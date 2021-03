Pratt & Whitney: impegnati per il futuro del B-52

Mentre la United States Air Force si prepara al re-engine della sua intera flotta di aerei B-52, Pratt & Whitney ha l’opportunità di continuare ad equipaggiare questo velivolo di importanza critica con il motore PW800.

“Il re-engining di un aereo è impegnativo, ma come leader del settore in low-risk integration di commercial engines su military aircraft, come il PW2000 per il C-17, Pratt & Whitney è posizionata per integrare perfettamente il PW800 sull’iconico bombardiere. Con una solida infrastruttura di supporto in atto, il PW800 è pronto a supportare il B-52 fino al 2050 e oltre”, afferma Pratt & Whitney.

“Pratt & Whitney è stato l’USAF B-52 propulsion provider sin dall’inizio, equipaggiando il bombardiere sin dal suo primo volo nel 1952. L’esperienza necessaria per mantenerlo operativo al massimo delle performance per decenni a venire esiste già. L’impareggiabile esperienza di Pratt & Whitney nell’integrare i propulsion systems sul B-52 airframe, dal J57 al TF33, e nel sostenere il propulsion system del B-52 per oltre 60 anni, è ciò che continua a distinguerla dalla concorrenza.

Il motore PW800 sta trasformando l’aviazione moderna ed è diventato una parte iconica della famiglia di motori Pratt & Whitney, proprio come il B-52 è una parte iconica della flotta USAF. Costruito per superare gli standard del settore in termini di performance, fuel efficiency e disponibilità, il motore offre reliability and mission-readiness rates superiori per questa risorsa fondamentale per la sicurezza nazionale”, prosegue il costruttore.

“Con ogni nuova generazione di motori che progetta, P&W investe molto in miglioramenti significativi in termini di manutenzione e durata. La tecnologia moderna e collaudata e l’easy-to-maintain design del PW800 garantiranno che la flotta B-52 sia sempre mission-ready, sia per il training che per l’esecuzione di combat operations in una vasta gamma di ambienti. Gli equipaggi dell’USAF sapranno con sicurezza che possono dipendere dal motore PW800 per eseguire la loro missione e tornare a casa sani e salvi.

Selezionando il PW800, l’USAF sarà in grado di trarre vantaggio dai lifecycle cost benefits, da significativi risparmi sul consumo di carburante, zero scheduled overhauls per tutta la durata del programma e lower cost on-wing maintenance.

I riconoscimenti parlano da soli. Il PW800 è un Laureate Award winner e una scelta comprovata nel commercial market. Ha notevolmente contribuito a rivoluzionare il settore. Utilizzando la tecnologia di nuova generazione nel core, che condivide con il motore Pratt & Whitney GTF, questo motore innovativo offrirà un salto generazionale nella propulsion technology per il B-52.

Guardando indietro all’era dei propeller-driven aircraft, il B-52 era uno dei pochi jet-powered bombers nel cielo, dotato di otto Pratt & Whitney J57-P-1W turbojet engines da 10.000 libbre di spinta. Quando l’Air Force decise che il B-52 aveva bisogno di nuovi motori, Pratt & Whitney era lì per supportare l’USAF e integrare il più capace TF33 sul leggendario bombardiere.

Questa eredità di lunga data ha stabilito saldamente i valori condivisi tra le due organizzazioni. Pratt & Whitney è pronta a fornire l’innovazione necessaria per portare il B-52 Stratofortress nel suo prossimo capitolo e equipaggiare il B-52 per tutto il tempo necessario alla sua missione”, afferma il comunicato di Pratt & Whitney.

“L’innovazione è ciò che alimenta Pratt & Whitney e continueremo a innovare per adempiere al nostro dovere di mantenere il B-52 mission-ready. Non c’è mai stato un momento migliore per il re-engine del B-52 e non c’è mai stata un’opzione migliore del PW800”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)