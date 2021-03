SAS sottoscrive accordi di finanziamento per nuovi aeromobili

SAS ha ottenuto il finanziamento di tre Airbus A320neo e un Airbus A350-900 attraverso un Sale & Leaseback (S&LB) agreement con CDB Aviation Lease Finance. L’A350 è stato consegnato venerdì 26 marzo, i tre A320neo saranno consegnati a SAS nella primavera del 2022. Inoltre, l’accordo include anche il PDP (Pre Delivery Payments) financing di cinque A320neo da consegnare nel 2022. L’accordo significa che SAS venderà gli aerei a CDB Aviation Lease Finance per poi riprenderli in leasing con un long-term lease.

“SAS ha precedentemente collaborato con CDB Aviation Lease Finance per altre transazioni S&LB e siamo lieti di esserci assicurati il finanziamento delle consegne di nuovi aeromobili insieme a Pat Hannigan e al suo team. Ciò consente di finanziare la nostra transizione verso una flotta unificata con emissioni significativamente inferiori, in modo efficiente in termini di costi e cash”, afferma Magnus Örnberg, CFO di SAS.

Attraverso l’accordo, SAS si è assicurata il finanziamento di tutte le consegne di aeromobili Airbus fino alla fine del secondo trimestre del 2022. In totale SAS ha ordinato 80 A320neo, 3 A321LR e 8 A350-900.

“Continuare ad aggiungere tipi di aeromobili A320neo e A350-900 alla flotta SAS è un passo strategico importante nello sviluppo della sostenibilità di SAS e verso l’obiettivo di una “one type fleet” per le operazioni SAS a corto raggio. Entrambi i tipi di aeromobili sono all’avanguardia, con una fuel efficiency superiore, con impatto ambientale e costi operativi minimi”, afferma la compagnia.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)