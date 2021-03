Air France e Groupe ADP estendono l’ICC AOKpass solution test ai voli da/per Parigi-Charles de Gaulle, San Francisco e Los Angeles

Il 15 marzo 2021, Air France e Groupe ADP hanno lanciato un nuovo test programme della ICC AOKpass solution per la digitalizzazione dei risultati dei test COVID-19, sviluppato da MedAire/International SOS.

Le quattro settimane di prova si concentreranno sui voli di andata e ritorno di Air France tra Parigi-Charles de Gaulle, San Francisco e Los Angeles. I clienti che viaggiano su questi voli possono provare gratuitamente la ICC AOKpass mobile app. Disponibile su smartphone, consente ai clienti di registrare in modo sicuro i risultati dei test COVID-19 effettuati in un laboratorio partner.

Attraverso questo test in condizioni reali, Air France e tutti i suoi partner coinvolti desiderano migliorare l’esperienza del cliente semplificando il controllo dei test result documents, che è diventato obbligatorio dopo la crisi COVID-19.

Grazie a una partnership tra Air France, MedAire/International SOS, Groupe ADP, San Francisco International Airport e Los Angeles World Airports, i clienti che testeranno l’app beneficeranno di canali aeroportuali dedicati, con accesso prioritario all’imbarco e al controllo passaporti all’arrivo a Parigi.

Questo programma si aggiunge a quello lanciato da Air France l’11 marzo 2021, sui voli in partenza da Parigi-Charles de Gaulle per Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Fort-de-France (Martinica) nei Caraibi francesi. È completamente gratuito per i clienti e viene svolto esclusivamente su base volontaria nelle seguenti quattro fasi:

– Il cliente scarica l’app mobile ICC AOKpass disponibile su App Store, Google Play Store o Huawei App Store, ed effettua il test PCR o LAMP richiesto (secondo le normative in vigore per la destinazione interessata) in uno dei laboratori partner. Una volta eseguito il test, il laboratorio fornisce al cliente i risultati con un documento PDF e un codice QR, che possono essere scaricati in modo sicuro nell’app ICC AOKpass.

– In aeroporto, il giorno della partenza, un’apposita segnaletica indirizza il cliente ad una corsia dedicata in fase di imbarco. Quando i documenti di viaggio vengono controllati, i clienti mostrano il codice QR visualizzato sul proprio smartphone come prova del loro Covid-19 negative status invece di un certificato cartaceo. L’ICC AOKpass conferma quindi che il test presentato è valido e conforme alle normative del paese di destinazione tramite una rete protetta dalla tecnologia blockchain.

– All’arrivo a Parigi, i clienti vedranno la stessa segnaletica specifica e beneficeranno di un accesso prioritario durante il controllo passaporti, dove presenteranno ancora una volta il codice QR sull’app AOKpass.

– La soluzione “ICC AOKpass” è conforme a tutti gli standard GDPR applicabili. I clienti che prendono parte al test possono accedere o cancellare i propri dati in qualsiasi momento.

Alain Bernard, Chief Operating Officer – Air France, ha dichiarato: “Dall’inizio della crisi COVID-19, abbiamo richiesto uno standard mondiale relativo alla salute. Questo nuovo programma sperimentale è un esempio di quello che potrebbe diventare lo standard per la verifica dei documenti di viaggio in futuro e siamo lieti di implementarlo con i partner di Air France. La collaborazione tra governi, compagnie aeree e autorità aeroportuali è essenziale per trovare soluzioni che combinino la sicurezza sanitaria con un’esperienza di viaggio fluida”.

Sébastien Bedu, Airport Services Product Manager – MedAire, una International SOS company, ha aggiunto: “Il lancio di questo secondo programma di test su larga scala tra Parigi e gli aeroporti di San Francisco e Los Angeles è un passo importante nel riconoscimento internazionale di ICC AOKpass come una terza parte fidata e l’emergere di un nuovo standard internazionale. Questa è una condizione essenziale per la ripresa dei viaggi internazionali. Dal laboratorio medico e in ogni fase del viaggio, ICC AOKpass consente di certificare lo stato COVID-19 negativo dei passeggeri, lungo l’intera air transport chain, per un sicuro ritorno al viaggio”.

Marc Houalla, Executive Director of Groupe ADP and Managing Director of Paris-Charles de Gaulle airport, ha dichiarato: “Siamo convinti che la soluzione ICC AOKpass che stiamo testando con i nostri partner ai punti di partenza e di arrivo degli aeroporti di Parigi faciliterà i passeggeri attraverso i nostri terminal, garantendo sia una maggiore fluidità sia un miglior controllo dei documenti sanitari. La ripresa sostenibile del traffico richiede in primo luogo il ripristino dei collegamenti aerei tra i paesi, e questo pass ha tutte le possibilità di contribuire a questo affermandosi come un nuovo standard”.

(Ufficio Stampa Air France)