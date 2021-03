Albastar annuncia la programmazione estiva per Lampedusa

Albastar annuncia la programmazione per la stagione estiva 2021 verso l’isola di Lampedusa, che sarà servita da quattro aeroporti italiani, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Parma e Verona, come di seguito:

Da Milano Bergamo, ogni domenica dal 30.05 al 03.10.

Da Milano Malpensa, ogni domenica dal 30.05 al 03.10 e ogni martedì dal 10.06 al 16.09.

Da Parma, ogni sabato dal 29.05 al 02.10.

Da Verona, ogni sabato dal 29.05 al 02.10.

I voli sono acquistabili sul sito www.albastar.es e presso le agenzie di viaggio tradizionali e online.

Oltre a Lampedusa, Albastar opererà collegamenti in altri quattro aeroporti siciliani: Catania (voli in partenza da Milano Malpensa e Milano Bergamo), Comiso (voli in partenza da Cuneo), Palermo (voli in partenza da Milano Malpensa) e Trapani (voli in partenza da Brindisi, Cuneo, Milano Malpensa, Napoli, Parma, Roma).

Il Direttore Commerciale, Giancarlo Celani, afferma: “L’incremento delle rotte su Lampedusa dimostra il consolidamento delle attività di linea del vettore verso la Sicilia”.

Albastar, membro IATA con certificazione IOSA, è una compagnia aerea privata spagnola in possesso dei più elevati standard operativi e di sicurezza. Con stabile organizzazione in Italia dal 2014, il vettore è stato fondato nel 2009 e nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per tour operator, broker, associazioni sportive e clientela individuale, offrendo al mercato un modello di business sempre più flessibile che prevede collegamenti di linea, on-demand e per traffico religioso. Albastar opera con una flotta di cinque B737-800NG configurati a 189 posti in classe unica e un B737-400 configurato a 170 posti in classe unica, che rispettano i più severi e stringenti standard di sicurezza richiesti da EASA.

