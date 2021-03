Airbus consegna il settimo H145 per il Search and Rescue service delle forze armate tedesche

Airbus Helicopters ha consegnato puntualmente il settimo e ultimo H145 per il search and rescue (SAR) service della Bundeswehr al Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support (BAAINBw).

Gli elicotteri precedentemente consegnati vengono utilizzati per training and field testing e sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 presso le basi aeree di Niederstetten e Nörvenich per le operazioni di soccorso. Le operazioni con il nuovo H145 LUH SAR inizieranno a breve, come previsto, presso la terza SAR station di Holzdorf.

“Siamo lieti di aver completato questo ordine dall’inizio alla fine in tempo e nel rispetto del budget e che la messa in servizio stia procedendo secondo i piani”, ha affermato Wolfgang Schoder, CEO di Airbus Helicopters Germany. “Il feedback che abbiamo ricevuto dai nostri clienti è stato molto positivo. A causa della loro flessibilità e dell’elevata disponibilità, gli elicotteri della famiglia H145 hanno dato prova di sé nella Bundeswehr. Vediamo molte più possibilità per una vasta gamma di compiti in tutti i rami delle forze armate per questo modello affidabile”.

Tra le altre caratteristiche, gli elicotteri sono dotati di high-performance cameras, searchlights, emergency beacon locator systems, una suite completa di attrezzature mediche, rescue winches, load hooks che possono essere utilizzati, ad esempio, per i fire-extinguishing tanks. Sono facili da identificare grazie alla caratteristica verniciatura arancione brillante sulle porte, con “SAR” in lettere blu.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Airbus Helicopters/Christian Keller)