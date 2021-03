Airbus lancia l’app “Tripset” per facilitare il viaggio dei passeggeri

Airbus lancia “Tripset”, un’applicazione gratuita destinata ai viaggiatori di tutto il mondo. L’applicazione aggrega e fornisce in un unico luogo tutte le informazioni necessarie su voli, modalità di viaggio e limitazioni o requisiti sanitari locali a seconda delle destinazioni scelte. L’obiettivo di questa app è rendere i viaggi più facili e ripristinare la fiducia dei passeggeri quando salgono a bordo di un aeromobile durante la pandemia da Covid-19.

Il costante cambiamento delle restrizioni di viaggio in tutto il mondo può rendere difficile il viaggio dei passeggeri. Pertanto, sulla base della struttura e dell’esperienza della sua pluripremiata app di viaggio iflyA380, Airbus lancia questa applicazione per fornire ai viaggiatori informazioni aggiornate in tempo reale e garantire un viaggio sano, sicuro e senza intoppi dall’inizio alla fine. I passeggeri possono ottenere le informazioni più recenti e pertinenti sulle attuali condizioni di viaggio, restrizioni e requisiti sanitari senza dover ricercare più fonti.

L’app Tripset ha due interfacce, una che consente ai passeggeri di vedere quali voli sono disponibili per una determinata destinazione e l’altra di sapere cosa possono aspettarsi i passeggeri alla loro destinazione di partenza o di arrivo, una volta acquistato il biglietto. L’applicazione è indipendente e non associata a un aeroporto, tipo di aeromobile o compagnia aerea.

Tripset fa parte del continuo impegno di Airbus, insieme ai vettori, ai partner industriali e regolatori, per incoraggiare i viaggiatori a mantenere la fiducia nei viaggi aerei, sostenendo il ritorno al volo sicuro e ben coordinato, che è essenziale per la ripresa economica dalla pandemia da COVID-19.

Tripset è gratuita e disponibile per il download su Android/ iOS dai rispettivi AppStore.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)