Rolls-Royce e Tecnam uniscono le forze con Widerøe per consegnare un all-electric passenger aircraft pronto per il servizio nel 2026

Rolls-Royce e il costruttore italiano Tecnam stanno unendo le forze con Widerøe, la più grande compagnia aerea regionale in Scandinavia, per consegnare un all-electric passenger aircraft per il commuter market, pronto per il servizio nel 2026. Il progetto è un allargamento del programma di ricerca di successo tra Rolls-Royce e Widerøe sull’aviazione sostenibile e della partnership esistente tra Rolls-Royce e Tecnam sulla propulsione dell’all-electric P-Volt aircraft.

Stein Nilsen, Chief Executive, Widerøe, afferma: “Il vasto network norvegese di short take-off and landing airports è ideale per le tecnologie a zero emissioni. Questo aereo dimostra quanto sia veloce lo sviluppo di questa nuova tecnologia e che siamo sulla buona strada per realizzare la nostra ambizione di volare a zero emissioni per il 2025”.

Rob Watson, Director – Rolls-Royce Electrical, ha detto: “L’elettrificazione ci aiuterà a realizzare la nostra ambizione di consentire ai mercati in cui operiamo di raggiungere net zero carbon entro il 2050. Questa collaborazione rafforza le nostre relazioni esistenti con Tecnam e Widerøe, mentre cerchiamo di approfondire ciò che è necessario per fornire un all-electric passenger aircraft per il commuter market. Dimostra anche le ambizioni di Rolls-Royce di essere il fornitore leader di all-electric and hybrid electric propulsion and power systems nei diversi mercati dell’aviazione”.

Il programma intende coprire tutti gli elementi dello sviluppo e del completamento di un all-electric passenger aircraft che potrebbe essere utilizzato nel mercato norvegese già dal 2026. A causa della sua topografia, la Norvegia fa ampio uso dell’aviazione per la connettività regionale e ha l’ambizione che tutti i voli domestici siano a zero emissioni entro il 2040. Rolls-Royce porterà la sua esperienza in propulsion and power systems, Tecnam fornirà capacità di progettazione, produzione e certificazione degli aerei. La missione di Widerøe sarà quella di garantire che tutte le competenze e i requisiti di un operatore aereo siano conformi, per l’entrata in servizio nel 2026.

Andreas Aks, Chief Strategy Officer di Widerøe, ha aggiunto: “Siamo molto entusiasti che ci sia stato offerto il ruolo di operatore di lancio, ma anche umili di fronte alla sfida di mettere in servizio il primo aereo a zero emissioni del mondo. La nostra missione è quella di avere tutte le nuove capacità, i processi e le procedure necessarie per uno zero emissions operator, progettate e approvate in parallelo con lo sviluppo e la certificazione dell’aereo”.

Fabio Russo, Chief Project R&D and Product Development, Tecnam, ha detto: “È incredibile vedere l’interesse intorno al P-Volt, non solo da parte delle compagnie aeree regionali, ma anche da aziende specializzate nella mobilità intelligente. L’ultimo anno ha dimostrato l’importanza di promuovere collegamenti capillari tra le piccole comunità, riducendo la congestione degli hub principali. Il P-Volt, come il P2012 Traveller oggi, si integrerà perfettamente nella portata di questo programma. Siamo onorati e lieti di vedere il livello di entusiasmo che Widerøe e il nostro partner Rolls-Royce stanno dedicando a questo progetto”.

“La collaborazione offre l’opportunità di sviluppare una soluzione entusiasmante per il commuter aircraft market. Prima della pandemia, Widerøe offriva circa 400 voli al giorno utilizzando un network di 44 aeroporti, dove il 74% dei voli copre distanze inferiori ai 275 km. La durata dei voli più brevi è tra i sette e i quindici minuti. Lo sviluppo di aerei completamente elettrici permetterà alle persone di essere connesse in modo sostenibile e realizzerà l’ambizione di Widerøe di operare il suo primo all-electric flight entro il 2026. L’all-electric P-Volt aircraft, che si basa sull’11-seat Tecnam P2012 Traveller aircraft, è ideale per short take-off and landing e per le rotte nel nord e sulla costa occidentale della Norvegia”, prosegue il comunicato.

Rolls-Royce e Widerøe hanno annunciato un programma di ricerca congiunto nel 2019. L’obiettivo del programma era quello di valutare e sviluppare electrical aircraft concepts che avrebbero soddisfatto l’ambizione norvegese di avere il primo electrified aircraft negli ordinary domestic scheduled flights entro il 2030 e la riduzione dell’80% delle emissioni dei voli domestici entro il 2040.

Rolls-Royce ha avviato anche una partnership strategica con Tecnam per sviluppare l’aereo Tecnam P2010 modificato con l’H3PS propulsion system, il primo parallel hybrid-electric propulsion system for General Aviation, avviato insieme a Rotax nel maggio 2018.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)