IATA lancia EPIC per migliorare la collaborazione digitale nell’Air Cargo

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato oggi il lancio della IATA Enhanced Partner Identification and Connectivity (EPIC) platform per supportare la digitalizzazione della global air cargo supply chain. EPIC semplifica il complesso processo di creazione di digital connections attraverso la air cargo value chain, incluso lo scambio efficiente di informazioni critiche come messaging capabilities and identities.

Poiché la air cargo industry continua a digitalizzarsi, le compagnie aeree, gli spedizionieri, i ground handlers e le autorità doganali devono essere in grado di lavorare insieme in modo sicuro e digitalmente. Questa è una sfida considerevole poiché oggi più di 40.000 spedizionieri scambiano messaggi con più di 450 compagnie aeree e 23 messaging service providers di terze parti. In assenza di uno strumento per consentire alle aziende di scambiare le informazioni necessarie per realizzare questi legami commerciali, il processo di digitalizzazione è essenzialmente manuale, lento e complesso.

“EPIC è un’idea semplice. Rende facilmente accessibili le informazioni necessarie per fare business attraverso una digitized air cargo supply chain facilmente accessibile. E così facendo, accelererà i guadagni nell’efficienza per l’ air cargo. La tempistica di questa iniziativa è importante. COVID-19 ha portato a una crescita esponenziale dell’e-commerce e gli spedizionieri richiedono servizi di qualità che solo una digitized supply chain può fornire”, ha affermato Nick Careen, IATA Senior Vice President, Airport, Passenger, Cargo, Security.

Oltre a supportare i processi business-to-business, la partecipazione delle organizzazioni doganali a EPIC supporta anche i processi di sdoganamento digitale. In particolare, ciò aiuterà a implementare in modo efficiente gli Advance Cargo Information (ACI) requirements, compresi i Preloading Advance Cargo Information (PLACI) programs.

