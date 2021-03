News Brevi – 18.03.2021

GRUPPO SAVE: SEMINARI PER I DIPENDENTI SU TEMATICHE DI SALUTE E PREVENZIONE – Prende via oggi un ciclo di seminari organizzati dal Presidio Ospedaliero Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier di Treviso sulla piattaforma youtube, rivolti ai dipendenti del Gruppo SAVE con l’obiettivo di favorire la conoscenza su tematiche di prevenzione e benessere psicofisico. L’iniziativa si inserisce nell’ampio programma di welfare che il Gruppo SAVE ha sviluppato per i suoi dipendenti e che in questo periodo, particolarmente complesso, si è focalizzato sul supporto alla persona. “Mal di schiena e cervicale: le cause e la prevenzione”, questo il tema del primo incontro tenuto dal Dott. Alessandro Mario Munari, Fisiatra Responsabile del Servizio di Medicina Fisica Riabilitativa, da Michele Vanin e Matteo Tempestilli, fisioterapisti Servizio di Medicina Fisica Riabilitativa del “Giovanni XXIII”, e da Tommaso Zentilin, preparatore atletico Pordenone Calcio. Abitudini posturali scorrette assunte in ambito lavorativo possono generare problemi da sovraccarico, rendendo manifeste alcune situazioni fisiche che possono però essere corrette con specifici esercizi fisici e impostando adeguatamente la propria posizione di lavoro. Seguiranno nuovi seminari focalizzati su temi di medicina generale, affidati a specialisti delle diverse discipline.

AEROPORTI DI ROMA: TESTING CON TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO – Aeroporti di Roma informa che a partire da domani 19 marzo 2021 sarà disponibile tutti i giorni, nella fascia oraria 24.00-16.00, un servizio a pagamento di testing con tampone rapido antigenico al prezzo di 20 euro. Saranno accettati esclusivamente pagamenti elettronici con carte di credito, carte di debito o bancomat. Il servizio è riservato solo ai passeggeri in partenza dallo scalo presso il Terminal 3 Arrivi ed è necessario presentarsi in aeroporto almeno 3 ore prima della partenza del volo. Si ringrazia l’Istituto Spallanzani che si è reso disponibile ad offrire questo ulteriore servizio.

STAR ALLIANCE: STATEMENT RIGUARDO LA LOUNGE A SAO PAULO GRU AIRPORT – In un proprio comunicato, Star Alliance informa: “Star Alliance si rammarica di informare che non offrirà più una lounge a Sao Paulo Guarulhos Airport a partire dal 1 aprile 2021, a seguito della decisione della GRU Airport authority di perseguire le proprie lounge operations (la lounge sarà gestita dallo stesso GRU Airport). Siamo incoraggiati dalle discussioni che si svolgono tra le members airlines e GRU Airport verso una transizione senza soluzione di continuità dei lounge services, per evitare qualsiasi impatto sui clienti premium dell’Alleanza. Star Alliance rimane impegnata nella sua strategia premium, oltre che verso il Brasile, e continua a offrire una Star Alliance lounge al Rio de Janeiro Galeão International Airport”.

ETIHAD AIRWAYS RICEVE LA IATA LEVEL 4 NDC CERTIFICATION – Etihad Airways ha ottenuto la New Distribution Capability (NDC) Level 4 certification dalla International Air Transport Association (IATA). NDC migliora la comunicazione tra il settore aereo e gli agenti di viaggio, consentendo un merchandising più efficace, proposte competitive e personalizzazione del prodotto. Lo standard NDC consente a Etihad di trasformare il modo in cui i suoi prodotti vengono venduti ad aziende, turisti e viaggiatori d’affari, affrontando le attuali limitazioni di distribuzione del settore come il time-to-market e la differenziazione dei prodotti. Il Level 4 è tra le più alte certificazioni NDC assegnate da IATA e dimostra che la NDC Offer and Order capability di Etihad ora include full service and change capability. Di conseguenza, i partner possono ora acquistare, ordinare e modificare l’ordine utilizzando la connessione NDC. Vijay Bathija, Vice President Revenue Management, Etihad Airways, ha dichiarato: “Il conseguimento della IATA Level 4 NDC certification è una pietra miliare nel programma di trasformazione digitale di Etihad. E’ la prova dell’impegno di Etihad a fornire più scelta e maggiore flessibilità ai nostri partner commerciali. La capacità offre a Etihad la possibilità di creare offerte su misura e comunicare in modo più efficace con i clienti, per soddisfare al meglio le loro esigenze di viaggio e rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato”.

AIR CANADA: REWARDS CANADA NOMINA TD AEROPLAN VISA INFINITE CARD COME BEST AIRLINE CREDIT CARD – La TD Aeroplan Visa Infinite Card è stata premiata come Top Airline Credit Card nel 13° annual ranking di Rewards Canada delle Top Travel Rewards Credit Cards nel paese. La carta è stata inoltre classificata al terzo posto nella categoria Top Overall Card. “Siamo entusiasti di ricevere questo riconoscimento da Rewards Canada”, ha affermato Mark Nasr, Senior Vice President, Products, Marketing and eCommerce, Air Canada. “Gli esperti del settore in tutto il paese concordano sul fatto che il programma Aeroplan reinventato offre un valore e vantaggi eccezionali. Siamo grati che le nuove carte di credito Aeroplan siano state riconosciute dalla principale loyalty rewards resource del Canada”. Aeroplan ha recentemente rilanciato la sua suite di carte di credito quando ha trasformato il programma nel novembre 2020. Le carte di credito in co-branding di Aeroplan sono le uniche in Canada che offrono ampi vantaggi di viaggio con Air Canada. I soci Aeroplan possono inoltre usufruire di bonus di benvenuto.

