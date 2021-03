Austrian Airlines: anteprima del winter flight schedule, con il lancio dei voli verso Cancun

Austrian Airlines si sta già preparando per il prossimo inverno con un’offerta turistica globale. Dal 24 ottobre 2021, il vettore austriaco decollerà due volte a settimana per Cancun, Messico. L’ultimo volo per questa destinazione di vacanza è stato nel 2006. Anche Mauritius sarà reintrodotta nel programma dei voli il prossimo inverno dopo una pausa dovuta al Coronavirus. Austrian Airlines opererà fino a tre voli a settimana per la soleggiata isola nell’Oceano Indiano.

Il numero di voli per le Maldive sarà aumentato di un volo aggiuntivo a settimana il prossimo inverno. Austrian Airlines decollerà tre volte alla settimana per la capitale dell’isola, Malé. Anche Cape Town tornerà in programma con due voli a settimana. Il vettore austriaco opererà con un Boeing 777 a lungo raggio verso tutte e quattro le destinazioni.

Il Chief Commercial Officer, Michael Trestl, è ottimista riguardo al futuro: “Le persone desiderano le vacanze, i viaggi a lunga distanza e il mare. Ecco perché ci concentreremo su interessanti destinazioni a lungo raggio nel prossimo winter flight schedule, per soddisfare il desiderio dei nostri passeggeri, viaggiare. Sono fiducioso che per allora molte persone in tutto il mondo saranno state vaccinate e che il viaggio sarà ancora una volta possibile senza gravi restrizioni”.

Vienna – Cancun, OS 61, giovedì e domenica – Partenza 10:40 – Arrivo 16:10.

Cancun – Vienna, OS 62, giovedì e domenica – Partenza 18:05 – Arrivo 11:30 (next day).

