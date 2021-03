Bombardier: il Demonstration Aircraft Operations Team ottiene il più alto riconoscimento di IBAC per una solida Safety Culture

Bombardier ha annunciato oggi che il suo demonstration aircraft operations team si è guadagnato ancora una volta l’International Standard for Business Aircraft Operations (IS-BAO) Stage 3 accreditation per il suo costante impegno nell’implementazione di una solida cultura della sicurezza.

La designazione Stage 3 è il più alto livello di riconoscimento rilasciato dall’International Business Aviation Council (IBAC) e il riconoscimento di quest’anno segna la seconda volta consecutiva che il Bombardier demonstration aircraft team ottiene questa designazione. Il team ha ottenuto per la prima volta la certificazione Stage 3 nel 2018, la più alta valutazione di sicurezza di IS-BAO per lo sviluppo e il mantenimento di un efficace Safety Management System (SMS) per i suoi demonstration aircraft. La designazione, assegnata ogni tre anni, continua a far luce sull’impegno generale dell’organizzazione per una cultura della sicurezza per clienti e dipendenti.

“Bombardier si impegna a garantire che tutti i livelli delle sue operazioni soddisfino i più elevati standard di sicurezza e questo riconoscimento da parte dell’IBAC riflette in modo appropriato l’elevato safety standard mostrato dal nostro demonstration aircraft operations team”, afferma Andy Nureddin, Vice President, Customer Support, Bombardier. “Il nostro obiettivo è soddisfare e superare i protocolli di sicurezza e la professionalità in tutte le nostre operazioni e continueremo a garantire che il nostro SMS program superi tutti gli standard di sicurezza del settore”.

“Con base a Hartford, Connecticut, il Bombardier’s demonstration aviation team è orgoglioso di offrire l’ambiente di volo più sicuro offrendo un’esperienza straordinaria ai propri clienti. Il team è dedicato al raggiungimento di un livello più elevato di responsabilità aziendale e professionalità nel settore dell’aviazione e mira a fornire competenze, guida, tutoraggio e soluzioni di supporto creativo ai propri clienti. Oltre a implementare misure rigorose per raggiungere lo Stage 3 status, il crew migliora anche la cultura della sicurezza dell’azienda esaminando i charter operators per crew hours, tenendo riunioni mensili del safety committee e implementando rigorose procedure Covid-19 per l’equipaggio e i passeggeri.

Ufficialmente riconosciuto come global safety standard for business aviation dalla International Civil Aviation Organization, IS-BAO aiuta gli operatori ad applicare le migliori pratiche del settore, sfidandoli a rivedere e confrontare le loro politiche, processi e procedure relative alla sicurezza, e quindi apportare miglioramenti, elevandoli allo standard mondiale per la business aviation.

Questo impegno per i protocolli di sicurezza più elevati si estende oltre questa organizzazione. Bombardier è un leader di lunga data con un air safety portfolio molto importante. Con il suo forte impegno nella stesura dell’ICAO Annex 19 on Safety Management Systems e il suo contributo continuo alle international air safety and accident organizations, Bombardier è un vero leader nello sviluppo di una solida cultura della sicurezza. L’azienda supporta anche numerosi workshop e seminari sulla sicurezza con produttori di aeromobili e business jet operator associations in tutto il mondo. Inoltre, Bombardier organizza e ospita il pluripremiato Safety Standdown, riconosciuto come uno dei principali raduni annuali sulla sicurezza nell’aviazione civile, che celebra il suo 25° anniversario nel 2021.

Safety Standdown fornisce ai professionisti dell’aviazione un knowledge-based aviation training and learning. Tenuto insieme a una serie di colloqui mensili completi sulla sicurezza, l’obiettivo di Standdown è promuovere una comunità di professionisti dell’aviazione impegnati nell’apprendimento permanente e nella diffusione di standard più elevati di sicurezza e professionalità in tutto il settore”, afferma Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)