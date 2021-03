Albastar firma accordo di collaborazione con AENA

Albastar S.A. annuncia di aver firmato un accordo con AENA, la maggiore società di gestione aeroportuale spagnola, che prevede il coinvolgimento del vettore nelle esercitazioni di sicurezza propedeutiche alla corretta gestione di eventi e atti imprevisti, in distinti e vari aeroporti spagnoli. In più occasioni, l’Agenzia Spagnola per la Sicurezza Aerea (AESA) ha richiesto la collaborazione della compagnia aerea spagnola in vari aeroporti del network di AENA, per lo svolgimento di alcune simulazioni mirate alle procedure da adottare in caso di eventi esterni illeciti, come un dirottamento.

Secondo l’accordo di collaborazione firmato lo scorso 5 febbraio 2021, AENA fornirà le infrastrutture aeroportuali e il relativo sopporto per la pianificazione e lo svolgimento delle esercitazioni. Albastar S.A. si impegna, nella misura delle sue possibilità e della sua programmazione, a fornire gli aeromobili e gli equipaggi necessari per le suddette esercitazioni. L’accordo ha una durata iniziale di 4 anni, estendibile per un periodo fino a 4 anni aggiuntivi.

“L’organizzazione di esercitazioni di atti di interferenza illecita è molto importante per valutare l’adeguata attuazione dei protocolli di sicurezza previsti nel Programma Nazionale di Sicurezza per l’Aviazione Civile e, allo stesso tempo, mantenere formato il personale preposto all’applicazione delle misure di sicurezza, per prevenire e agire in questo tipo di incidenti. L ’obiettivo che ci siamo prefissati è di garantire un costante addestramento del personale che verrebbe coinvolto in un evento del genere nonchè la corretta applicazione della normativa vigente in materia.

In questo senso, nel 2019 Albastar ha partecipato all’esercitazione di dirottamento di aeromobile svoltasi all’aeroporto di Malaga (Spagna), secondo il programma delle attività approvato dal Comitato Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile spagnolo. La collaborazione dello staff di Albastar è stata fondamentale per il corretto svolgimento dell’esercizio e per fare in modo che gli esperti di tutte le entità coinvolte, potessero svolgere il lavoro di valutazione di tutti i soggetti attivati e poter così trarre indicazioni per il futuro”, commenta Ettore Neglia, Director de Security de Albastar.

Membro IATA con certificazione IOSA, Albastar è una compagnia aerea privata spagnola in possesso dei più elevati standard operativi e di sicurezza. Con stabile organizzazione in Italia dal 2014, il vettore è stato fondato nel 2009 e nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per tour operator, broker, associazioni sportive e clientela individuale, offrendo al mercato un modello di business sempre più flessibile che prevede collegamenti di linea, on-demand e per traffico religioso.

Albastar opera con una flotta di cinque B737-800NG configurati a 189 posti in classe unica e un B737-400 configurato a 170 posti in classe unica, che rispettano i più severi e stringenti standard di sicurezza richiesti da EASA. Come membri di AIRE, la rappresentanza internazionale delle compagnie aeree in Europa, Albastar è attiva per rendere il settore più efficiente possibile.

(Ufficio Stampa Albastar – Photo Credits: Albastar)