Lufthansa raddoppia il numero di voli per la Pasqua

Lufthansa segnala un aumento delle prenotazioni per l’imminente stagione dei viaggi a Pasqua. Nelle ultime due settimane sono state ricevute fino all’80% in più di prenotazioni per Maiorca, il 20% in più per le Isole Canarie e il 50% per il Messico. La revoca delle restrizioni sui viaggi a Maiorca da parte del governo federale tedesco rafforzerà ulteriormente questa tendenza. La compagnia aerea sta rispondendo all’aumento della domanda e ha quasi raddoppiato il numero di voli offerti

In totale, Lufthansa offrirà circa 1.200 European flights da marzo ad aprile. Ciò significa circa il 200% in più di collegamenti da Monaco e circa il 50% in più da Francoforte rispetto alla settimana in corso.

Le destinazioni in Spagna sono particolarmente richieste. Questo è il motivo per cui la compagnia aerea vola per la prima volta su quasi tutte le Isole Canarie. Le capacità da Monaco a Gran Canaria e Fuerteventura saranno addirittura raddoppiate per Pasqua, da Francoforte le capacità a Gran Canaria e Tenerife saranno aumentate del 50%.

Maiorca è attualmente particolarmente richiesta tra i vacanzieri. Lufthansa ha risposto aumentando notevolmente il numero di voli per Maiorca: invece di due voli settimanali da Monaco, ora ci saranno fino a undici collegamenti settimanali, e da Francoforte, invece di sei voli settimanali, ci saranno ora fino a 20 collegamenti settimanali durante la stagione dei viaggi pasquali.

Inoltre, Eurowings sta attualmente espandendo le proprie frequenze verso Maiorca: la compagnia aerea sta pianificando fino a 325 voli settimanali da 24 aeroporti in Germania e nel Regno Unito a Palma di Maiorca.

Inoltre, in Spagna, le città di Valencia e Malaga sono solitamente molto affollate durante la Pasqua.

Nel caso dei voli oltremare, Cancun in Messico e San José in Costa Rica da Francoforte sono particolarmente richiesti. Cancun può ora essere raggiunta tutti i giorni, San José cinque volte a settimana.

(Ufficio Stampa Lufthansa)