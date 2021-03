Airbus e Draken Europe collaborano per fornire Search and Rescue capability di seconda generazione nel Regno Unito

Airbus sta collaborando con Draken Europe per soddisfare la richiesta della Maritime Coastguard Agency (MCA) del Regno Unito per il Second Generation Search and Rescue (UKSAR2G) service.

Airbus e Draken presentano una UK-based partnership che dimostra una vasta esperienza nella fornitura di Search and Rescue services in tutto il mondo, una cultura del progresso tecnologico e innovazione combinata con una solida resilienza finanziaria.

La combinazione del collaudato prodotto SAR e delle capacità di supporto di Airbus, leader mondiale nel settore aerospaziale, con la vasta esperienza operativa di Draken, fornitore di mission critical aviation services per il governo britannico e clienti globali, permetterà di offrire un next generation enhancement completo all’attuale SAR service della MCA, assicurando al contempo la solida continuità delle sue operazioni salvavita.

Insieme, Airbus e Draken forniranno una total system solution che dispiegherà senza soluzione di continuità elicotteri avanzati, fixed wing and unmanned aircraft supportati da una gamma diversificata di integrated mission-critical technologies, consentendo la fornitura di una SAR response tempestiva quando e dove è necessaria.

Insieme, Airbus e Draken Europe impiegano più di 12.000 professionisti aerospaziali altamente qualificati nel Regno Unito e sostengono oltre 110.000 posti di lavoro in circa 2.500 aziende fornitrici in tutto il paese.

“Abbiamo un enorme rispetto per la lunga storia, le tradizioni e la forza lavoro dedicata delle attuali operazioni SAR della MCA. Con Draken siamo completamente concentrati su questa opportunità di fornire il servizio SAR di prossima generazione utilizzando le nostre tecnologie e pratiche innovative, integrate con i nostri collaudati aeromobili avanzati e ad alte performance”, ha dichiarato Colin James, Airbus Helicopters UK Managing Director.

“Le competenze complementari delle nostre aziende ben assortite con la nostra vasta esperienza combinata, l’innovazione e decenni di esperienza nella costruzione, operatività e supporto di SAR helicopters and special mission fixed wing aircraft, ci permetteranno di offrire una proposta SAR2G convincente alla MCA. Con Airbus forniremo un servizio che offre resilienza e un buon rapporto qualità-prezzo, ma soprattutto un servizio che risponderà sempre alle emergenze ogni volta che sarà necessario”, ha dichiarato Paul Armstrong, CEO di Draken Europe.

(Ufficio Stampa Airbus)