SAAB: MODIFICA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL GRUPPO – “Saab ha una forte posizione nel mercato e offre soluzioni high-tech in prima linea nel settore. Sulla base di questa posizione, l’organizzazione si sta ora adattando per essere in grado di fare il passo successivo nel percorso di crescita e internazionalizzazione dell’azienda. Rafforzerà anche i nostri investimenti nelle tecnologie e nei servizi di domani”, afferma il presidente e CEO di Saab, Micael Johansson. Questi cambiamenti contribuiranno agli obiettivi a lungo termine di Saab. Le sinergie saranno continuamente identificate e implementate. Tutte le modifiche verranno applicate dal 1 luglio 2021. Si sta creando una nuova struttura con quattro aree di business, con definite core areas. Le quattro aree di business saranno: Aeronautics (core area aeronautics), Dynamics (core area advanced weapon systems), Kockums (core area underwater), Surveillance (core areas sensors and command & control). Le business areas Industrial Products & Services (IPS) and Support & Services (S&S) saranno quindi integrate con le altre quattro aree di business di cui sopra. Ellen Molin, Head of Business Area S&S, è stata nominata Deputy Head of Aeronautics. Jessica Öberg, Head of Business Area IPS, è stata nominata CEO di Combitech. Ellen Molin e Jessica Öberg lasceranno quindi il Group Management il 1° luglio 2021. Il Deputy CEO Anders Carp, che è anche Head of Business Area Surveillance, diventerà Deputy CEO a tempo pieno e lascerà il suo ruolo di Head of Business Area. Anders Carp continuerà a lavorare con customer relations and group-wide projects, principalmente l’internazionalizzazione di Saab. È iniziata la ricerca dell’Head of the Surveillance Business Area. La nuova central function con responsabilità per Operational Excellence sarà responsabile dello sviluppo e del supporto dell’organizzazione in tutti gli aspetti dell’efficienza operativa. È in corso l’assunzione di un manager. Combitech è una independent technology consulting company, ma fino ad ora ha fatto parte della business area IPS di Saab. Nella nuova organizzazione, l’indipendenza di Combitech aumenterà ulteriormente e non farà parte della business area structure. Lo scopo di una maggiore indipendenza è quello di supportare ulteriormente il percorso di crescita di Combitech al di fuori di Saab. Il CEO di Combitech riferirà al CEO di Saab in un ruolo indipendente dal 1° luglio.

IL CONSORZIO GUIDATO DA AIRBUS IMPEGNATO NELLA UK PROSPERITY AGENDA – Lo space industry consortium guidato da Airbus in competizione per supportare le future military satellite communications dell’UK MOD si sta concentrando sulla UK’s prosperity agenda, con un obiettivo del 30% di impegno nelle SME (small and medium sized enterprises). Il consorzio, che comprende KBR, Leidos UK, Northrop Grumman e QinetiQ, spende più di 5,8 miliardi di sterline all’anno nella supply chain del Regno Unito. Richard Franklin, Managing Director, Airbus Defence and Space UK, ha dichiarato: “Abbiamo ascoltato attentamente il governo e sosteniamo non solo gli obiettivi del programma MOD, ma anche il più ampio programma di prosperità. Dobbiamo fornire le milsatcom future migliori, più agili e innovative per il Regno Unito, ma dobbiamo anche incorporare una supply chain più ampia e, rivolgendoci al 30% di SME nella nostra proposta, riteniamo di poter dare un contributo definitivo che aiuterà a creare valore e vantaggio a lungo termine per l’economia britannica in generale”. A dicembre 2020, il consorzio ha visto più di 100 SME prendere parte a un evento virtuale per vedere come potevano contribuire. Richard Franklin ha continuato: “La nostra iniziativa ‘Open Innovation – Space’ chiede attivamente alle aziende di registrarsi per vedere come possono contribuire al futuro delle comunicazioni sicure per le forze armate del Regno Unito. Incoraggiamo coloro che sono interessati a visitare www.openinnovationspace.uk”.

IAG: NUOVA EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI – IAG annuncia oggi l’emissione di due serie di senior unsecured bonds. La prima tranche ha un initial principal amount proposto di circa 500 milioni di euro, con scadenza il 25 marzo 2025. La seconda tranche ha un initial principal amount proposto di circa 500 milioni di euro, con scadenza il 25 marzo 2029. Ai sensi di quanto sopra, l’ammontare complessivo delle obbligazioni emesse sarà di circa un miliardo di euro. I termini finali delle obbligazioni, compreso l’importo principale di ciascuna serie e il capitale complessivo di tutte le obbligazioni, dovrebbero essere determinati e annunciati a breve e il regolamento dovrebbe avvenire intorno al 25 marzo 2021. IAG avrà la possibilità di riscattare tutte le obbligazioni in base ai loro termini e condizioni. I proventi netti dell’offerta saranno utilizzati da IAG per scopi aziendali generali (inclusi ma non limitati a rafforzare il bilancio del Gruppo e aumentare la posizione di liquidità complessiva del Gruppo; aiutare il Gruppo a resistere a una recessione più prolungata negli air travel; fornire al Gruppo la flessibilità operativa e strategica per trarre vantaggio da una ripresa della domanda di viaggi aerei).