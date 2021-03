La comprovata capacità di trasporto dei vaccini e il network globale di Delta al servizio della lotta alla pandemia

Delta si trova in una posizione ideale per distribuire il vaccino COVID-19 su scala globale grazie al vasto network mondiale, alle partnership con compagnie aeree internazionali e alla comprovata capacità di trasportare in modo sicuro ed efficace i vaccini COVID-19. Il vettore sta anche utilizzando la sua Torre di Controllo Vaccini, unica nel suo genere, per dare la priorità a ogni spedizione prenotata con il codice di gestione speciale COV.

“Spediamo quotidianamente vaccini in tutti gli Stati Uniti con il 100% di affidabilità e, con l’accelerazione dello sforzo globale, siamo in grado di utilizzare il nostro network internazionale e l’esperienza Pharma per ampliare la nostra distribuzione di vaccini in numerosi mercati internazionali”, ha detto Rob Walpole, V.P. – Delta Cargo. “La nostra Vaccine Watch Tower, unica nel suo genere, è stata fondamentale nel fornire ai nostri clienti tranquillità durante tutto il processo di spedizione, in quella che è spesso una catena logistica complessa”.

L’ampia e agile rete di distribuzione globale Delta è potenziata dallo stretto coordinamento con le compagnie aeree partner, tra cui Air France KLM Martinair Cargo, Virgin Atlantic Cargo, Korean Air Cargo e Aeromexico Cargo, oltre ai partner di SkyTeam Cargo. Tutti insieme, questi vettori garantiscono la massima affidabilità e una maggiore capacità di immagazzinare e spedire vaccini da più hub globali.

Delta ha già finalizzato con successo spedizioni importanti tra gli Stati Uniti e l’Europa – tra cui da Madrid a New York-JFK e da Detroit a Bruxelles. Le dotazioni per il settore farmaceutico includono magazzini a temperatura controllata e tutte le spedizioni COVID-19 hanno la massima priorità di trasporto e vengono monitorate durante tutto il viaggio dalla “Torre di Controllo Vaccini” della compagnia.

Una comprovata capacità di distribuzione dei vaccini richiede anni di esperienza in spedizioni conformi agli standard dell’industria farmaceutica. Delta è stata la prima compagnia aerea passeggeri statunitense a ricevere la certificazione IATA CEIV Pharma (Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics), per la sede centrale e il magazzino di Atlanta. Ancora prima della pandemia Delta offriva opzioni di spedizione di medicinali su misura che soddisfano i requisiti di temperatura specifici per i vaccini, garantendone l’integrità durante l’intero viaggio.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)