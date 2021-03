ACI World: il drammatico impatto della pandemia sull’aviazione persiste, ma emergono segnali di ripresa

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato oggi l’analisi secondo cui, nonostante l’emergere di alcuni segnali positivi di ripresa, l’impatto della crisi COVID-19 sui ricavi aeroportuali sarà ancora profondamente sentito nel 2021.

L’analisi – pubblicata oggi nell’Advisory Bulletin: The impact of COVID-19 on the airport business and path to recovery – prevede che 4,7 miliardi di passeggeri in meno viaggeranno entro la fine dell’anno 2021 rispetto alla projected baseline, rappresentando un calo del -47,5% del global passenger traffic. Si stima che questa riduzione dei viaggiatori equivalga a una perdita di entrate di oltre $94 miliardi (cifre in dollari USA) entro la fine del 2021, dimezzando le aspettative rispetto projected baseline.

Mentre iniziano ad emergere le prospettive di una ripresa nel 2021, ACI World stima che le diverse regioni del mondo si riprenderanno a ritmi diversi. A livello di paese, i mercati con un traffico domestico significativo dovrebbero riprendersi nel 2023 ai livelli pre-COVID-19, mentre è improbabile che i mercati con una quota significativa di traffico internazionale tornino ai livelli del 2019 fino al 2024 o addirittura al 2025 in alcuni casi.

ACI World ha affermato che è necessario istituire un interoperable health data trust framework per facilitare la riapertura sicura delle frontiere e i viaggi transfrontalieri per supportare questa ripresa. ACI supporta qualsiasi sistema che consenta di condividere i dati di test e vaccinazioni in modo coerente, efficace e in modo da proteggere i dati personali di coloro che li utilizzano.

“Il mondo sta intraprendendo la più grande campagna di vaccinazione della storia e vediamo indicazioni positive nei paesi con alti tassi di vaccinazione. ACI World ha percepito un’escalation di questi segnali e prospettive incoraggianti di ripresa con un’impennata prevista dei viaggi nella seconda metà del 2021”, ha dichiarato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General.

“Nonostante ciò, COVID-19 rimane una crisi esistenziale per gli aeroporti, le compagnie aeree e i loro partner commerciali e abbiamo bisogno di sostegno e decisioni politiche ragionevoli da parte dei governi per garantire che l’aviazione possa alimentare la ripresa economica globale.

Ci auguriamo che un aumento della fiducia nei viaggi aerei fornito dalle vaccinazioni e dalle misure di sicurezza comporti che il numero di persone che viaggiano al di fuori dei loro paesi riprenda questa primavera e aumenti in modo significativo entro la metà dell’anno.

Il recupero dell’aviazione non decollerà, tuttavia, senza un approccio coordinato e coerente a livello globale alla vaccinazione e ai test, unito a metodi sicuri e interoperabili per condividere i test e le informazioni sulla vaccinazione”.

Per quanto riguarda l’impatto economico, a seguito di restrizioni di viaggio non coordinate combinate con small domestic markets,, si prevede che l’Europa rimarrà la regione più colpita in termini assoluti, con una variazione stimata dei ricavi di oltre -$37,5 miliardi per l’intero anno 2021 rispetto al 2019. In termini relativi, si prevede che il Medio Oriente e l’Europa subiranno i maggiori colpi, con cali rispettivamente di -58,9% e -58,1%. L’Asia-Pacifico è la regione con l’impatto relativamente minore, si prevede comunque un calo molto significativo del -40,3% rispetto alla projected baseline.

Per supportare il ripristino, ACI World ha recentemente pubblicato la seconda edizione del suo Aviation Operations during COVID-19 – Business Restart and Recovery, che fornisce esempi di best practice aggiornati e linee guida sia per il riavvio iniziale che per il ripristino a lungo termine. Ciò ha fatto seguito al rilascio di raccomandazioni politiche aggiornate agli Stati, al Take-Off Guidance Document, al Manual on Cross Border Testing and Risk Management pubblicato dall’International Civil Aviation Organization (ICAO) Council Aviation Recovery Task Force.

