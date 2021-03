Gulfstream: 100° consegna per i G500 e G600

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato di aver effettuato la centesima customer delivery dei next-generation Gulfstream G500 e Gulfstream G600 program. Il centesimo aereo è un G500.

“Gulfstream ha riscontrato una grande richiesta per i nuovi G500 e G600″, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Una volta entrati in servizio, l’interesse per questi aerei innovativi è aumentato ancora di più quando gli operatori hanno sperimentato la combinazione avvincente tra il Symmetry Flight Deck e l’eccezionale comfort della cabina. Il raggiungimento di 100 consegne in questa fase del programma è notevole e riflette chiaramente i vantaggi che il G500 e il G600 offrono ai nostri clienti”.

Il G500 è entrato in servizio nel settembre 2018, seguito dal G600 nell’agosto 2019. Prima che entrassero in servizio, Gulfstream ha assicurato la maturità del G500 e del G600 andando oltre al rigoroso flight-test program, incluso un high-speed G500 world tour che ha abbracciato quasi 130.000 miglia nautiche, raggiungendo 22 city-pair speed records. Ad oggi, il G500 e il G600 hanno raggiunto più di 60 speed records e un totale combinato di oltre 25.000 ore e più di 13.000 atterraggi.

Il G500 e il G600 hanno inaugurato la next-generation technology di Gulfstream con il pluripremiato Symmetry Flight Deck, che presenta gli unici active control sidesticks del settore, l’uso esteso della tecnologia touch-screen e un data concentration network. L’aereo, che ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti per seat and cabin design, include la Gulfstream Cabin Experience con aria fresca e mai ricircolata al 100%, la cabin altitude più bassa del settore, elevata silenziosità e 14 panoramic windows.

(Ufficio Stampa Gulfstream – Photo Credits: Paul Bowen – Gulfstream Aerospace Corporation)