News Brevi – 24.03.2021

AIRBUS: IL SATELLITE PLEIADES NEO ARRIVA A KOUROU PER IL LANCIO – I primi due Airbus-built Pléiades Neo imaging satellites sono arrivati a Cayenne airport, nella Guyana francese e sono ora in rotta verso l’European Space Centre in Kourou. Con lancio previsto per aprile 2021 su un lanciatore Vega, Pléiades Neo 3, il primo della nuova generazione di very high-resolution satellites, si unirà alla esistente Airbus fleet di optical and radar satellites, con maggiore risoluzione e copertura. Sarà seguito da vicino dal suo gemello, Pléiades Neo 4, anch’esso previsto per il lancio su un razzo Vega poche settimane dopo. Completamente finanziato, prodotto, posseduto e gestito da Airbus, Pléiades Neo fornirà ai clienti commerciali e istituzionali high-level insights per il prossimo decennio. Ogni satellite aggiungerà mezzo milione di km2 al giorno a una risoluzione nativa di 30 cm. Le immagini saranno facilmente accessibili sulla piattaforma digitale OneAtlas di Airbus, consentendo ai clienti un accesso immediato sia ai dati appena acquisiti che a quelli archiviati, oltre a un’ampia analisi. Composta da quattro satelliti identici, la flotta Pléiades Neo lavorerà insieme ai satelliti Pléiades esistenti. Pléiades Neo, estremamente compatto, dispone di un silicon carbide optical instrument leggero e di nuova generazione. Ha anche collegamenti inter-satellite con gli SpaceDataHighway (EDRS) geostationary satellites per consentire acquisizioni urgenti solo da 30 a 40 minuti dopo la richiesta, per rispondere rapidamente alle situazioni più critiche. “Pléiades Neo è un punto di svolta per Airbus e per i suoi geo-intelligence customers. Grazie ai nostri investimenti dirompenti e audaci possiamo offrire una costellazione all’avanguardia che fornisce immagini con risoluzione di 30 cm quasi in tempo reale, aprendo una gamma completamente nuova di applicazioni per fornire ai nostri clienti più dettagli, più rapidamente”, ha affermato Jean-Marc Nasr, head of Space Systems at Airbus.

L’EUROPEAN BUSINESS AVIATION ASSOCIATION CHIEDE ALL’UE REGOLE ARMONIZZATE – La European Business Aviation Association (EBAA) ha esortato le istituzioni dell’UE, gli Stati membri europei, la Svizzera, il Regno Unito e altre parti interessate vitali a collaborare strettamente e sviluppare regole armonizzate per la riapertura sicura dei viaggi aerei, proponendo linee guida che garantiscono la sicurezza della Business aviation e il tempestivo ritorno alle operazioni. Nell’appello urgente, l’ente che rappresenta la European Business aviation community esorta tutte le parti interessate a collaborare e a lavorare per ripristinare l’attività e il sostentamento di milioni di europei, compresi quelli che fanno affidamento sul Business aviation sector. In tal modo, l’EBAA ha preparato guidelines and rules che possono garantire un ritorno sicuro, tempestivo e praticabile alle normali operazioni. Le linee guida proposte includono un reale coordinamento delle restrizioni di viaggio, test (rapidi), vaccinazione come facilitatore piuttosto che come condizione per viaggiare, l’eliminazione delle restrizioni per Business aviation crews, il considerare vaccinazioni prioritarie per coloro che operano voli medici e di emergenza. “Il Business aviation sector ha operato voli di emergenza e medici, in sicurezza, durante tutta la crisi per aiutare coloro dove era più necessario”, ha affermato l’EBAA Secretary-General, Athar Husain Khan. “Insieme alle nostre guidelines proposte e alla capacità del settore di adattarsi e offrire operazioni altamente personalizzate, non vedo alcun motivo per non operare”. “La Business aviation sarà in prima linea nella ripresa post-crisi. Il settore è sempre stato un’ancora di salvezza per le comunità, sia per il trasporto medico che come strumento per aiutare i governi e le imprese a generare sviluppo economico locale. Inoltre, le operazioni nel Business aviation sector sono adattabili, personalizzate e altamente sicure per natura. Gli operatori possono offrire misure precauzionali e garanzie specifiche che assicurano il massimo livello di sicurezza. Ulteriori misure di sicurezza sono state sviluppate e implementate nel contesto della crisi COVID-19. In quanto tale, la Business aviation sarà uno dei primi motori una volta che sarà sicuro abolire tutte le restrizioni di viaggio. Quando le famiglie vorranno ricongiungersi, quando le aziende avranno bisogno di trasportare nuovamente i lavoratori, i Business aviation operators saranno in grado di aiutare, in modo rapido e sicuro”, conclude EBAA.

