio da Vienna, sugli Austrian Holidays charter flights e in Business Class sui voli europei. Il freshly produced food per il nuovo catering concept sui voli europei fino a 180 minuti, la “Austrian Melangerie”, proviene anch’esso da DO & CO. A partire da subito, i passeggeri potranno scegliere tra una selezione di piatti di alta qualità dall’esclusivo DO & CO brand “Henry for Austrian”. Il focus sarà sui classici piatti austriaci come lo strudel di mele o un piatto freddo (una Austrian Brettljause). “Con questa estensione del contratto, continuiamo la nostra collaborazione di lunga data e di successo con DO & CO. In questo modo continuiamo a sottolineare il nostro premium claim a bordo e possiamo offrire ai nostri ospiti un eccellente servizio di catering”, ha affermato Michael Trestl, member of the Austrian Airlines executive board. “Siamo molto lieti di poter continuare questa partnership di successo e portare insieme l’ospitalità austriaca in tutto il mondo”, afferma Attila Dogudan, founder and Chairman of the Management Board of DO & CO. DO & CO è responsabile del catering a bordo dei voli Austrian Airlines dal 2007. Il contratto per il catering a bordo è stato rinnovato l’ultima volta nel 2018. Ora il contratto è stato prorogato fino al 2027.

DELTA RICONOSCIUTA TRA LE MOST INNOVATIVE COMPANIES DA FAST COMPANY – Per la terza volta in quattro anni, Delta è una delle Fast Company’s Most Innovative Companies worldwide, questa volta in riconoscimento del successo della compagnia nell’innovazione con “risoluzione creativa dei problemi e coraggio” di fronte alla pandemia COVID-19 e per “trovare motivi per essere ottimisti in un anno senza precedenti per il turismo e l’ospitalità”. “In un anno straordinario per le compagnie aeree commerciali, Delta si è distinta per aver assunto un ruolo di leadership durante la pandemia”, ha affermato Fast Company nella sua recensione online della compagnia. “Oltre a trasformare lo standard di pulizia del settore con misure come la creazione di un Global Cleanliness team, un processo di pulizia in 44 punti e un programma di test COVID-19 per tutti i dipendenti, è stata tra le prime a fermare la vendita dei posti intermedi e l’unica compagnia aerea a continuare a farlo durante le festività natalizie 2020. Poiché molti di questi protocolli sono destinati a rimanere, Delta ha guadagnato il rispetto dei suoi frequent flyer e dei critici allo stesso modo”. In risposta a questo riconoscimento, Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer, Delta, ha dichiarato: “L’anno scorso è stato probabilmente uno dei più innovativi della nostra storia, perché dovevamo essere creativi in modi che non ci aspettavamo. In tutto questo, lo spirito di innovazione di Delta ha continuato a crescere e ad accelerare. Questo riconoscimento è un risultato significativo per il nostro personale, che ha sfruttato l’adattabilità e l’agilità in circostanze impegnative, per mantenere i clienti e i dipendenti sani e al sicuro, offrendo allo stesso tempo esperienze ponderate durante il viaggio”.

AMERICAN AIRLINES: NUOVO TRAGUARDO NEL PROGETTO DI MODERNIZZAZIONE DEL LOS ANGELES INTERNATIONAL AIRPORT – American Airlines sta costruendo un terminal per il domani, un impegno pluriennale sostanziale per modernizzare l’hub al Los Angeles International Airport (LAX) e migliorare la customer esperience presso i due domestic terminals più trafficati di LAX, per rendere il viaggio il più semplice possibile. La compagnia aerea, che celebrerà i 75 anni di servizio a Los Angeles entro la fine dell’anno, ha recentemente celebrato una tappa significativa a LAX, in cui i membri del team hanno firmato i loro nomi su un pezzo di storia che vivrà in modo prominente in cima al Terminal 4 and 5 CORE. Il CORE è la struttura centralizzata primaria che collega le aree dei terminal con i checkpoint di controllo, le aree di biglietteria e ritiro bagagli, nonché l’Automated People Mover (ATM) train system, i marciapiedi e le aree di parcheggio. In una cerimonia, i membri del team e i leader American sono stati raggiunti dai dirigenti di Los Angeles World Airports (LAWA) per celebrare la trave di acciaio finale, che è stata sollevata e messa in sicurezza dai suoi partner di costruzione. “Stiamo creando l’aeroporto del futuro a LAX, stabilendo nuovi standard di design, funzionalità, facilità d’uso e esperienza complessiva dei passeggeri”, ha affermato Justin Erbacci, Chief Executive Officer, Los Angeles World Airports. “Il completamento del Terminal 4.5 è un altro passo avanti nel nostro programma di modernizzazione generale e siamo orgogliosi di collaborare con American Airlines per realizzare la nostra visione di fornire un aeroporto di livello mondiale”. Nonostante le sfide presentate dalla pandemia, American ha continuato a operare in entrambi i Terminal 4 e 5 insieme ai suoi partner di costruzione, che hanno lavorato duramente per garantire un completamento puntuale nell’ottobre 2022. “Sono entusiasta di iniziare il prossimo capitolo mentre andiamo avanti con la costruzione dei Terminal 4 e 5 CORE”, ha affermato Rich Ashlin, Managing Director, LAX. “È un’ottima notizia sia per i membri del nostro team che per i clienti. Stiamo costruendo qualcosa che piacerà ai nostri clienti e di cui possiamo essere veramente orgogliosi”. La nuova struttura all’avanguardia avrà check-in e controlli di sicurezza più efficienti per ridurre i tempi di attesa.

