News Brevi – 20.03.2021

PRATICA DI MARE: NASCE LA DIVISIONE AEREA DI SPERIMENTAZIONE AERONAUTICA E SPAZIALE – Lunedì 8 marzo presso l’aeroporto militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare, è stata costituita la Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (D.A.S.A.S.), un nuovo comando che ha inglobato la struttura e le competenze dei preesistenti Centro Sperimentale di Volo e Comando Aeroporto. La D.A.S.A.S. è nata per affrontare con metodologie interdisciplinari (tecnico-operative, ingegneristiche e mediche del settore aeronautico, chimico-fisico e sanitario) e in sinergia con le eccellenze aeronautiche nazionali e internazionali, le attività di studio, sperimentazione, collaudo, valutazione tecnico-operativa e supporto alla ricerca dei nuovi sistemi d’arma aeronautici, anche a beneficio di altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato. La Divisione Aerea, inoltre, assicura il supporto tecnico-logistico, amministrativo e operativo ai molteplici Enti e Reparti sia dell’Aeronautica Militare sia di altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato presenti sul sedime aeroportuale, garantendo i servizi necessari per il sicuro ed efficace svolgimento delle attività di volo, della gestione delle operazioni connesse alla ricezione, imbarco e sbarco di uomini, materiali e mezzi per il tramite dell’Air Terminal Operations Center e svolge la funzione di Point of Entry sanitario nazionale per tutta la Difesa. L’importanza dell’aeroporto militare romano è costituita dal continuo supporto fornito alle molteplici mansioni svolte per il contrasto all’epidemia da Covid-19, in special modo in quest’ultimo anno così particolare. L’aeroporto di Pratica di Mare è stato in prima linea nella gestione dell’emergenza epidemiologica, dai voli per il rimpatrio dei connazionali dalle località maggiormente colpite dal virus, ai trasporti in alto biocontenimento di pazienti infetti, dalla Certificazione Tecnico Operativa degli aeromobili utilizzati in tali missioni di volo, al trasporto di equipe mediche e di materiale sanitario, fino alle recenti attività legate all’operazione EOS di stoccaggio e distribuzione dei vaccini Covid-19, attività, quest’ultima, che vede l’aeroporto romano designato quale unico hub nazionale. Nuovo anche lo stemma della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale, che richiama i tratti essenziali delle araldiche dei precedenti Comandi e racchiude i simboli che caratterizzano l’attività di sperimentazione e di supporto tecnico-logistico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA E WESTJET LANCIANO LOYALTY BENEFIT MIGLIORATI – Delta e il partner WestJet hanno lanciato loyalty benefits reciproci migliorati per i membri Delta Medallion e i membri WestJet Rewards che viaggiano con entrambe le compagnie aeree. La possibilità di guadagnare miglia è disponibile dal 2014 e la possibilità di utilizzare miglia e WestJet dollars su entrambe le compagnie aeree è disponibile dal 2016. Questi miglioramenti fanno parte di un obiettivo condiviso per migliorare i vantaggi per i clienti quando viaggiano tra i vettori. In base allo stato o al livello del cliente, i loyalty customers ora riceveranno l’imbarco e il check-in prioritari, l’accesso alla lounge, i posti preferenziali con esonero dalla tariffa per la selezione del posto e la franchigia bagaglio aggiuntiva con consegna prioritaria. I clienti fedeltà possono inoltre usufruire dei controlli di sicurezza prioritari negli aeroporti in cui è disponibile il servizio. “Questi vantaggi migliorati per i clienti sono la base per creare un’esperienza di viaggio mentre lavoriamo per migliorare i nostri prodotti e servizi”, ha affermato Alain Bellemare, E.V.P. and President – International, Delta. Le compagnie aeree hanno già un ampio code-share con la possibilità di visualizzare i prodotti del partner con disponibilità in tempo reale e acquistare i biglietti in tutti i canali di prenotazione. “Negli ultimi dieci anni, WestJet e Delta hanno lavorato insieme per soddisfare le esigenze dei nostri ospiti”, ha affermato John Weatherill, Chief Commercial Officer, WestJet. “Questi miglioramenti appena lanciati saranno pronti per i frequent flyer di entrambe le compagnie aeree ovunque nel mondo viaggino con Delta e WestJet”.

