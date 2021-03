Ryanair si espande ulteriormente a Milano Malpensa

Ryanair ha annunciato oggi, durante una conferenza stampa virtuale, un’ulteriore espansione nella sua base di Milano Malpensa a partire da questa estate. Dal prossimo luglio infatti verranno introdotti due aeromobili aggiuntivi. Questa estate a Malpensa saranno operative 30 rotte, di cui quattro nuove.

La programmazione di Ryanair da Milano Malpensa per l’estate 2021 prevede 7 aeromobili basati (2 in più – investimento pari a $200m), 30 rotte in totale.

4 nuove rotte per: Barcellona (volo giornaliero) e Corfu, Santorini e Zante (tutti operativi con due frequenze settimanali)

Aumento del numero di voli per diverse destinazioni tra cui: Alghero, Cagliari, Heraklion, Palermo, Brindisi, Bari, Catania, Londra Stansted, Porto e Vienna. Oltre 195 voli settimanali, che comprendono collegamenti con destinazioni turistiche come Gran Canaria e Alicante, con mete ideali per un city break come Berlino e Dublino, nonché collegamenti domestici con Catania e Palermo.

Il Direttore del Commerciale Ryanair, Jason Mc Guinness, ha dichiarato: “Questa estate, con l’implementazione dei programmi vaccinali, il traffico aereo è destinato a crescere e siamo lieti di annunciare due ulteriori aeromobili in base a Milano Malpensa, che opereranno su 30 rotte per l’estate 2021, comprese quattro nuove rotte per Barcellona, Corfù, Santorini e Zante. Questa crescita rafforza la connettività nazionale e internazionale dell’Italia e contribuisce alla ripresa del settore del turismo e delle economie regionali.

I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli €19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica (28 marzo). Poichè queste offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

Andrea Tucci, VP Aviation Business Development SEA, ha dichiarato: “Siamo lieti di comunicare con Ryanair la programmazione estiva dei loro voli da Milano Malpensa. L’annuncio di Ryanair di basare altri due aeromobili a Malpensa è un segno della volontà del settore di ripartire. Un’ottima opportunità per i viaggiatori e per l’intera economia che gravita attorno al bacino di utenza delle nostre infrastrutture”.

(Ufficio Stampa Ryanair – SEA)