“La priorità per gli aeroporti è sempre stata quella di proteggere la salute e il benessere dei viaggiatori, del personale e del pubblico e il ruolo dell’ICAO nel fornire una guida coerente a livello globale contribuirà a gettare le basi per la ripresa a lungo termine e sostenuta del settore”, ha detto Luis Felipe de Oliveira.

In questo contesto, ACI World ha prodotto le ultime stime relative all’impatto sul traffico passeggeri

L’impatto della crisi COVID-19 ha rimosso più di 1 miliardo di passeggeri per l’intero anno 2020 rispetto alla projected baseline (previsione pre-COVID-19 per il 2020), rappresentando un calo del 64,6% del traffico passeggeri globale. Rispetto al livello del 2019, il calo si registra al 63,3%.

A seguito del “Grande blocco” dell’aprile 2020, il traffico passeggeri internazionale è stato praticamente inesistente nella seconda metà del 2020. Il volume dei passeggeri internazionali ha chiuso l’anno al di sotto del miliardo di passeggeri, con una diminuzione di oltre il 75% rispetto al volume del 2019.

Il volume del traffico passeggeri domestico è stato aiutato dalla rapida ripresa dei principali mercati interni come Cina, Russia e Stati Uniti. A livello globale, il volume del traffico domestico per il 2020 è stato leggermente superiore a 2,4 miliardi di passeggeri, con un calo del 54,7% rispetto al volume del 2019.

Proiezioni per il 2021

Si prevede che l’impatto della crisi COVID-19 rimuoverà ulteriori 7 miliardi di passeggeri entro la fine dell’anno 2021 rispetto alla project baseline (previsione pre-COVID-19 per il 2021), rappresentando un calo del 47,5% del traffico passeggeri globale. Rispetto al livello del 2019, il calo dovrebbe essere del -43,6% entro la fine dell’anno. Si prevede che il primo trimestre del 2021 mostrerà scarsi segni di miglioramento rispetto al quarto trimestre del 2020. Con l’aumento dell’introduzione della vaccinazione, si prevede che più passeggeri torneranno a viaggiare, con la maggiore impennata nel terzo e nel quarto trimestre del 2021.

Il traffico internazionale di passeggeri dovrebbe rimanere debole nella prima metà del 2021, ma i primi segnali indicano un aumento significativo della domanda di viaggi aerei per la seconda metà del 2021, poiché un numero crescente di persone viene vaccinato e le restrizioni ai viaggi internazionali vengono gradualmente allentate. Sebbene il volume del traffico passeggeri internazionale rimarrà ancora indietro rispetto al traffico nazionale nel 2021, si prevede che finirà l’anno al di sopra di 1,6 miliardi di passeggeri o al 4% del livello del 2019.

Il traffico passeggeri domestico ha iniziato il suo percorso di ripresa più rapidamente del traffico internazionale. A livello globale, il traffico nazionale continuerà ad aumentare nel 2021 per raggiungere quasi i 5 miliardi di passeggeri entro la fine del 2021, corrispondenti al 65,6% del livello del 2019.

In questo contesto, ACI World prevede quanto segue in relazione ai ricavi aeroportuali

Si prevedeva che l’industria aeroportuale avrebbe generato circa 188 miliardi di dollari nel 2020 prima dell’epidemia di COVID-19. L’impatto della crisi del COVID-19 sui ricavi aeroportuali è stato senza precedenti, riducendo di quasi 125 miliardi di dollari i ricavi aeroportuali nel 2020 rispetto alla base prevista (previsione dei ricavi pre-COVID-19), una riduzione del 66,3%.

Il solo secondo trimestre del 2020 ha contribuito a una riduzione di quasi 43,5 miliardi di dollari di ricavi rispetto alla previsione di base, una diminuzione di oltre l’1%.

Analogamente al traffico passeggeri, l’Europa e il Medio Oriente sono state le regioni più colpite. In termini assoluti, l’Europa ha registrato una diminuzione dei ricavi stimata di 4 miliardi per il 2020. In termini relativi, Europa e Medio Oriente hanno registrato una riduzione del 70,5% dei loro ricavi per il 2020 rispetto alla previsione di base.

