La Pratt & Whitney Canada PW800 Engine Family equipaggia il primo volo del Dassault Falcon 6X Business Jet

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato che il suo pluripremiato motore PW800 ha raggiunto un nuovo traguardo con il primo volo del business jet Falcon 6X (leggi anche qui), dotato di motori PW812D, dal Dassault assembly centre in Bordeaux-Mérignac, France.

“Il motore PW812D per il Dassault Falcon 6X presenta le ultime innovazioni e tecnologie”, ha affermato Maria Della Posta, president of Pratt & Whitney Canada. “Siamo entusiasti delle performance del motore e orgogliosi che equipaggi il Dassault Falcon 6X, sulla base del nostro rapporto di successo con Dassault negli ultimi 20 anni di active programs”.

“Il PW800 è il motore più moderno, efficiente ed ecologico della sua categoria. Utilizzando le tecnologie più sostenibili e ad alte performance, il motore offre miglioramenti a due cifre in termini di consumo di carburante, emissioni, maintenance times e rumore. Il motore PW800 incorpora anche l’ultima generazione di tecnologie in ogni aspetto, dal design avanzato alle innovative maintenance functionality. Per i passeggeri, il motore è progettato per offrire un’esperienza impareggiabile con una cabina eccezionalmente silenziosa e confortevole, che lo rende il motore più silenzioso della sua categoria”, afferma Pratt & Whitney Canada.

“Tutto questo è supportato dal più completo hourly maintenance program sul mercato”, ha affermato Della Posta. “Il PW800 Eagle Service Plan (ESP) rappresenta la copertura end-to-end più ampia del settore, fornendo un true ‘concierge level’ of service, supportato da data-driven prognostics”.

Il motore ha mostrato performance eccezionali durante i test, con 3.000 ore di engine testing, di cui più di 300 ore sul flight test bed e 19.000 ore sul core. Con la PW800 engine family in totale, sono state condotte più di 32.000 ore di test, incluse quasi 25.000 ore di flight testing.

“Investire in ricerca e sviluppo è una forza trainante per l’azienda, rendendola il più grande R&D investor del Canada nel settore aerospaziale e il quarto nel paese, con tutti i settori messi insieme. È questo impegno e l’ingegnosità dei suoi dipendenti che spingono avanti lo sviluppo di prodotti e servizi all’avanguardia e affidabili presso Pratt & Whitney Canada”, conclude il costruttore.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)