LEONARDO ANNUNCIA IL RINVIO DELL’OFFERTA PUBBLICA INIZIALE DI LEONARDO DRS – In un proprio comunicato Leonardo informa: “Leonardo S.p.a. (“Leonardo”) comunica che la controllata statunitense Leonardo US Holding, Inc. (“Leonardo US Holding”) ha rinviato l’offerta pubblica iniziale (“IPO”) di azioni di Leonardo DRS, Inc. (“DRS”), controllata indiretta di Leonardo. Nonostante l’interesse degli investitori nel corso del roadshow, all’interno della fascia di prezzo definita, le avverse condizioni di mercato non hanno consentito un’adeguata valutazione di DRS. DRS continua ad essere una parte fondamentale del portafoglio di business di Leonardo e un’IPO verrà valutata nuovamente quando le condizioni di mercato saranno favorevoli e sarà possibile ottenere un’IPO di successo con una valutazione appropriata di questo business strategico. Leonardo continua a credere appieno nelle prospettive di DRS e a supportarne lo sviluppo all’interno del Gruppo”.

AdR: CENERE ALL’AEROPORTO DI CATANIA – Aeroporti di Roma informa: “Si avvisano i passeggeri che, a causa della presenza sulla pista di cenere lavica proveniente dall’Etna, i voli diretti verso l’aeroporto Fontanarossa di Catania potrebbero subire modifiche. Si consiglia pertanto di contattare la propria compagnia aerea per dettagli sullo stato del proprio volo”.

EASA PUBBLICA LE UPDATED EASY ACCESS RULES – Le updated Easy Access Rules for Airworthiness and Environmental Certification (Regulation (EU) No 748/2012) sono ora disponibili per il download gratuito dal sito web EASA in un formato pdf di facile lettura con funzionalità di navigazione avanzate tramite link e segnalibri, oltre che in un formato online compatibile con tablet e cellulari, con filtri per la creazione di una visualizzazione personalizzata e funzioni di ricerca avanzate. Questa revisione di marzo 2021 incorpora la ED Decision 2021/001/R. Poiché viene generato attraverso la piattaforma eRules, questo documento verrà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.

NUOVA REVOLVING CREDIT FACILITY PER IAG – International Airlines Group (IAG) annuncia di aver firmato una Revolving Credit Facility con un sindacato di banche. L’importo totale disponibile nell’ambito della facility è di $1,755 miliardi e sarà disponibile per un periodo di tre anni più due periodi di proroga di un anno a discrezione dei finanziatori. La struttura è disponibile per Aer Lingus, British Airways e Iberia, ciascuna delle quali ha un separate borrower limit all’interno della struttura complessiva. Gli importi prelevati sarebbero garantiti contro beni aerei ammissibili non gravati e diritti di decollo e atterraggio negli aeroporti di Londra Heathrow e Londra Gatwick. Contestualmente all’entrata in questa nuova Revolving Credit Facility, British Airways ha cancellato la sua US dollar facility che doveva scadere il 23 giugno 2021 e che aveva 786 milioni di dollari non utilizzati e disponibili al 31 dicembre 2020. Inoltre, circa 400 milioni di euro di strutture scadranno non utilizzati entro la fine di marzo. Di conseguenza, le total facilities del Gruppo sono aumentate di quasi 400 milioni di euro e il loro periodo di disponibilità media ponderata si è esteso di almeno 1,5 anni rispetto al passato. IAG continua ad avere una forte liquidità con un totale stimato al 31 marzo di 10,3 miliardi di euro, di cui 7,8 miliardi di euro di liquidità, mezzi equivalenti e depositi fruttiferi, 1,7 miliardi di euro di strutture generali non utilizzate, comprese le linee di credito annunciate oggi non utilizzate e 0,8 miliardi di euro di finanziamenti per aeromobili impegnati.