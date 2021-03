Boeing introduce il primo EA-18G Growler per l’U.S. Navy Modification Program

Boeing ha avviato un five-year modification program per la U.S. Navy’s EA-18G Growler fleet, con l’introduzione del primo jet alla Naval Air Station Whidbey Island.

Una variante dell’F/A-18F Super Hornet, il Growler riceverà diverse funzionalità comuni con i Block III upgrades. Il primo EA-18G aircraft di produzione consegnato nel 2007 è il primo Growler a ricevere questo capability upgrade.

Le modifiche sono incentrate sull’aggiornamento di structural and mission systems architecture dei jet, consentendo la futura crescita delle capacità per i 160 aeromobili Growler della Marina. I Growler svolgono un ruolo fondamentale nel disturbare i segnali radar e di comunicazione delle forze di minaccia, disabilitando la loro capacità di rilevare e tracciare le forze militari statunitensi e alleate.

“Siamo entusiasti di avere il Growler industry team qui a lavorare su capacità che porteranno alla flotta enhanced electronic surveillance, enhanced data link e la capacità di trasportare il Next Generation Jammer pod”, afferma il Capt. Chris “Needles” Bahner, commander, Electronic Attack Wing, U.S. Pacific Fleet. “Non vediamo l’ora di essere un partner cooperativo con PMA-265 e PMA-234 presso il Naval Air Systems Command e il Growler industry team in questo entusiasmante lavoro”.

Dopo l’aggiudicazione dei contratti nell’ottobre 2020 e nel febbraio 2021 per materiali e manodopera, il lavoro di modifica include vari aggiornamenti per i Growler mission systems. L’ALQ-218 receiver system del velivolo riceverà l’Airborne Electronic Attack System Enhancements modification, che consentirà al Growler di operare in ambienti elettromagnetici sempre più complessi.

Ulteriori modifiche amplieranno l’information pipeline del Growler, per un trasferimento dati più rapido e sicuro ad altri velivoli e piattaforme, oltre a migliorare sostanzialmente la velocità di elaborazione dei dati. Boeing preparerà anche il Growler per il Next Generation Jammer, che migliora notevolmente la capacità di attacco elettronico del Growler.

“Essendo la principale electronic attack platform al mondo, stiamo avviando questo programma per l’EA-18G Growler in solida collaborazione con la Marina”, ha affermato Mark Sears, Boeing vice president of Fighters & Strike Product Support. “Queste modifiche lo posizioneranno per affrontare le minacce di oggi e quelle future”.

Il programma prevede che tutti i Navy Growlers verranno modificati in cinque anni. Il full rate modification dovrebbe iniziare nel giugno 2021. Boeing ha posizionato le persone in loco a Whidbey, seguendo i protocolli COVID statali, locali, dei clienti e aziendali, per garantire che il programma sia completamente attrezzato per supportare il flusso di lavoro.

(Ufficio Stampa Boeing)