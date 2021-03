Embraer riporta i risultati del quarto trimestre e dell’intero Fiscal Year 2020

Embraer ha comunicato i risultati del quarto trimestre 2020 e dell’intero anno fiscale.

Il costruttore ha consegnato 28 commercial jets e 43 executive jets (23 light / 20 large) nel 4Q20 e nel 2020 ha consegnato 44 commercial jets e 86 executive jets (56 light / 30 large). Il total firm order backlog dell’azienda alla fine del 2020 era di US$ 14,4 miliardi.

I ricavi nel quarto trimestre 2020 hanno raggiunto US$ 1,841 milardi e per l’anno fiscale 2020 sono stati pari a US$ 3,771 miliardi, rappresentando cali anno su anno rispettivamente dell’11,7% e del 31,0% rispetto ai periodi dell’anno precedente.

Escludendo gli special items, adjusted EBIT and EBITDA sono rispettivamente pari a US$ 76,6 milioni e US$ 145,6 milioni, con un adjusted EBIT margin del 4,2% e un adjusted EBITDA margin del 7,9%. Per l’anno fiscale 2020, l’adjusted EBIT è stato di US$ (100,5) milioni (-2,7% margin) e l’adjusted EBITDA è stato di US$ 82,1 milioni (2,2% margin), con l’EBIT negativo principalmente guidato dalla debolezza del Commercial Aviation segment della Società all’interno del contesto della pandemia Covid-19.

Adjusted net loss (escluse voci speciali e imposte sul reddito differite e contributi sociali) nel quarto trimestre pari a US$ (12,5) milioni, con adjusted loss per ADS di US$ (0,07), mentre la adjusted net loss per il 2020 è stata di US$ (463,7) milioni, con adjusted loss per ADS per il periodo di US$ (2,52).

Embraer ha registrato un miglioramento significativo nel free cash flow nel 4Q20, registrando una generazione di cassa di US$ 725,1 milioni nel periodo, portando a un full year free cash flow usage di US$ (990,2) milioni nel 2020.

La Società ha chiuso l’anno con una liquidità totale di US$ 2,8 miliardi, stabile rispetto agli US$ 2,8 miliardi in contanti alla fine del 2019. La posizione finanziaria netta di Embraer alla fine del 2020 era di US$ 1,695 miliardi.

A causa della continua incertezza relativa alla pandemia COVID-19 e ai suoi impatti sul settore, la Società ha deciso di non pubblicare le 2021 financial and delivery guidance a questo punto.

(Ufficio Stampa Embraer)