AMERICAN AIRLINES: IL 36° CELEBRITY SKI WEEKEND DIVENTA VIRTUALE – Per 36 anni American Airlines ha collaborato con la Cystic Fibrosis Foundation per ospitare Celebrity Ski Weekend. Mentre l’evento di quest’anno si è spostato dalle pendici di Beaver Creek, Colorado, a un ambiente virtuale, l’importanza di raccogliere fondi per sostenere la missione della fondazione è rimasta invariata. “Siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership con la Cystic Fibrosis Foundation per il 36° anno”, ha affermato Elise Eberwein, Executive Vice President – People & Global Engagement for American. “Comprensibilmente non ci siamo riuniti di persona quest’anno per il nostro evento annuale di raccolta fondi, piuttosto abbiamo partecipato virtualmente per saperne di più sui progressi compiuti verso una cura per la FC. È un privilegio utilizzare la piattaforma American come un modo per sostenere l’incredibile lavoro della Fondazione e per portare l’attenzione su questa malattia. Non vediamo l’ora di rilanciare il nostro evento di persona nel 2022″. Come risultato diretto di questo evento annuale, sono stati compiuti progressi significativi nello sviluppo di terapie.

AMERICAN AIRLINES SIGLA ACCORDO CON KUEHNE+NAGEL SUI CARBURANTI SOSTENIBILI – American Airlines ha raggiunto un accordo di principio con Kuehne+Nagel per allocare una parte del carbon reduction benefit che la compagnia aerea genera attraverso il suo utilizzo di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) alla logistics company, uno dei principali clienti cargo di American. Si ritiene che l’accordo in linea di principio sia la più grande collaborazione SAF tra una freight logistics company e una compagnia aerea, sulla base dei 3 milioni di galloni di carburante che copre. Questo volume equivale a una riduzione delle lifecycle carbon emissions derivanti dai viaggi aerei di quasi 26.000 tonnellate di anidride carbonica (CO2) in tre anni, l’equivalente di un aereo passeggeri Boeing 787-9 che vola a emissioni zero in tutto il mondo 25 volte. “La collaborazione con Kuehne+Nagel come parte del nostro impegno per ridurre l’impatto dell’aviazione sul nostro pianeta è un incredibile esempio del tipo di collaborazione che guiderà il cambiamento reale”, ha affermato Jessica Tyler, President of American Airlines Cargo and Vice President of Operations Innovation & Delivery. “Questa strategic, market-based solution contribuirà a creare una supply chain più pulita e mira ad accelerare la nostra transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio”. L’accordo di principio con Kuehne+Nagel segue un accordo simile tra American e Deloitte. Ciascuno di questi accordi è un modello che la compagnia aerea spera possa essere adottato più ampiamente come un modo per riflettere la domanda di SAF e accelerare la transizione del settore dai combustibili fossili per jet ad alternative più sostenibili. “La domanda di environmentally friendly air logistics services è sicuramente in aumento”, ha affermato Yngve Ruud, member of the Management Board of Kuehne+Nagel, responsible for air logistics. “Attraverso la collaborazione innovativa con American Airlines, siamo lieti di supportare le ambizioni di sostenibilità dei nostri clienti e contribuire allo sviluppo e all’uso diffuso di SAF. Incoraggiamo tutte le parti interessate del settore a unirsi a noi per portare il volo a emissioni zero un passo più vicino”. American ha preso in consegna SAF al San Francisco International Airport dalla scorsa estate e si è impegnata a utilizzare 9 milioni di galloni di SAF nei prossimi tre anni.

ANA HOLDINGS IMPLEMENTA UN ESG-DRIVEN CIRCULAR PROJECT – ANA Holdings sta collaborando con Fermenstation Co. Ltd, con sede in Giappone, per utilizzare sottoprodotti alimentari per creare prodotti di consumo. Questa collaborazione è un altro sforzo di ANA per migliorare le pratiche di sostenibilità e mettere la compagnia sulla buona strada per raggiungere i suoi 2050 Environmental, Social and Governance (ESG) goals. Fermenstation è una startup innovativa che crea prodotti di bellezza a base di riso fermentato e altri ingredienti. All Nippon Airways Trading Co., Ltd (ANATC), una società del gruppo ANA HD, procurerà e consegnerà banane non consumabili dalla Tanabe Farm, Ecuador, a Fermenstation per l’uso nella produzione di salviettine umidificate antibatteriche ed etanolo. “Tutti in ANA HD sono entusiasti dell’opportunità di collaborare con Fermenstation per portare avanti il nostro ambizioso programma ESG”, ha affermato Takashi Shiki, Chief Executive Officer of All Nippon Airways Trading Co.,Ltd. “Ponendo un’enfasi continua su ESG e collaborando con altre aziende leader, contribuiremo al bene della società mentre sviluppiamo il business”. Il riutilizzo dei sottoprodotti aiuterà ANA Group a ridurre i suoi livelli di perdita di cibo, con una economia circolare.