News Brevi – 16.03.2021

IATA: IL SETTORE DELL’AVIAZIONE IN SPAGNA DEVE AVERE UNA ROADMAP PER IL RIAVVIO – L’International Air Transport Association (IATA) ha invitato il governo e i politici in Spagna a concordare una tabella di marcia per stimolare la ripresa economica dal COVID-19, riavviando i servizi di trasporto aereo una volta che la situazione sanitaria lo consentirà. Più di 1,1 milioni di posti di lavoro sono stati messi a rischio nell’economia spagnola a causa delle restrizioni COVID-19. La domanda nel 2020 è diminuita del 72%. I dati sulle prenotazioni anticipate per il 2021 mostrano una continua carenza di domanda. La Spagna beneficia enormemente del turismo, che rappresenta il 12% del PIL del paese, con circa l’82% dei turisti che arriva in aereo. La ripresa della Spagna non può concretizzarsi senza una ripresa del turismo e dell’aviazione, il che significa attuare politiche che aprono il paese e consentono ai viaggiatori di evitare la quarantena. “Con l’aumento della capacità di test e la distribuzione dei vaccini in corso, c’è luce alla fine del tunnel. Possiamo prevedere un momento in cui la situazione sanitaria consentirà di nuovo di viaggiare. Ma le compagnie aeree hanno bisogno di tempo adeguato per prepararsi. Il modo migliore per rilanciare il settore è che il governo lavori con l’industria su una roadmap che consentirà una revoca delle restrizioni e stabilirà un’apertura coordinata del paese. Solo in questo modo raggiungeremo la prevedibilità di cui l’industria e i passeggeri hanno bisogno per un forte riavvio”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe. Una soluzione digitale è essenziale per un riavvio sicuro ed efficiente. IATA esorta il governo ad accelerare i lavori per un certificato digitale comune per test e vaccinazioni. Tali certificati potrebbero quindi connettersi con le app digitali dei passeggeri in fase di sviluppo, come IATA Travel Pass. “Riconosciamo che il governo deve trovare l’equilibrio tra sbloccare l’economia e salvaguardare la salute pubblica. Non chiediamo una data per la revoca delle restrizioni. Ma il primo ministro e tutti i responsabili politici in Spagna devono concordare una visione su come i viaggi internazionali verranno riavviati al termine della pandemia. Tale visione include la spiegazione di come funzionerebbe una riduzione graduale delle restrizioni e i livelli a cui dovrebbero scendere le infezioni per attivare tali riduzioni. Con questo approccio basato sulla scienza, l’industria e il pubblico avranno la certezza di pianificare il decollo”, ha concluso Schvartzman.

EUROWINGS: 300 VOLI AGGIUNTIVI VERSO MAIORCA PER PASQUA – Subito dopo la decisione dell’Istituto Robert Koch di rimuovere Maiorca e altre aree della Spagna e del Portogallo dall’elenco delle aree a rischio, Eurowings ha ricevuto un numero di prenotazioni di viaggio senza precedenti. Numerosi collegamenti aerei, in particolare presso le maggiori Eurowings stations di Düsseldorf, Amburgo, Stoccarda e Colonia/Bonn, sono stati prenotati in poche ore. Eurowings ha risposto all’improvvisa corsa dei clienti con una significativa espansione in tempi molto brevi dell’offerta su Maiorca. Durante il fine settimana, la compagnia aerea ha aggiunto 300 ulteriori voli per l’imminente stagione di Pasqua, al fine di essere in grado di soddisfare la domanda in rapida crescita. La scorsa settimana, la controllata di Lufthansa ha già dovuto operare aerei più grandi verso Palma per la prima volta dalla crisi, per non lasciare i clienti in attesa. L’aumento del programma su Maiorca è già prenotabile e sarà aumentato da giovedì 18 marzo, con i primi voli aggiuntivi per Palma. Eurowings è di gran lunga il più grande fornitore di voli tra la Germania e Maiorca. Il leisure carrier di Lufthansa gestisce una base internazionale a Palma e collega la destinazione turistica più popolare d’Europa con 22 diversi aeroporti in Germania, Austria e Svizzera durante la stagione estiva. Dalla fine di maggio, Eurowings porterà per la prima volta anche i viaggiatori britannici da Manchester e Birmingham a Maiorca, ampliando così il suo servizio. Jens Bischof, Eurowings CEO, ha incontrato venerdì 12 marzo il primo ministro delle Baleari, Francina Armengol, presso la sede del governo a Palma, per discutere gli attuali sviluppi sull’isola. “Insieme ad altre compagnie aeree di Lufthansa Group, stiamo ampliando la nostra offerta di voli con tutta la dovuta cautela. In tal modo, siamo strettamente impegnati nei nostri concetti di igiene leader del settore”, ha detto Bischof. Solo gli ospiti con un test PCR negativo possono salire a bordo dell’aereo per Maiorca, come richiesto dal governo delle Baleari. Il ministro del turismo Iago Negueruela ha sottolineato in conferenza stampa che le Isole Baleari, con il loro forte calo dei casi coronavirus, sono attualmente una delle destinazioni più sicure del Mediterraneo.

