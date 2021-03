Ryanair estende ulteriormente l’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo”

Ryanair ha annunciato che estenderà l’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” a favore di tutti i clienti che prenoteranno prima del 30 giugno 2021. Grazie all’implementazione dei programmi di vaccinazione in tutta Europa, le restrizioni di viaggio sono destinate ad allentarsi progressivamente in vista dell’estate. I clienti Ryanair possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo. Le modifiche dovranno essere fatte con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza del volo originario, secondo i termini e condizioni applicabili.

Il direttore del marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “L’implementazione dei programmi di vaccinazione vedrà un significativo aumento della quota di popolazione europea vaccinata entro l’inizio dell’estate. Questa situazione riteniamo porterà ad un allentamento delle restrizioni di viaggio e ad un aumento della domanda di viaggio verso le spiagge di Grecia, Spagna, Italia e Portogallo.

Per molti clienti Ryanair questa sarà la loro prima vacanza da più di un anno e per continuare a fornire la massima flessibilità e sicurezza possibile, abbiamo esteso l’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” per tutte le prenotazioni effettuate prima del 30 giugno. I clienti possono ora prenotare voli per le meritate vacanze estive sapendo che se hanno bisogno di posticipare o modificare le loro date di viaggio, possono farlo senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo. Le modifiche dovranno essere fatte con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza del volo originario, secondo i termini e condizioni applicabili”.

Si applicano termini e condizioni. Info su: https://www.ryanair.com/ie/en/useful-info/no-change-fee. Le modifiche dovranno essere effettuate con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza del volo originario. I passeggeri saranno comunque tenuti a pagare l’eventuale differenza di prezzo tra la nuova prenotazione (come da tariffe pubblicate sul sito al momento della modifica) e la prenotazione originaria.

(Ufficio Stampa Ryanair)