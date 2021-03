L’ICAO si unisce alla richiesta delle Nazioni Unite di vaccinazioni prioritarie per aircrew and seafarers

L’ICAO si è unita oggi ad altre quattro agenzie delle Nazioni Unite per invitare i paesi a dare la priorità alle vaccinazioni COVID-19 per aircrew and seafarers.

Oltre all’ICAO Secretary General, Fang Liu, la dichiarazione congiunta speciale è stata firmata dagli heads of the International Labour Organization (ILO), International Maritime Organization (IMO), International Organization for Migration (IOM), World Health Organization (WHO).

“L’attuazione delle attuali raccomandazioni del WHO è di primaria importanza per le operazioni continue e ottimali dell’international civil aviation network e quindi per il trasporto mondiale di merci e lavoratori essenziali”, ha dichiarato Liu.

La Dichiarazione congiunta sottolinea il consiglio del WHO riguardo il fatto che attualmente i paesi non dovrebbero introdurre requisiti di prova della vaccinazione per i viaggi internazionali come condizione di ingresso, date sia le incognite riguardanti l’efficacia della vaccinazione nel ridurre la trasmissione, sia la limitata disponibilità globale di dosi di vaccino.

Sottolinea inoltre che il trasporto marittimo e aereo sono attività essenziali alla base del commercio e della mobilità globale e fondamentali per una ripresa socioeconomica sostenibile. Rileva il pieno sostegno congiunto delle agenzie partecipanti per lo sviluppo tempestivo di un quadro internazionale armonizzato per i certificati di vaccinazione, per facilitare i viaggi internazionali per seafarers and aircrew.

“L’applicazione di rigorose norme di salute pubblica per questi lavoratori chiave, compresa la quarantena, ha comportato una connettività ostacolata, complessità operativa e costi significativi”, ha osservato Liu. “La dichiarazione invita anche i governi a dare la priorità ai marittimi e agli equipaggi di volo nei loro programmi di vaccinazione COVID-19 nazionali, insieme ad altri lavoratori essenziali, in conformità con la WHO SAGE Roadmap, per la priorità all’uso dei vaccini COVID-19”.

Il numero totale di pre-pandemic licensed aviation professionals, inclusi piloti, controllori del traffico aereo e tecnici di manutenzione autorizzati, era di 887.000 secondo le statistiche ICAO. L’air transport ha portato circa 5,7 miliardi di passeggeri nel 2019 e l’ airfreight pre-pandemic rappresentava il 35% del valore delle merci spedite in tutte le modalità combinate.

(Ufficio Stampa ICAO)