AIRBUS: MAGBOOM UNITO CON SUCCESSO A JUICE – JUICE, European Space Agency JUpiter ICy moons Explorer mission, ha superato con successo il suo ultimo traguardo: gli ingegneri dell’Airbus satellite integration centre in Friedrichshafen (Germany) hanno collegato il magnetometer boom (MAGBOOM) allo spacecraft. Il MAGBOOM trasporta cinque magnetically sensitive instrument sensors per tenerli lontani da qualsiasi disturbo dal main spacecraft. I sensori fanno parte del magnetometer J-MAG e dei Radio and Plasma Wave Investigation (RPWI) scientific instruments. J-MAG è un magnetometer package per studiare la magnetosfera gioviana e la sua interazione con le tre lune ghiacciate, Europa, Ganimede e Callisto, in particolare con il campo magnetico intrinseco di Ganimede. Lo strumento RPWI studierà le emissioni radio e i plasma environments di Giove e delle sue lune ghiacciate. Il MAGBOOM è realizzato con materiali non magnetici, come fibra di carbonio, varie leghe di titanio e alluminio e bronzo, ed ha un peso di 44 Kg (sensori inclusi). Deve resistere a temperature da -210° a +250° Celsius. Una volta sviluppato, la sua lunghezza totale è di 10,6 metri. La sonda spaziale JUICE da 6,2 tonnellate partirà nel 2022 per il suo viaggio lungo quasi 600 milioni di chilometri verso Giove. La navicella trasporterà 10 strumenti scientifici all’avanguardia. JUICE trascorrerà più di tre anni intorno al pianeta gigante gassoso, completando un tour unico che includerà studi approfonditi di tre lune, Ganimede, Europa e Callisto e raccogliendo dati per fornire risposte sulle condizioni per l’emergere della vita intorno un pianeta gigante. Effettuerà un’indagine multidisciplinare del sistema Giove come archetipo per i pianeti gassosi. Trascorrerà nove mesi in orbita attorno alla luna Ganimede analizzandone l’ambiente, la superficie, l’interno e la sua potenziale abitabilità. In qualità di prime contractor, Airbus è a capo di un consorzio industriale di oltre 80 aziende in tutta Europa.

DELTA: NUOVI LEADER PER INCLUSIONE E SOSTENIBILITA’ – Delta collega il mondo, riunendo le persone e coltivando l’apprezzamento e il rispetto per il pianeta e per tutte le persone su di esso. In quanto tale, la compagnia aerea si è impegnata a diventare un leader nella costruzione di un futuro che sia radicato nell’equità e nella sostenibilità. Per aiutare a inaugurare questo futuro, Delta sta promuovendo i leader per rafforzare i suoi sforzi di sostenibilità e cercare attivamente la diversità, perseguire l’equità e promuovere consapevolmente l’inclusione. Keyra Lynn Johnson è stata promossa Vice President and Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer. Johnson è ben posizionata per guidare il progresso della compagnia in questo spazio cruciale. Ha iniziato la sua carriera in Delta più di 25 anni fa in prima linea. Sotto la sua guida, Delta è stata premiata con numerose distinzioni legate alla diversità e all’inclusione. Per avere un impatto sui cambiamenti climatici, Delta e l’industria aerea nel suo complesso devono reinventare il volo. Ecco perché nel 2020 Delta si è impegnata a diventare una compagnia aerea a emissioni zero e nel 2021 ha tracciato il suo percorso verso l’aviazione a impatto zero. Il percorso della compagnia aerea è ambizioso e, per arrivarci, Amelia DeLuca diventerà il nuovo Managing Director of Sustainability, riporterà al Chief Marketing and Communications Officer Tim Mapesa e collaborerà strettamente con il V.P. of Strategic Initiatives Sue Kolloru. Nel nuovo ruolo, DeLuca sarà responsabile della supervisione della strategia di sostenibilità a lungo termine, della gestione degli investimenti per la sostenibilità, della creazione di un team leader del settore. Durante i suoi 15 anni di carriera in Delta, ha ricoperto varie posizioni all’interno di Global Sales, Revenue Management e Network Planning.

