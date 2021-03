Emirates e TAP Air Portugal estendono la loro partnership strategica siglando un memorandum d’intesa

Emirates e TAP Air Portugal hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) al fine di espandere ulteriormente l’attuale accordo di codeshare. Il nuovo accordo vedrà i clienti di entrambe le compagnie aeree beneficiare di collegamenti senza soluzione di continuità verso numerose nuove destinazioni delle Americhe, Nord Africa e Asia orientale.

Emirates e TAP Air Portugal valuteranno anche possibili opzioni al fine di migliorare i rispettivi programmi dedicati ai frequent flyer, tra le quali vantaggi reciproci legati alle possibilità di riscatto delle miglia e benefici quali, ad esempio, l’accesso alle lounge.

Inoltre, entrambe le compagnie hanno in programma di sostenersi a vicenda nei rispettivi programmi di stopover a Dubai e Lisbona, con Emirates che supporterà TAP Air Portugal per quanto riguarda una potenziale espansione delle operazioni negli Emirati Arabi Uniti.

Una volta ottenute le approvazioni regolamentari richieste, tale accordo dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1° maggio 2021 e consentirà ai viaggiatori di entrambe le compagnie di compiere operazioni legate alle prenotazioni e ai biglietti e di accedere a vantaggi legati ai viaggi senza soluzione di continuità (su 70 destinazioni del network di entrambe le compagnie aeree).

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Emirates e TAP Air Portugal, negli ultimi otto anni, hanno beneficiato reciprocamente di un accordo di codeshare. Siamo lieti di espandere questa partnership e non vediamo l’ora di offrire ancora più vantaggi ai nostri clienti”.

Arik De, Chief Revenue & Network Officer di TAP Air Portugal, ha dichiarato: “TAP Air Portugal è lieta di rafforzare la propria partnership con Emirates, grazie alla quale i viaggiatori possono sfruttare un network ancora più ampio. Non vediamo l’ora di portare i clienti Emirates in ancora più città del Portogallo, verso le nostre destinazioni delle Americhe e Nord Africa, e consentire loro di beneficiare del nostro programma Stopover Portugal”.

Nell’ambito di questa partnership ulteriormente estesa, TAP Air Portugal inserirà il proprio codice sui voli operati da Emirates verso popolari destinazioni dell’Asia orientale come Taipei, Tokyo, Osaka, Mumbai, Delhi, Dhaka, Malé, Jakarta, Denpasar, Manila, Hanoi, ma anche Barcellona e Città del Messico.

A loro volta, i clienti di Emirates saranno in grado di raggiungere, senza soluzione di continuità, ulteriori destinazioni in Portogallo, così come sfruttare i voli operati da TAP Air Portugal verso destinazioni degli Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Senegal, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Marocco, Tunisia, Gambia e Capo Verde.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)