Star Alliance stabilisce un Center of Excellence in Singapore

Star Alliance istituirà un management office a Singapore entro la fine dell’anno. Questa è stata una decisione presa dal Chief Executive Board, che comprende i Chief Executive Officers delle 26 compagnie aeree membri, che considerano un nuovo centre of excellence una dimensione importante per posizionare l’Alleanza in modo da realizzare la sua strategia post-Coronavirus, oltre che per rimanere innovativi, resilienti e agili.

“Tutti i business si stanno reinventando in un mondo post-pandemia radicalmente cambiato dal COVID-19 e dalla conseguente interruzione delle reti globali, delle economie e dei mezzi di sussistenza di molti. Una conseguenza della reazione del mondo al COVID-19 è stato l’effetto destabilizzante che ha avuto sull’aviazione.

Questa decisione di rendere l’Alleanza a prova di futuro è stata presa in tale contesto.

In effetti, Star Alliance manterrà due centres of excellence a livello internazionale, in linea con il carattere globale dell’Alleanza. Il Singapore office completerà il long-standing office in Francoforte, Germania, e si concentrerà sull’avanzamento della sua strategia nella digital customer experience. Due membri dell’Alleanza, Lufthansa e Singapore Airlines, hanno stabilito innovation hubs nella City, un altro vantaggio dato che l’Alleanza prosegue nelle sue innovazioni rivoluzionarie riguardo la digital customer experience.

Singapore è stata selezionata in base a criteri ponderati, come l’accesso all’innovazione e la competitività globale. Singapore è stata anche ben classificata riguardo la facilità di fare business dalla World Bank su base costante ed è stata classificata come most competitive country in the world in diverse occasioni”, afferma Star Alliance nel suo comunicato.

(Ufficio Sampa Star Alliance)