ANA: MODIFICHE ALLE FREQUENZE VERSO DETERMINATE ROTTE – All Nippon Airways (ANA) cambierà temporaneamente le frequenze di volo per determinate città. A causa dell’impatto diffuso di COVID-19 e come parte della revisione in corso degli orari dei voli da marzo a giugno, sono state apportate modifiche a rotte selezionate. ANA continuerà a monitorare le restrizioni locali sull’immigrazione e le linee guida sulla quarantena, nonché le tendenze della domanda e la redditività dei viaggi, per decidere la frequenza dei voli e quando riprendere determinate rotte. Inoltre, ANA aderisce agli standard e ai protocolli stabiliti da “ANA Care Promise”, l’iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo. ANA continuerà a monitorare da vicino la situazione e adotterà le azioni appropriate quando necessario per fornire un ambiente sicuro e confortevole per clienti e dipendenti. Per ulteriori informazioni: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/coronavirus-travel-information/.

AIR FRANCE: RICONOSCIMENTO AI CUSTOMER RELATION AWARDS – Per il sesto anno consecutivo, Air France ha vinto il primo premio ai Customer Relation Awards in the Transport category. Organizzati da BearingPoint e Kantar TNS, questi pemi sono davvero la voce del cliente. Per ogni azienda viene chiesto ai clienti intervistati di esprimere la propria opinione su 15 criteri che strutturano la relazione con il cliente. Questi criteri vengono esaminati da tre angolazioni: esecuzione, connessione ed emozione. In un anno fortemente colpito dalla crisi sanitaria, la compagnia continua a fare la differenza e a distinguersi principalmente dal punto di vista emotivo, oltre che dal punto di vista della connessione. Questa performance eccellente è supportata anche dal riconoscimento della capacità di adattamento e dai maggiori livelli di fiducia dei clienti: il 44% dei clienti ritiene che la compagnia si sia adattata molto bene alla crisi sanitaria, uno dei punteggi più alti in tutti i settori. L’evoluzione dell’indice di fiducia dei clienti è segnata da punteggi significativi, con il 57% dei clienti che dichiara di aver mantenuto la propria fiducia nel brand e il 32% che la propria fiducia è aumentata. Solo il 12% ritiene che la propria fiducia sia diminuita. Catherine Villar, SVP Customer Experience, Air France, ha dichiarato: “Quest’anno Air France ha registrato una buona performance nonostante la crisi sanitaria senza precedenti. Tutti i nostri dipendenti restano impegnati a offrire il meglio. Al di là del legame che creiamo con i nostri clienti, questo risultato evidenzia la forza del nostro brand in termini di rassicurazione e fiducia. Siamo molto grati ai nostri clienti che continuano a viaggiare con noi e siamo molto orgogliosi di questo premio. Congratulazioni a tutti i team di Air France”.

AEROPORTO DI BERGAMO: AVVISO RIGUARDO LA VIP LOUNGE – L’Aeroporto di Milano Bergamo informa: “A seguito delle nuove restrizioni di viaggio per contenere la diffusione del Covid-19 e della conseguente significativa cancellazione dei voli dall’Aeroporto di Milano Bergamo, la Sala Vip situata prima dei controlli di sicurezza riaprirà il 30 aprile 2021″.

