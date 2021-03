Wizz Air annuncia la nuova rotta Ancona – Tirana

Wizz Air ha annunciato l’espansione del proprio network da Ancona con una rotta da e per Tirana. I voli saranno operati dal 4 giugno 2021 con 2 frequenze settimanali (lunedì e venerdì) con tariffe a partire da 24,99 euro. Le nuove rotte sono già in vendita su wizzair.com o sulla mobile app della compagnia aerea.

Wizz Air dunque dal 4 giugno collegherà Ancona con la capitale dell’Albania, meta turistica sempre più visitata ed apprezzata. Questo nuovo importante collegamento soddisferà le esigenze sia di una clientela di tipo etnico, per facilitare il ritorno in patria per visitare i propri parenti, sia di una clientela business che si reca per motivazioni lavorative nel territorio albanese.

Aggiungendo WIZZ Flex a una prenotazione, i passeggeri potranno e essere certi che, se le circostanze cambiassero, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta.

Andras Rado, Senior Communications Manager di Wizz Air, ha aggiunto: “Siamo lieti di aggiungere oggi questo nuovo collegamento ampliando così il nostro network sia dall’Italia che dall’Albania. Siamo fiduciosi che le tariffe ultra basse e l’ottima rete di rotte di Wizz Air contribuiranno alla crescita del settore turistico ed economico italiano e albanese”.

L’Ing. Carmine Bassetti, AD di Aerdorica, esprime grande soddisfazione per l’avvio della cooperazione con Wizz Air e auspica che la tratta sull’Albania sia solo il primo step in vista di una collaborazione più globale. I mercati coperti da Wizz Air in effetti risultano di grande interesse per l’aeroporto di Ancona ed il suo bacino di utenza.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)