Embraer celebra 20 anni del suo Engineering Specialization Program

Uno dei programmi più longevi per lo sviluppo intellettuale e tecnologico in Brasile, l’Embraer Engineering Specialization Program, raggiunge il suo 20° anniversario.

Concepito da una visione strategica per accelerare il processo di apprendimento per i professionisti neolaureati in varie aree dell’ingegneria per lavorare nelle tecnologie aeronautiche, il programma combina un master professionale presso il Brazil’s Aeronautics Institute of Technology (ITA), con un corso per preparare gli ingegneri a lavorare in team multidisciplinari presso Embraer. Il programma comprende corsi tenuti da professori ITA, professionisti aziendali esperti e consulenti assunti.

In due decenni, il programma è stato in continua evoluzione per adattare la specializzazione dei professionisti alle esigenze e alle sfide dell’azienda. Più recentemente il programma ha anche iniziato a coprire corsi come Industria 4.0, Data Science and Project Prototyping in 3D Printer, tra gli altri. Più di 1.600 professionisti sono già passati attraverso il programma che è diventato il gateway principale per gli ingegneri che vogliono lavorare in Embraer.

“Diversità, innovazione e un genuino desiderio di costruire un futuro sostenibile sono alcune delle differenze del nostro Engineering Specialization Program, che è diventato un riferimento nella gestione della conoscenza e ha rafforzato la cultura ingegneristica olistica, flessibile, creativa e collaborativa di Embraer”, ha affermato Luís Carlos Affonso, Senior Vice President of Engineering, Technology and Strategy, Embraer. “La riconosciuta capacità tecnica e tecnologica di Embraer fa parte del nostro DNA di innovazione e continuerà a essere sviluppata attraverso partnership e iniziative per la formazione e la qualificazione di nuovi talenti, stimolati a creare i prodotti più innovativi del futuro nel settore”.

Il programma innovativo ha fornito all’azienda una maggiore disponibilità di professionisti altamente qualificati, allineati alle strategie di crescita aziendale degli ultimi decenni. Allo stesso tempo, il successo dell’iniziativa ha diretto la formazione delle persone, secondo le esigenze di prontezza tecnologica, visione del futuro e pianificazione per il naturale ricambio delle figure professionali aziendali.

La prima lezione si è svolta il 19 marzo 2001 presso l’Embraer Unit in Eugênio de Melo, in São José dos Campos, nell’interno di San Paolo, in strutture costruite appositamente per questo scopo educativo.

La metodologia di apprendimento punta, tra gli altri aspetti, all’insegnamento attraverso l’uso della prototipazione, che incoraggia i gruppi a realizzare soluzioni tangibili create per problemi reali, analizzate durante lo sviluppo di un progetto collaborativo. Nella fase finale del programma, i partecipanti devono lavorare come un team per sviluppare un concetto di prodotto aeronautico che soddisfi i requisiti di una sfida proposta, cercando una soluzione tecnicamente ed economicamente fattibile.

Inoltre, il programma rafforza lo sviluppo di abilità personali relative ad atteggiamenti, comportamenti e intelligenza emotiva che promuovono il lavoro in team, la flessibilità, la comunicazione, la leadership, l’empatia e altre abilità emotive e comportamentali che sono ugualmente importanti nell’ambiente di lavoro.

Ogni classe riceve più di 3.000 ore di formazione teorica e pratica a tempo pieno. L’investimento annuale è dell’ordine di 5 milioni di R$. In media, il processo di selezione riceve circa cinquemila candidature. Il numero di posti è variabile e segue le future esigenze strategiche dell’azienda.