BRITISH AIRWAYS: RACCOLTE OLTRE MEZZO MILIONE DI STERLINE PER FLYING START NONOSTANTE L’ANNO DIFFICILE – Nonostante un numero molto limitato di voli nell’ultimo anno, British Airways è riuscita a raccogliere oltre mezzo milione di sterline per Flying Start, la partnership di beneficenza globale della compagnia aerea con Comic Relief, attraverso generose donazioni dei clienti a bordo e raccolta fondi dei colleghi. Carrie Harris, Head of Sustainability, ha dichiarato: “I fondi raccolti per Flying Start quest’anno testimoniano la generosità incrollabile dei nostri clienti e il duro lavoro dei nostri colleghi in quello che è stato un anno molto turbolento. Siamo orgogliosi della nostra partnership di lunga data con Comic Relief e del duro lavoro di tutti per contribuire a fare la differenza e cambiare la vita di coloro che nel Regno Unito e in tutto il mondo ne hanno più bisogno”. I clienti possono donare anche visitando http://www.ba-flyingstart.com/. Dall’inizio della Flying Start partnership con Comic Relief nel 2010, i clienti e i colleghi di British Airways hanno raccolto oltre 25 milioni di sterline. Queste donazioni vitali hanno sostenuto più di 824.000 persone nel Regno Unito e in alcune delle comunità più povere del mondo.

AIR CANADA RINNOVA IL SUO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITA’ – Air Canada ha annunciato il suo impegno a lungo termine per promuovere la sostenibilità in tutta la sua attività. La compagnia aerea ha fissato obiettivi climatici ambiziosi per realizzare l’obiettivo di net-zero greenhouse gas emissions (GHG) in tutte le sue operazioni globali entro il 2050. Per raggiungere questo risultato, Air Canada ha fissato midterm GHG net reduction target sentro il 2030 nelle sue operazioni aeree e terrestri rispetto alla sua base di riferimento del 2019 e si è impegnata a investire 50 milioni di dollari in carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) e riduzioni e rimozioni di carbonio. “La crescita economica e la sostenibilità sono ugualmente importanti e abbiamo una solida esperienza per entrambe. Nonostante il grave impatto della pandemia COVID-19, rimaniamo profondamente impegnati per la sostenibilità a lungo termine. Stiamo incorporando ulteriormente le considerazioni sul clima nel nostro processo decisionale strategico e intraprendendo un piano molto ambizioso, che sosterrà la posizione di leadership del Canada sul cambiamento climatico, avanzando la decarbonizzazione nel settore del trasporto aereo e mantenendo tariffe convenienti per i clienti”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada. Air Canada ha identificato i seguenti pilastri chiave per la riduzione del carbonio: fleet and operations, innovation, sustainable aviation fuels and clean energy, carbon reductions and removals. I dettagli e gli aggiornamenti dell’ambizioso piano climatico di Air Canada saranno pubblicati su aircanada.com nelle prossime settimane.

PNG AIR SI AFFIDA AI MOTORI PRATT & WHITNEY PER LE SUE OPERAZIONI – L’operatore commerciale e charter PNG Air continua a operare a livello nazionale, nonostante l’impatto del COVID-19 sui viaggi aerei, perché in Papua Nuova Guinea i servizi aerei interni sono spesso l’unico mezzo di trasporto praticabile. William Kalipa, general manager for PNG Air’s engineering and maintenance, che gestisce il Continuing Airworthiness Management Group (CAMG) della compagnia aerea, afferma che i servizi aerei domestici sono essenziali perché molti luoghi sono remoti a causa del terreno montuoso e densamente boscoso del paese. PNG Air continuerà a prendere in considerazione l’apertura di rotte verso nuove destinazioni, ma la compagnia aerea deve effettuare valutazioni del rischio su queste piste. PNG Air opera sette ATR 72-600 con motori Pratt & Whitney Canada e sette De Havilland Canada Dash 8-100 con motori Pratt & Whitney Canada. Uno dei Dash 8-100 è stato convertito in un cargo dedicato che trasporta forniture mediche, materiali da costruzione e merci deperibili. Molti degli aeroporti serviti da PNG Air non sono asfaltati, quindi i suoi ATR e Dash 8 hanno 3M aircraft belly protectors. “Voliamo per lo più a corto raggio, quindi otteniamo un grande vantaggio dall’efficienza del turboelica”, afferma Kalipa. “I motori Pratt & Whitney, il PW120 sul Dash 8 e il PW127 sull’ATR, hanno una grande dispatch reliability. Sono facili da mantenere e da gestire. Le licenze dei nostri ingegneri coprono sia il PW127 che il PW120”, afferma Kalipa, aggiungendo che PNG Air utilizza i dati del motore per la manutenzione predittiva. “Scarichiamo i dati per il monitoraggio dell’andamento delle condizioni del motore”. PNG Air è una compagnia aerea con base a Port Moresby, Papua Nuova Guinea. Opera voli di linea nazionali e internazionali, nonché contract corporate charter.