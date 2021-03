News Brevi – 12.03.2021

NUOVO “AUSTRIAN MELANGERIE” CATERING CONCEPT PER AUSTRIAN AIRLINES – Dal 18 marzo i passeggeri della Austrian Airlines Economy Class sui voli europei potranno scegliere tra una gamma diversificata e di alta qualità di prodotti offerti dalla “Austrian Melangerie”. Il nuovo concetto di ristorazione è disponibile sui voli con un tempo di volo fino a tre ore. Qualità, regionalità e selezione sono al centro della nuova offerta. I piatti freschi sono realizzati dal marchio “Henry for Austrian” di DO & CO, mentre il caffè e il tè sono serviti da Julius Meinl. A seconda delle loro esigenze e gusti personali, gli ospiti di Economy Class possono scegliere dalla selezione “Austrian Melangerie”. Su tutti i voli europei sono disponibili Austrian snacks dolci e salati, nonché bevande analcoliche. Sui voli che durano 50 minuti o più, è disponibile un’offerta estesa. Ad esempio, i passeggeri possono scegliere tra uno strudel di mele, un rotolo vegetariano o un’originale torta Sacher. Inoltre, viene offerta una selezione di bevande calde di Julius Meinl, nonché vino e birra austriaci. Sui voli di 85 minuti o più, non vanno dimenticati i piatti principali come una cotoletta di pollo con patate al prezzemolo o un Alpine Poké Bowl con trota affumicata. Bevande alcoliche come gin e grappa della distilleria Reisetbauer completano l’offerta. Saranno disponibili snack a partire da 2 euro, bevande a partire da 3 euro, il prezzo per i primi piatti parte da 9 euro. L’acqua viene fornita gratuitamente ai passeggeri su richiesta. Come dolce regalo, tutti i passeggeri riceveranno un cioccolatino da Salzburg Schokolade. I dettagli della nuova offerta di catering sui voli europei e il menu valido dal 18 marzo sono disponibili su https://www.austrian.com/at/en/austrian-melangerie. Nulla cambierà per i passeggeri di Business Class, il catering premium DO & CO rimarrà in vigore. Sui voli con durata superiore a tre ore, rimarrà invariato anche l’attuale servizio in Economy Class. Questo vale anche per i passeggeri di Austrian Airlines sugli Austrian Holidays charter flights.

IL PREMIER MARIO DRAGHI VISITA IL CENTRO VACCINALE DELLA REGIONE LAZIO ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha visitato oggi il Centro Vaccini della Regione Lazio, realizzato per la prima volta in uno scalo italiano grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma e Croce Rossa Italiana. Il premier, accompagnato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo e dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, è stato ricevuto dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dal presidente della CRI, Francesco Rocca e dall’Amministratore Delegato di ADR, Marco Troncone. Presenti anche l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e il Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani, Francesco Vaia. La struttura, la più grande del Lazio con circa 1.500 metri quadri interamente coperti e riscaldati, è in grado di somministrare oltre 3mila dosi di vaccino giornaliere ed è stata allestita utilizzando una parte degli oltre 22mila metri quadri di superficie messi a disposizione da Aeroporti di Roma presso il parcheggio Lunga Sosta del “Leonardo da Vinci”, dove dallo scorso settembre è attiva l’area per i test Covid-19. “Dall’inizio della pandemia continuiamo ad assicurare sempre il massimo supporto alle Istituzioni, mettendo in campo tutto quanto possibile per fronteggiare con determinazione l’emergenza Covid-19. La realizzazione di questo centro vaccinale, inserito nella struttura di test rapidi e molecolari già presente dalla scorsa estate e che fanno di quest’area un vero e proprio hub sanitario, testimonia il nostro contributo concreto alla diffusione della campagna vaccinale che resta la linea di fuoco di questa lotta. Dall’apertura del centro, lo scorso 11 febbraio, sono state somministrate finora oltre 30mila dosi di vaccino AstraZeneca”, ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di ADR. La nuova area dedicata alla somministrazione dei vaccini è facilmente raggiungibile dall’autostrada Roma-Fiumicino grazie anche ad una segnaletica stradale dedicata e resta aperta sette giorni su sette.

UIA ANNUNCIA LA RIPRESA DEI VOLI TRA UCRAINA E MOLDAVIA – Ukraine International Airlines (UIA) prosegue il ripristino dei voli sospesi a causa della pandemia da COVID-19 e annuncia la ripresa dei propri collegamenti tra Ucraina e Moldavia. A partire dal prossimo 28 marzo 2021, la compagnia aerea programmerà un piano voli sulla rotta Kiev – Chisinau – Kiev come segue: Kiev (KBP) – Chisinau (KIV): lunedì, giovedì e domenica; Chisinau (KIV) – Kiev (KBP): lunedì, martedì e venerdì. Questo comodo programma di volo consente di collegarsi con una dozzina di voli domestici ed internazionali attraverso l’aeroporto di Boryspil della capitale ucraina Kiev. In particolare, i passeggeri provenienti da Milano potranno comodamente prenotare voli da e per l’aeroporto di Milano Malpensa, con il seguente operativo voli: 12:55 Milano (MXP) – 16:35 Kiev (KBP); 19:40 Kiev (KBP) – 20:45 Chisinau (KIV). 07:20 Chisinau (KIV) – 08:25 Kiev (KBP); 10:15 Kiev (KBP) – 12:05 Milano (MXP). Ukraine International Airlines applica standard e procedure di sicurezza in conformità con le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, dell’Organizzazione internazionale del trasporto aereo, dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea, del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, nonché del Ministero della salute dell’Ucraina e lo State Aviation Service dell’Ucraina.

