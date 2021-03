Albastar e Jennifer Tour annunciano il volo diretto a/r Roma – Ouaga

Jennifer Tour, in collaborazione con la compagnia aerea Albastar e That Aviation Italia, annunciano una serie di collegamenti aerei diretti tra Roma e Ouagadougou a partire dal prossimo 25 giugno, con una frequenza quindicinale e programmati fino a marzo 2022.

AP5129 FCO 13:00 – 18:00 OUA

AP5130 OUA 18:50 – 00:00 FCO

“Si tratta del primo collegamento diretto ad oggi tra l’Italia e il Burkina Faso e per la comunità Burkinabè in Italia e per gli amici del Burkina Faso è la fine dei lunghi ed estenuanti viaggi per raggiungere la madrepatria. Infatti, da giugno sarà possibile volare tra Roma e Ouagadougou in sole cinque ore a dei prezzi contenuti. Bus riservati collegheranno Nord e Sud Italia all’aeroporto di Roma in coincidenza con partenze/arrivi dei voli. Non c’è dubbio che questi voli daranno nuova vita alla mobilità e ad un migliore riavvicinamento tra l’Italia e il Burkina Faso”, commenta Denise Yaogo di Jennifer Tour. “Una partnership incentrata sulla condivisione dei propri punti di forza, supporto e motivazione, in una strategia di sviluppo ed espansione per il benessere dei viaggiatori”.

I voli sono acquistabili sul sito www.jennifertour.com e www.albastar.es, e presso le agenzie di viaggio tradizionali e online.

(Ufficio Stampa Albastar – Photo Credits: Albastar)