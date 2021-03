News Brevi – 13.03.2021

DELTA IN PRIMA LINEA PER LA DISTRIBUZIONE DEI VACCINI – Delta è in una posizione unica per distribuire il vaccino COVID-19 grazie alla sua vasta rete globale, a partnership internazionali e alla comprovata capacità di trasportare in modo sicuro ed efficace i vaccini. Il vettore globale sta inoltre utilizzando la sua esclusiva Vaccine Watch Tower per dare la priorità a ogni spedizione prenotata con il codice di consegna speciale COV. “Spediamo quotidianamente vaccini in tutti gli Stati Uniti con affidabilità al 100% e, con l’accelerazione dell’impegno globale, siamo stati in grado di sfruttare la nostra rete internazionale e l’esperienza farmaceutica per estendere la nostra distribuzione di vaccini a numerosi mercati internazionali”, ha affermato Rob Walpole, V.P. – Delta Cargo. “La nostra esclusiva Vaccine Watch Tower è stata fondamentale nel fornire ai nostri clienti la massima tranquillità durante tutto il processo di spedizione, in quella che spesso è una catena logistica complessa”. L’ampia e agile rete di distribuzione globale di Delta è rafforzata dallo stretto coordinamento con le sue compagnie aeree partner, tra cui Air France KLM Martinair Cargo, Virgin Atlantic Cargo, Korean Air Cargo e Aeromexico Cargo, nonché i partner SkyTeam Cargo. Insieme, forniscono una portata mondiale e una maggiore capacità di immagazzinare e spedire vaccini da più hub globali. Delta ha già completato con successo spedizioni importanti tra gli Stati Uniti e l’Europa, tra cui da Madrid a New York-JFK e da Detroit a Bruxelles.

AERONAUTICA MILITARE: LA CULTURA DELLA SICUREZZA DEL VOLO INIZIA DALLE SCUOLE DI VOLO – Venerdì 5 marzo, nell’ambito del programma di visite conoscitive che l’Ispettorato per la Sicurezza del Volo effettua nel corso dell’anno presso gli Enti e Reparti di Forza Armata, il Generale di Brigata Aerea Roberto Di Marco, Ispettore per la Sicurezza del Volo e Presidente dell’Istituto Superiore per la Sicurezza del Volo (ISSV), ha incontrato il personale del 72° Stormo di Frosinone. Dopo il briefing di Reparto presentato dal Colonnello Davide Cipelletti, Comandante dello Stormo, il Generale Di Marco, rivolgendosi in particolare ai capi articolazione e al personale referente per la Sicurezza del Volo del Reparto, ha voluto sottolineare come, anche nel difficile contesto imposto dall’emergenza pandemica, fatto di incertezza e nuovi carichi di lavoro per tutti, sia fondamentale affrontare ogni situazione con consapevolezza. “La Sicurezza del Volo è strettamente dipendente da voi tutti, dal Comandante di Stormo che ne detta la policy e da tutti i capi articolazione e personale addetto alla Sicurezza del Volo che costituiscono gli agenti del cambiamento. Voi, come piloti istruttori, avete un compito aggiuntivo arduo e stimolante perché siete i diretti formatori delle prossime generazioni di piloti di elicottero. Avete però anche la fortuna di circoscrivere un processo perché riuscite a vedere i prodotti tangibili del vostro impegno”. Riferendosi poi alla Sicurezza del Volo e, in particolare, alle nuove indicazioni in materia di Cultura della Sicurezza del Volo, il Generale ha così continuato: “Occorre applicare un nuovo metodo di lavoro a ciò che già stiamo facendo bene, perché il metodo aiuta a mantenere la direzione e i tempi di sviluppo dei nostri processi, oltre a farci monitorare periodicamente i risultati. Per traguardare meglio l’attività della Sicurezza del Volo presso i nostri Reparti è necessario quindi conoscere la missione, la dimensione e la tipicità di ogni singola struttura organizzativa aeronautica così da poter garantire scelte di dettaglio basate sul più corretto approccio in termini di Sicurezza del Volo. Questi nuovi parametri di studio devono concorrere alla formazione degli Ufficiali Sicurezza del Volo di domani” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA: PIU’ ROTTE IN ALASKA QUESTA ESTATE – Delta offre più connettività con una significativa espansione del servizio in Alaska quest’estate, compreso il lancio di un nuovo servizio e più voli per Anchorage e Fairbanks, nonché il ritorno di popolari destinazioni stagionali come Juneau, Ketchikan e Sitka. “Delta non vede l’ora di offrire più destinazioni quest’estate, comprese più opzioni per viaggiare nello stato dell’Alaska”, ha affermato Joe Esposito, Delta’s S.V.P. – Network Planning. Tutti i voli per Anchorage, Fairbanks e Juneau saranno operati da aeromobili più grandi come il Boeing 737-900 con First Class, Delta Comfort+ e Main Cabin service. L’expanded Anchorage (ANC) service include un servizio nel fine settimana in partenza da Detroit (DTW), Los Angeles (LAX) e New York (JFK) dal 28 maggio, l’aumento del servizio verso Seattle (SEA) tutto l’anno a partire dal 19 giugno, l’aggiunta di un terzo volo giornaliero questa estate per Minneapolis / St. Paul (MSP) a partire dal 5 maggio, l’aggiunta di un volo diretto tutto l’anno per Salt Lake City (SLC) a partire dal 5 maggio, integrato da un secondo volo stagionale estivo a partire dal 19 giugno. Riprende inoltre il servizio giornaliero da Atlanta (ATL) a partire dal 5 maggio, il volo non-stop più lungo offerto da ANC. Il volo sarà operato dal Boeing 767-300ER. Delta aumenterà il servizio per Fairbanks (FAI) a sei voli diretti dai suoi principali gateway hubs.