airBaltic riceve il premio “Europe’s Youngest Aircraft Fleet Award 2021”

La compagnia aerea lettone airBaltic è stata riconosciuta dal fornitore di servizi web ch-aviation come vincitrice dell’European’s Youngest Aircraft Fleet Award 2021. Nella classifica mondiale, airBaltic si classifica al 5° posto con un’età media della flotta di 2,40 anni.

Martin Gauss, amministratore delegato di airBaltic: “Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come la compagnia aerea con la flotta di aeromobili più moderna d’Europa. Da maggio 2020 operiamo con un unico tipo di aeromobile – Airbus A220-300, riducendo così al minimo i consumi e beneficiando dell’efficienza aggiuntiva fornita dai nuovi aeromobili. Vediamo l’Airbus A220-300 come uno dei nostri principali vantaggi competitivi di cui beneficiamo oggi e anche in futuro. Ognuno dei nostri aeromobili Airbus può generare circa 20 milioni di euro di entrate all’anno se viene utilizzato in modo efficiente. Nel caso di airBaltic ciò potrebbe significare un fatturato vicino a 1 miliardo di euro nell’anno 2025″.

“In ch-aviation, troviamo davvero impressionante la cresciuta di airBaltic negli ultimi due anni. Aggiornare la flotta di aeromobili dai Boeing 737 Classic e Dash 8-Q400 agli Airbus A220-300 completamente nuovi non è un compito facile. I nostri dati mostrano chiaramente anche la velocità con cui airBaltic ha rinnovato la sua flotta, cosa che non dovrebbe passare inosservata. A nome di ch-aviation, mi congratulo con airBaltic per il successo del rollover della flotta”, afferma Thomas Jaeger, fondatore, proprietario e amministratore delegato di ch-aviation.

Il riconoscimento Youngest Aircraft Fleet Award premia le compagnie aeree di tutto il mondo che mantengono una flotta giovane, moderna ed efficiente. Per determinare quali compagnie aeree annoverano attualmente le flotte di aeromobili più giovani, ch-aviation si basa su un ampio database composto da oltre 5 000 operatori e più di 65 000 aeromobili in tutto il mondo.

A partire dall’introduzione dell’aeromobile Airbus A220-300 alla fine del 2016, airBaltic ha trasportato oltre 5 600 000 passeggeri verso destinazioni come Roma, Amsterdam, Parigi, Londra e Mosca. Gli Airbus A220-300 hanno completato quasi 60.000 rotte per un totale di oltre 141.000 ore di volo.

L’Airbus A220-300 è andato oltre alle aspettative aziendali, offrendo performance complessive, efficienza del carburante e convenienza vantaggiose sia per i passeggeri che per il personale. L’esperienza per i passeggeri è eccellente grazie a sedili più ampi, finestrini più grandi, più spazio per i bagagli a mano in cabina, servizi igienici migliorati e molto altro ancora.

L’Airbus A220-300 è dotato di un sistema di filtraggio dell’aria di alta qualità di tipo HEPA (High Efficiency Particulate Air) con il miglior livello di filtrazione attualmente disponibile: l’aria in cabina viene riciclata durante tutta la durata del volo con un ricambio totale d’aria 20-30 volte all’ora.

Ricordiamo che nel mese di Aprile airBaltic opererà dall’Italia con le seguenti frequenze:

Da Roma Fiumicino

Domenica – Partenza da Roma Fiumicino alle ore 10:20; Arrivo a Riga alle ore 14:20. Partenza da Riga alle ore 07:30; Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 09:35.

Mercoledì – Partenza da Roma Fiumicino alle ore 17:40; Arrivo a Riga alle ore 21:40. Partenza da Riga alle ore 14:50; Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 16:55.

Da Milano Malpensa

Venerdi e Domenica – Partenza da Milano Malpensa alle ore 10:40; Arrivo a Riga alle ore 14:20. Partenza da Riga alle ore 08:05; Arrivo a Milano Malpensa alle ore 09:50.

(Ufficio Stampa airBaltic)