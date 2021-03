CFM International: Southwest espande la sua LEAP-1B Fleet

Southwest Airlines ha annunciato oggi l’acquisto di motori CFM International LEAP-1B per equipaggiare 100 Boeing 737 MAX (leggi anche qui).

“Il MAX, con i motori LEAP-1B di CFM International, consente eccezionali efficienze operative come un rate of fuel burn inferiore del 14% che riduce le emissioni di carbonio, più silenziosità, a vantaggio delle comunità che serviamo e un’eccellente dispatch reliability per supportare on-time operations. Oltre a supportare i nostri sforzi per operare in modo sostenibile ed efficiente, il 737 MAX offre ai dipendenti e ai clienti comfort di viaggio come una cabina più silenziosa, spazi più ampi nelle cappelliere, sedili con poggiatesta regolabili e più spazio in galley per il servizio a bordo”, afferma Mike Van de Ven, Chief Operating Officer di Southwest.

Southwest ha lanciato originariamente il motore LEAP-1B sul 737 MAX nel 2011 con un ordine fermo per 150 aerei. La consegna dei nuovi aeroplani è prevista per il 2022.

“Siamo entusiasti di fare un altro enorme passo avanti nella nostra partnership di lunga data con Southwest Airlines”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Inoltre, questo accordo mostra la fiducia che questa compagnia aerea ripone nei nostri prodotti e dimostra chiaramente la fiducia collettiva che continuiamo a condividere con il Boeing MAX e il suo brillante futuro”.

“Siamo profondamente onorati che Southwest Airlines abbia riposto nuovamente la sua fiducia in CFM”, ha affermato Jason Tonich, VP Global Sales & Marketing at CFM parent company GE Aviation. “È stato emozionante osservare l’evoluzione della loro 737 fleet e crediamo che la nuova espansione dei velivoli MAX abbia un futuro molto brillante. Siamo orgogliosi di essere una parte così importante del team Southwest”.

Nel 1984 Southwest Airlines ha svolto un ruolo fondamentale nella storia di CFM lanciando il motore CFM56-3 come unico propulsore per quello che ora è chiamato Boeing 737 Classic. Nel 1997 la compagnia aerea ha lanciato il CFM56-7B come unico propulsore sul Boeing Next-Generation 737. Oggi, la compagnia aerea è il più grande cliente commerciale di CFM, operando una flotta di oltre 700 CFM-powered 737.

L’avanzato motore LEAP di CFM continua a stabilire nuovi standard di settore per l’efficienza nei consumi e l’utilizzo delle risorse, registrando oltre 10 milioni di engine flight hours in commercial operation. La flotta sta fornendo risparmi nei consumi e minori emissioni di CO2, oltre a un significativo miglioramento della rumorosità rispetto ai migliori motori CFM56. Il motore LEAP-1B è entrato in servizio sul Boeing 737 MAX nel 2017. Più di 460 aeromobili sono stati consegnati a circa 50 operatori in tutto il mondo e la flotta ha registrato 1,7 milioni di engine flight hours.