ICAO INCORAGGIA LA LIBERALIZZAZIONE PER STIMOLARE LA RIPRESA IN AFRICA OCCIDENTALE – Intervenendo al virtual Ministerial Meeting on Enhancing Air Transport Connectivity and Growth in West Africa, l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano e il Secretary General Fang Liu hanno sottolineato come la liberalizzazione e l’innovazione restino fondamentali per la connettività aerea ottimizzata e sostenibile della regione. Sul tema della liberalizzazione, il Presidente Sciacchitano ha sottolineato nel suo discorso di apertura che “il ripristino della connettività aerea è a dir poco vitale per i 308 milioni di persone dei 15 Stati membri della Economic Community of West African States (ECOWAS) e per le loro numerose attività che fanno affidamento sui viaggi transfrontalieri”. Ha anche sottolineato l’eccellente collaborazione verso il miglioramento delle performance del sistema e l’operatività del Single African Air Transport Market (SAATM) a cui tutti gli Stati dell’Africa occidentale hanno aderito. Liu ha sottolineato nelle sue osservazioni che gli ostacoli e le sfide attuali alla connettività aerea dell’Africa occidentale sono di natura sistemica e vengono affrontati attraverso attività coordinate tramite ICAO, ma che “rispetto alla piena liberalizzazione del trasporto aereo in Africa, dobbiamo continuare a chiedere insieme un impegno di alto livello, se vogliamo affrontare efficacemente le barriere rimanenti agli open skies in Africa”. Gli Stati dell’Africa occidentale sono stati elogiati anche per l’efficacia delle loro risposte alla pandemia, ed è stato notato che il miglior coordinamento attualmente raggiunto potrebbe essere sfruttato per ulteriori benefici in termini di sicurezza, protezione, efficienza e sostenibilità quando la pandemia si sarà placata.

DELTA PROSEGUE LA SUA COLLABORAZIONE CON L’AMERICAN RED CROSS – A più di un anno dall’inizio della pandemia COVID-19, Delta ricorda come i dipendenti si sono uniti per superare sfide notevoli sia all’interno che all’esterno della compagnia. Ciò include il continuo impegno della compagnia aerea attraverso raccolte di sangue in collaborazione con la Croce Rossa americana, nonostante le difficoltà di condurre opportunità di volontariato di persona. Nell’anno fiscale 2021, che va da luglio 2020 a giugno 2021, Delta continua a sponsorizzare le raccolte di sangue in collaborazione con la Croce Rossa americana. “Durante questi tempi difficili, sono orgoglioso di vedere Delta e le nostre comunità riunirsi e rimboccarsi le maniche per aiutarsi a vicenda”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director – Community Engagement, Delta.

DELTA AGGIUNGE DESTINAZIONI LEISURE NEL NETWORK DOMESTICO – Delta introdurrà nove nuove rotte e aggiungerà voli verso più di 20 principali mountain, beach and vacation destinations quest’estate, seguendo il rinnovato ottimismo e la crescente fiducia dei clienti nei viaggi. L’aumento del servizio estivo completa l’espansione del servizio in Alaska recentemente annunciato. “Non vediamo l’ora di ricongiungere più clienti quest’estate, con più voli e comodi collegamenti attraverso il network Delta”, ha affermato Joe Esposito, S.V.P. – Network Planning, Delta. “Il nostro impegno per la salute e la sicurezza di tutti a bordo viene sempre al primo posto e coloro che pianificano una vacanza estiva apprezzeranno anche il servizio impareggiabile di Delta durante tutto il viaggio, dalla prenotazione al ritiro bagagli”. Delta sta aggiungendo nuove rotte ed espandendo il servizio esistente su sette destinazioni popolari. Ciò include il Montana, oltre a più voli diretti dagli hub di Delta verso destinazioni per il tempo libero e una maggiore connettività verso gli Stati Uniti nord-orientali. La domanda rimane alta per i viaggi leisure in America Latina e nei Caraibi e Delta sta pianificando di riavviare il servizio verso altre quattro destinazioni, a partire dal 5 giugno: Grand Cayman Islands (GCM), St. Kitts (SKB), Roatan Island (RTB), Bonaire (BON). Con queste nuove riprese e un accesso facile e conveniente attraverso gli hub di Delta, i clienti hanno significative opportunità di collegamento tra gli Stati Uniti e le 40 destinazioni servite da Delta in America Latina e Caraibi. Alcune rotte possono essere operate dai Delta Connection carriers Endeavor Air, Republic Airways e SkyWest Airlines.