SWISS incrementa la sua offerta per il periodo di Pasqua

Con l’allentamento di alcune restrizioni di viaggio, Swiss International Air Lines (SWISS) ha registrato un aumento significativo dei volumi di prenotazione dei voli per la prossima stagione di Pasqua. Lo scorso fine settimana, SWISS ha registrato fino a cinque volte più prenotazioni per i voli in aprile verso la Spagna e il Portogallo rispetto al fine settimana precedente.

Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS, spiega: “Come mostrano chiaramente gli esempi di Spagna e Portogallo, l’eliminazione dei requisiti di quarantena e l’adozione di regole di viaggio affidabili portano direttamente a una crescita tangibile delle prenotazioni. Molte persone attualmente hanno un forte desiderio di recuperare il viaggio che hanno perso di recente, soprattutto per il sole e la spiaggia. E abbiamo risposto a questo ampliando i nostri servizi SWISS per il prossimo periodo di viaggio di Pasqua”.

SWISS ha reagito prontamente all’aumento della domanda di viaggi ampliando il suo programma di servizi da Zurigo per le prossime settimane. Ulteriori voli vengono offerti verso Palma di Maiorca, Malaga, Barcellona, Alicante e Valencia. Di conseguenza, un totale di 43 voli saranno operati verso la Spagna nella settimana del 29 marzo (rispetto ai 34 originariamente previsti) e 59 di tali voli (rispetto ai 48 originariamente previsti) opereranno nella settimana del 5 aprile. I servizi SWISS sono stati aumentati anche verso Porto e Lisbona in Portogallo.

In alcuni casi, SWISS utilizzerà anche aeromobili più grandi per offrire più capacità verso le destinazioni interessate. Alcuni voli saranno quindi operati con Airbus A321, il più grande aereo a corto raggio di SWISS, con un massimo di 219 posti. Si sta inoltre valutando l’utilizzo di aeromobili a lungo raggio su tali servizi.

In quanto parte di Lufthansa Group, SWISS sta anche lavorando per aiutare a digitalizzare e standardizzare i controlli dei documenti necessari per garantire la conformità dei viaggiatori con le varie disposizioni nazionali di ingresso. Se possono presentare i documenti richiesti in formato elettronico, ai viaggiatori può essere offerta una procedura di check-in più rapida e senza contatto. Diversi candidate concepts sono attualmente in fase di sperimentazione a tal fine.

Goudarzi Pour afferma: “Un’ulteriore espansione strutturale delle nostre offerte di voli richiede l’adozione di test e registri di vaccinazione standardizzati e digitalizzati riconosciuti a livello internazionale”.

SWISS continuerà a monitorare da vicino tutti gli ulteriori sviluppi dei requisiti di ingresso in tutto il mondo e amplierà la sua offerta di voli laddove possibile per soddisfare la domanda dei suoi clienti. SWISS continuerà inoltre a fornire ai propri clienti la massima sicurezza nei loro piani di viaggio, offrendo opzioni di cambio di prenotazione flessibili in tutte le categorie tariffarie. Tutti i biglietti SWISS emessi entro il 31 maggio 2021 possono essere riprenotati gratuitamente un numero illimitato di volte fino al 31 maggio 2021 e un’ulteriore volta successivamente. Ogni cliente il cui volo è stato cancellato può riprenotare gratuitamente o ottenere il rimborso del prezzo del biglietto.

I dettagli completi su come viaggiare in sicurezza sono disponibili su: https://www.swiss.com/ch/en/various/travel-safely.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)