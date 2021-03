Genova – Roma: viaggi andata e ritorno in giornata a partire dal 2 aprile

A partire da venerdì 2 aprile sarà nuovamente possibile volare da Genova a Roma in giornata grazie al raddoppio dei collegamenti aerei tra il capoluogo ligure e la capitale, con biglietti a partire da 49 euro. Da inizio marzo Alitalia ha infatti confermato nei sistemi di prenotazione il primo volo del mattino tra il Cristoforo Colombo e l’aeroporto di Fiumicino, con partenza alle 6.55 e arrivo a Roma alle 8.00, che sarà operativo a partire da venerdì 2 aprile.

Già dal 1° aprile sarà operativo anche il volo di rientro serale, con partenza da Roma alle 21.40 e arrivo a Genova alle 22.45. Questi voli si aggiungeranno a quelli rimasti sempre operativi a metà giornata, con partenza da Roma alle 13:10 e arrivo a Genova alle 14.15, e con partenza da Genova alle 15.00 e arrivo a Roma alle 16.05.

Il collegamento sarà operato con Airbus A319 da 144 posti, con un incremento del 189% dei posti offerti giornalieri rispetto alla situazione attuale.

Non solo Roma: il nuovo programma di voli consentirà ai passeggeri in partenza dall’Aeroporto di Genova di raggiungere Roma e proseguire il proprio viaggio verso oltre 36 destinazioni in Italia, in Europa e nel mondo attraverso lo scalo di Fiumicino.

“E’ un rapporto antico quello che lega Alitalia a Genova, città servita fin dal 1947 anno della fondazione della Compagnia”, ha dichiarato Giancarlo Zeni, Direttore Generale di Alitalia. “Anche in un periodo estrema criticità per la pandemia, appena si è prospettato possibile abbiamo voluto rimarcare il nostro legame con il territorio introducendo un secondo volo da/per Roma Fiumicino per soddisfare le necessità di tutto il tessuto produttivo ligure, dagli industriali ai professionisti che esprimevano la necessità di poter volare andata e ritorno in giornata. Le due frequenze sull’hub di Fiumicino, inoltre, garantiscono la connettività con tutte le nostre destinazioni nazionali e internazionali”.

“Siamo grati ad Alitalia per avere sempre garantito il collegamento tra Genova e Roma anche nei momenti peggiori della pandemia”, commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova. “Grazie ai voli reintrodotti a inizio mattina e in serata sarà nuovamente possibile volare tra Genova e Roma in giornata, come richiesto da tanti viaggiatori e viaggiatrici che si muovono per affari da e per la Liguria. Con questo passaggio ci prepariamo anche alla ripartenza del traffico turistico, una volta superate le limitazioni agli spostamenti tra regioni, con l’auspicio di un prossimo ulteriore incremento dei voli tra Genova e Roma”.

In occasione dell’incremento dei voli tra Genova e Roma e il ritorno della possibilità di volare in giornata nella capitale, l’Aeroporto di Genova rinnova per il mese di aprile la promozione sul parcheggio P1 (situato di fronte al terminal) per posteggiare in aeroporto alla tariffa scontata di 15 euro (tariffa valida fino a un massimo di 18 ore. Promo valida per soste in giornata fino al 30 aprile sia per pagamenti on site sia per prenotazioni online. Dal 1° maggio tariffa online di 21 euro e on site di 30 euro per soste in giornata fino a 24 ore).

Prosegue inoltre la collaborazione tra il parcheggio dell’aeroporto e il Programma MilleMiglia di Alitalia: parcheggiando in aeroporto, i viaggiatori in partenza dal “Cristoforo Colombo” possono accumulare miglia premio. È sufficiente prenotare online la sosta nel parcheggio P1 e inserire il proprio codice MilleMiglia prima di effettuare il pagamento. In questo modo si riceverà 1 miglio per ogni euro speso.

I biglietti sono in vendita sul sito alitalia.com, attraverso la App Alitalia, in agenzia di viaggi e al numero 892010.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Genova – Alitalia)