Proiezioni per il 2021

L’impatto della crisi COVID-19 sui ricavi aeroportuali sarà ancora profondamente sentito nel 2021. Si stima che a livello globale, gli aeroporti subiranno la perdita di oltre 94 miliardi di dollari di entrate entro la fine dell’anno 2021, tagliando della metà le aspettative di entrate aeroportuali (-50,0%) rispetto alla previsione di riferimento (-48,1% rispetto al livello del 2019).

Si prevede che ogni trimestre del 2021 mostrerà miglioramenti rispetto al precedente, passando da un calo del 7% nel primo trimestre del 2021 a un calo del 35,2% nel quarto trimestre rispetto alla previsione di base.

Tre scenari di ripresa

WATF 2020-2040: sviluppato nel dicembre 2020 e pubblicato nel gennaio 2021, il WATF 2020-2040 si basava sui presupposti di vaccini efficaci ampiamente distribuiti nella seconda metà del 2021, oltre all’entusiasmo dei passeggeri per ricominciare a volare e un ragionevole recupero della flotta delle compagnie aeree. Questo scenario resta realizzabile ma condizionato alla capacità dei governi di contenere la diffusione di nuove varianti del virus.

Proiezione rivista (baseline): vaccini efficaci ampiamente distribuiti nella seconda metà del 2021 oltre all’entusiasmo dei passeggeri per ricominciare a volare nella seconda metà del 2021 e un ragionevole recupero della flotta delle compagnie aeree. La terza e la quarta ondata di infezioni sono possibili ma rapidamente contenute e limitate a regioni specifiche.

Pessimista: vaccini efficaci nel 2021 ma distribuzione complessa in molti paesi emergenti e in via di sviluppo e/o offerta limitata di vaccini. La paura di viaggiare è ancora presente tra i passeggeri, unita alla prolungata recessione economica e alla lenta ripresa della flotta aerea. La terza e la quarta ondata di infezioni sono probabili e potrebbero diffondersi in più regioni.

Sulla base di tali ipotesi, ACI World ha previsto quanto segue in relazione alla ripresa del traffico passeggeri aeroportuale:

Nel baseline scenario, il traffico passeggeri globale dovrebbe ora tornare ai livelli del 2019 nel 2024 principalmente guidato dalla ripresa del traffico passeggeri interno, ma ora leggermente frenato da una ripresa più lenta dei viaggi internazionali (a livello globale, il traffico nazionale rappresenta il 58% del totale dei passeggeri traffico a partire dal 2019).

Se le nuove varianti del virus sono efficacemente contenute, il WATF 2020-2040 è ancora lo scenario più probabile, con un conseguente recupero al livello del 2019 entro la fine del 2023.

Il traffico passeggeri domestico dovrebbe raggiungere i livelli del 2019 nella seconda metà del 2023. La ripresa del traffico passeggeri internazionale richiederà un anno in più, tornando così ai livelli del 2019 solo nel 2024.

A livello di mercato domestico, si prevede tuttavia che i mercati con un traffico nazionale significativo si riprendano nel 2023 ai livelli precedenti al COVID-19, mentre è improbabile che i mercati con una quota significativa di traffico internazionale tornino ai livelli del 2019 fino al 2024 o addirittura al 2025 in alcuni casi.

Lo scenario pessimistico richiede un recupero ritardato con la comparsa di nuove varianti del virus, con il risultato che i governi introducono misure più restrittive, creando nuovi blocchi e restrizioni di viaggio, ostacolando gravemente gli sforzi per riavviare in sicurezza. In questo scenario, il volume dei passeggeri del 2021 rimarrà debole, chiudendo l’anno solo al 46,5% del livello del 2019.

A lungo termine, si prevede che il traffico globale possa impiegare fino a due decenni per tornare ai livelli precedentemente previsti (previsione pre-COVID-19). È ancora possibile un cambiamento strutturale (il traffico non tornerà mai al livello previsto prima del COVID-19).

(Ufficio Stampa ACI World)