AMERICAN AIRLINES INCREMENTA IL NETWORK AD AUSTIN – American sta aggiungendo 10 nuove rotte (7 year-round e 3 seasonal routes) verso la capitale del Texas, Austin. American sta inoltre introducendo quattro nuove rotte in codeshare con il West Coast International Alliance partner Alaska Airlines, per voli a partire dal 6 maggio. I nuovi servizi ad Austin e le nuove rotte in codeshare saranno disponibili per l’acquisto il 15 marzo. “American è ansiosa di espandersi ad Austin parallelamente alla crescita della regione”, ha affermato Brian Znotins, Vice President of Network Planning, American. “I clienti hanno chiesto più servizi ad Austin e oggi rispondiamo alla chiamata”. Riguardo gli year-round service, American aggiunge servizi due volte al giorno da Austin a Las Vegas (LAS); Nashville, Tennessee (BNA); Raleigh-Durham, North Carolina (RDU); Washington Dulles (IAD). La compagnia aerea sta inoltre aggiungendo un servizio giornaliero da Austin a destinazioni popolari tra cui New Orleans (MSY); Orlando, Florida (MCO); Tampa, Florida (TPA). Nuove rotte stagionali collegheranno Austin con Aspen, Colorado (ASE); Los Cabos, Messico (SJD); Destin-Fort Walton Beach, Florida (VPS) quest’estate. I nuovi annunci completano il servizio American esistente tra AUS e Boston (BOS); Charlotte (CLT); Chicago O’Hare (ORD); Dallas-Ft. Worth (DFW); Los Angeles (LAX); Miami (MIA); New York (JFK); Philadelphia (PHL); Phoenix (PHX). Questa estate, American e i suoi partner – JetBlue, Alaska Airlines e British Airways – serviranno 19 dei 25 mercati più grandi da Austin, fornendo più scelte. Che si tratti di un volo per Londra con British Airways, per New York con JetBlue o per Las Vegas con American, i clienti di Austin avranno la maggiore scelta e il miglior network. American e Alaska continueranno a rafforzare le loro relazioni con nuove rotte in codeshare da AUS a San Diego (SAN); San Francisco (SFO); Portland, Oregon (PDX). Sarà introdotto il domestic codeshare sul servizio tra Austin e Seattle (SEA), con l’intenzione di aggiungere il servizio annunciato di recente da AUS a Boise. Anche American e JetBlue hanno recentemente lanciato il loro codeshare, che include il servizio tra New York (JFK) e AUS.

NORWEGIAN: PRESENTATO IL PIANO DI RICOSTRUZIONE – Il Norwegian financial reconstruction plan è stato inviato ai suoi creditori e azionisti. Se il piano verrà approvato dai tribunali irlandesi e norvegesi nelle prossime settimane, la compagnia potrà continuare i processi di ricostruzione e avviare un aumento di capitale ad aprile, con completamento previsto a maggio 2021. Jacob Schram, CEO di Norwegian, ha dichiarato: “Abbiamo avuto molte trattative costruttive con i creditori da quando il piano indicativo è stato presentato il 14 gennaio. L’Examiner in Irlanda e il Reconstructor in Norvegia ritengono entrambi che questo piano sia nell’interesse dei creditori e degli azionisti della compagnia. Questa è una pietra miliare importante nel processo per garantire il futuro di Norwegian”. L’Examiner presenterà in primo luogo proposte formali per la ristrutturazione sulla base del piano presentato ai creditori. Dopo le necessarie riunioni dei creditori, le proposte saranno quindi presentate all’Alta Corte irlandese per l’approvazione. Le proposte delineano come saranno trattati i creditori nell’effettiva ricostruzione. Geir Karlsen, CFO di Norwegian, ha dichiarato: “Si spera che l’Alta Corte irlandese prenda la decisione finale entro le prossime due settimane. Se approvato dalla Corte irlandese, il piano sarà trattato nell’ambito del processo di ricostruzione in Norvegia. Se tutto andrà secondo i piani, potremo effettuare l’aumento di capitale a maggio”. Norwegian ha cercato di identificare soluzioni per rimborsare una piccola quota di clienti con richieste di rimborso precedenti all’ingresso in esame il 18 novembre 2020. Circa il 98% delle richieste di rimborso prenotate direttamente con Norwegian, sono state rimborsate prima dell’inizio del processo di ricostruzione. Nonostante le discussioni con Examiner e Reconstructor, si è purtroppo dimostrato impossibile consentire il rimborso delle richieste di rimborso in sospeso ai clienti a causa dei principi dei processi di ristrutturazione. “Avremmo voluto garantire il rimborso completo dei crediti in sospeso durante la ricostruzione e ci dispiace che ciò non sia possibile”, ha affermato Karlsen.