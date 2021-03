Delta offre più voli senza quarantena per l’Italia con nuovi servizi da New York-JFK a Milano e Roma

Delta offrirà voli senza quarantena da New York-JFK all’aeroporto di Milano Malpensa a partire dal 2 aprile 2021, un giorno dopo il lancio su Roma Fiumicino. I servizi consentiranno ai clienti idonei di recarsi in Italia evitando la quarantena obbligatoria di 14 giorni all’arrivo, seguendo un rigoroso protocollo di test prima e dopo il viaggio.

“Un anno dopo che i viaggi aerei si sono arrestati a livelli mai visti nella memoria, questi COVID-tested, quarantine-free flights forniscono una vera spinta all’industria dell’aviazione”, ha affermato Alain Bellemare, E.V.P and President – International, Delta. “Stiamo iniziando a vedere più programmi di vaccinazione globali, ma fino a quando non saranno più diffusi, corridor flights come questo possono aiutare a mantenere i nostri clienti e gli equipaggi più al sicuro quando volano”.

I voli per Milano opereranno inizialmente quattro volte a settimana ad aprile per poi passare a operazioni giornaliere dal 2 maggio, mentre i voli per Roma opereranno tre volte a settimana e aumenteranno a quattro volte a settimana a maggio e giornalmente a giugno.

I COVID-tested flights di Delta sono iniziati a dicembre con l’introduzione dei servizi da Atlanta a Roma e Amsterdam in collaborazione con i rispettivi partner locali Alitalia e KLM. Il programma offre ai clienti la rassicurazione di volare in modo più sicuro ed è una chiara via da seguire per sostenere la ripresa economica globale, mentre gli sforzi di vaccinazione contro COVID-19 si diffondono in tutto il mondo.

“I nuovi COVID-tested flights operati da Delta per Milano-Malpensa sono un passo importante e tangibile per rendere i viaggi più sicuri e più facili per i passeggeri durante la pandemia. La Milano – New York è una rotta intercontinentale chiave per il nostro mercato”, ha affermato Armando Brunini, CEO di SEA Milan Airports. “Ci auguriamo che questo sia il primo di molti altri COVID-tested and quarantine-free flights a sostegno dell’inizio della ripresa, mentre aspettiamo che le campagne di vaccinazione prendano slancio. Un ringraziamento speciale ai governi nazionali e regionali italiani per il loro aiuto nel realizzare questo obiettivo”.

I clienti che viaggiano in Italia devono risultare negativi per un totale di tre volte, di cui due prima della partenza. All’arrivo a Milano Malpensa e Roma Fiumicino, i clienti saranno invitati a recarsi alla testing facility all’interno del terminal dell’aeroporto, dove medici professionisti somministrano un rapid antigen test. Se questo è negativo, non sarà necessario mettersi in quarantena. I requisiti di ingresso attuali per l’Italia normalmente includono 14 giorni di quarantena.

“L’ulteriore estensione delle COVID-tested routes Delta verso Roma Fiumicino e altri aeroporti in Italia, rappresenta una pietra miliare molto significativa nel processo che porta alla ripresa dell’industria aeronautica e alla riattivazione del traffico aereo con la massima sicurezza”, ha commentato Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma. “Aeroporti di Roma ha supportato l’implementazione di COVID-tested flights essendo il primo aeroporto in Europa ad attivare quarantine-free clean corridors con gli Stati Uniti. I risultati positivi ottenuti finora dai travel corridors dimostrano che i transoceanic COVID-Tested flights non rappresentano solo una significativa riduzione del rischio, ma anche un maggiore livello di soddisfazione dei passeggeri”.

Il nuovo protocollo sarà a disposizione di tutti i cittadini autorizzati a recarsi in Italia per motivi essenziali, ad esempio per determinati motivi specifici di lavoro, salute e istruzione.

È possibile prenotare i voli su delta.com. Per volare sui Delta COVID-tested flights da New York a Milano e da New York a Roma, i clienti dovranno risultare negativi al COVID-19 tramite:

– Un COVID Polymerase Chain Reaction (PCR) test eseguito fino a 72 ore prima della partenza.

– Un test rapido somministrato all’aeroporto di New York-JFK prima dell’imbarco.

– Un test rapido all’arrivo a Milano Malpensa o Roma Fiumicino.

I clienti saranno inoltre tenuti a fornire informazioni prima dell’ingresso negli Stati Uniti per supportare i CDC contact-tracing protocols. I COVID-tested flights opereranno fino al 30 giugno 2021.

