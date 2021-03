Singapore riceve il suo primo elicottero Airbus H225M

La Republic of Singapore Air Force (RSAF) ha preso in consegna a Singapore il suo primo elicottero Airbus H225M. Nel 2016 Airbus Helicopters ha firmato un contratto con il Ministero della Difesa di Singapore per l’acquisto di H225M Medium Lift Helicopters.

Congratulandosi con Singapore per gli H225M, il CEO di Airbus Helicopters, Bruno Even, ha dichiarato: “Airbus è molto felice di celebrare questo importante traguardo con la RSAF. Questa consegna è eccezionalmente significativa in quanto Airbus e la RSAF hanno superato le sfide della pandemia COVID-19 nel 2020 per ottenere un regolare passaggio di consegne dell’elicottero”.

“La RSAF è un partner a lungo termine di Airbus da quando il suo primo Aerospatiale SA316B Alouette III è entrato in servizio più di 50 anni fa. Apprezziamo la fiducia che Singapore ha riposto nei nostri elicotteri e non vediamo l’ora che gli H225M svolgano un ruolo fondamentale per la RSAF per molti anni a venire”, ha aggiunto Even.

La H225M fleet di Singapore dovrebbe operare una vasta gamma di missioni, tra cui search and rescue, aeromedical evacuation, nonché humanitarian assistance and disaster relief operations.

Combat-proven multi-purpose and versatile asset, l’H225M consente alle forze militari di dispiegarsi dove e quando necessario. 104 H225M sono attualmente in servizio in tutto il mondo e hanno accumulato più di 143.000 ore di volo. L’H225M è utilizzato da Brasile, Francia, Indonesia, Malesia, Messico, Thailandia e Kuwait per supportare le loro missioni più impegnative.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Anthony Pecchi – Airbus Helicopters)