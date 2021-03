Ryanair lancia il Covid-19 Certificate Wallet

Ryanair ha lanciato oggi un nuovo servizio, Covid-19 Travel Wallet, disponibile solo sull’app di Ryanair. I consumatori possono ora caricare il loro test PCR negativo, il certificato di vaccinazione contro il Covid-19 e altri documenti relativi al Covid che potrebbero essere richiesti per viaggiare in Europa questa estate. Il favorevole lancio del vaccino permetterà di tornare a viaggiare in Europa e il Covid Certificate Wallet di Ryanair renderà i viaggi aerei in Europa questa estate ancora più semplici per i suoi clienti.

Ryanair è fiduciosa che il lancio del programma di vaccinazione dell’UE vedrà la rimozione delle attuali restrizioni di viaggio nell’UE in tempo per le vacanze scolastiche e, intanto, i clienti potranno usufruire del C-19 Certificate Wallet di Ryanair, che permetterà di raccogliere tutti i documenti di viaggio legati al Covid in un’unica app, facilitando la presentazione delle certificazioni necessarie negli aeroporti il giorno del viaggio.

Poiché i governi dell’UE non disporranno di un passaporto vaccinale per questa estate, Ryanair è consapevole che alcuni Paesi dell’UE potrebbero richiedere documenti di viaggio aggiuntivi e il nuovo C-19 Travel Wallet di Ryanair garantisce che i passeggeri abbiano tutti i documenti di viaggio legati al Covid-19 salvati in un’unica app, per poter essere presentati negli aeroporti in occasione delle prossime vacanze.

Il direttore marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di lanciare il C-19 Travel Wallet Ryanair, mentre ci prepariamo per il ritorno delle vacanze in famiglia nell’estate 2021. Molti clienti Ryanair faranno la loro prima vacanza dopo oltre un anno, rispettando le nuove linee guida di viaggio e il C-19 Travel Wallet consentirà loro di archiviare tutti i documenti legati al Covid, come i risultati dei test PCR, i moduli di localizzazione dei passeggeri e i certificati di vaccino in un’unica app, senza problemi o scartoffie di cui preoccuparsi.

Gli operativi dei voli Ryanair per l’estate 2021 sono già in vendita – soggetti a modifiche a seconda delle restrizioni di viaggio governative – e crediamo che una volta che le fasce della popolazione considerate ad alto rischio in Europa saranno vaccinate entro la fine di maggio o giugno, le restrizioni di viaggio saranno allentate e i viaggi aerei saranno soggetti a una ripresa dalla domanda, che vedrà le famiglie europee ricominciare a viaggiare per godersi le meritate vacanze estive verso le spiagge di Spagna, Italia, Portogallo e Grecia quest’estate. Non vediamo l’ora di accogliere di nuovo a bordo i nostri clienti e le loro famiglie nell’estate 2021”.

(Ufficio Stampa Ryanair)