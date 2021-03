News Brevi – 19.03.2021

LEONARDO SI RAFFORZA NEL SETTORE DEI RADAR METEO – Leonardo, attraverso la controllata LEONARDO Germany GmbH, ha visto recentemente rafforzata l’attività nel settore meteorologico, grazie ad una serie di successi commerciali accompagnati dallo sviluppo di nuovi prodotti. L’azienda ha infatti firmato nuovi contratti internazionali per la fornitura di radar meteo e ha compiuto importanti passi avanti nel campo del software meteorologico e relativi servizi. Questi risultati stanno sostenendo l’ulteriore espansione internazionale di Leonardo in questo specifico segmento di mercato. I nuovi contratti comprendono una serie di clienti europei di lunga data. In particolare, la Polonia ha scelto LEONARDO Germany GmbH per la fornitura di 10 radar meteo in banda C per modernizzare il proprio network. Il servizio meteorologico nazionale francese, Météo France, ha firmato un contratto per il suo dipartimento d’oltremare di Reunión, mentre MET Norway ha scelto Leonardo per la fornitura di cinque radar meteo mobile in banda X. Altri sistemi meteo di Leonardo sono stati ordinati da clienti nel continente americano e nella regione dell’Asia Pacifico. In questo settore Leonardo si è inoltre aggiudicata un contratto nell’ambito del programma di ricerca SESAR JU (Single European Sky ATM Research Joint Undertaking). L’azienda, insieme ai propri partner, si è vista assegnare i quattro progetti WAVE 3 nell’ambito del programma di ricerca e innovazione SESAR 2020, finanziato dal progetto Ue Horizon 2020. La meteorologia rappresenta un elemento chiave del pacchetto WAVE 3, che vedrà lo sviluppo dei servizi senza equipaggio, grazie allo scambio di informazioni con la gestione del traffico aereo (ATM) tradizionale. Tutto questo prevede lo sviluppo di servizi meteo su misura per le operazioni con i droni. I progetti proseguiranno fino al 2022. Per far sì che l’azienda rimanga all’avanguardia nel settore della tecnologia meteo, LEONARDO Germany GmbH ha anche lanciato un nuovo prodotto, SKIRON3D®. Si tratta di un sistema doppler lidar allo stato dell’arte in grado di misurare i venti e rilevare fenomeni pericolosi come wind shear, raffiche, turbolenze e microburst. Assieme al radar meteo di Leonardo METEOR 60DX e al sistema LLWAS, SKIRON3D® fornirà una soluzione completa per il rilevamento tridimensionale in qualsiasi condizione meteo di quei fenomeni che potrebbero rappresentare un serio rischio per l’aviazione.

ANA INTRODUCE IL BOEING 777F TRA LOS ANGELES E TOKYO – All Nippon Airways (ANA) impiegherà il Boeing 777 Freighter (777F) sui voli cargo tra Los Angeles e Tokyo Narita Airport. ANA ha scelto di utilizzare il 777F per questi voli per la sua capacità di carico massima di circa 100 tonnellate, circa il doppio della capacità del 767F. Questa maggiore capacità e dimensione dell’aeromobile rende l’aereo appropriato per il trasporto di semiconduttori, motori e altri beni di grandi dimensioni. “Una serie di fattori ha portato a un aumento della domanda di voli cargo che collegano il Giappone e il Nord America”, ha affermato Toshiaki Toyama, Executive Vice President of ANA and President of ANA Cargo Inc. “Siamo orgogliosi di avere una flotta di aeromobili capaci di soddisfare la domanda e supportare le supply chain globali in questo momento critico”. ANA sta rispondendo alla crescente domanda di trasporto cargo tra Asia e Nord America, che comprende parti di automobili dal Giappone e beni deperibili dal Nord America. Questa è l’ultima rotta ad accogliere il 777F, seguendo le sue attuali rotte verso Shanghai, Chicago, Francoforte e Bangkok. Nel marzo 2021 ANA prevede di operare un totale di 2.349 voli cargo, un record mensile per la compagnia aerea. Durante il terzo trimestre di quest’anno fiscale, i ricavi di ANA dal freighter business hanno raggiunto un livello record. ANA attualmente possiede un totale di 11 freighters (due Boeing 777 Freighter e nove 767 Freighter).

IAG ANNUNCIA I TERMINI DELLE OBBLIGAZIONI – IAG annuncia che, a seguito del lancio dell’emissione di due serie di senior unsecured bonds e come continuazione della comunicazione ufficiale di informazioni, ha ora fissato i termini finali delle Obbligazioni. “La domanda è stata superiore alle attese. L’importo complessivo dell’Offerta è di Euro 1,2 miliardi e, dato che l’autorizzazione del board of directors dell’Emittente consente l’emissione del necessario importo maggiorato, l’ammontare complessivo dell’Offerta è stato fissato in Euro 1,2 miliardi così suddiviso: la prima tranche, con scadenza il 25 marzo 2025, avrà un principal amount di Euro 500 milioni; la seconda tranche, con scadenza il 25 marzo 2029, avrà un principal amount Euro 700 milioni. Il regolamento dovrebbe avvenire intorno al 25 marzo 2021”, afferma IAG.