ANA sperimenta IATA Travel Pass

All Nippon Airways (ANA) condurrà un test dell’applicazione mobile Travel Pass dell’International Air Transport Association (IATA). La sperimentazione rientra nell’obiettivo del vettore di individuare soluzioni digitali innovative per aiutare i passeggeri a gestire in modo sicuro e in modalità contactless i loro viaggi internazionali, in conformità con gli ultimi requisiti sanitari globali.

“Con le continue modifiche dei requisiti di viaggio internazionali che si aggiungono alla complessità del viaggiare, lo IATA Travel Pass consente ai passeggeri di verificare facilmente se essi soddisfano i requisiti di screening COVID-19 richiesti dalla destinazione di viaggio, e di condividere i risultati dei loro test con le compagnie aeree e le autorità in modo sicuro”, ha detto Yuji Hirako, President and CEO of ANA and Member of the Board of Governors of IATA. “Con questa sperimentazione speriamo di contribuire allo sviluppo di una soluzione digitale in grado di rendere l’esperienza di viaggio più fluida, sicura e senza contatti”.

“Diventando una delle prime compagnie aeree a testare IATA Travel Pass, ANA dimostra la sua leadership nel settore. Con questa sperimentazione ANA aiuta l’aviazione globale a rimettersi in piedi, dando ai governi la fiducia necessaria per riaprire in sicurezza le frontiere e mettendo nuovamente in contatto le persone. Lo IATA Travel Pass aiuterà i viaggiatori a verificare la conformità ai requisiti COVID-19 utilizzando credenziali sanitarie collegate in modo sicuro alla loro identità in un passaporto digitale. E questo metterà ANA e i suoi clienti in prima linea nella modernizzazione dei viaggi, anche quando questa crisi sarà ormai alle nostre spalle”, ha affermato Alexandre de Juniac, Director General and CEO of IATA.

Il test è una delle tante iniziative ANA volte a migliorare continuamente l’esperienza del passeggero e garantirne la sicurezza e tranquillità.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)