ACI World: le COVID-19 airport travel guidance ora disponibili su Apple Maps

Airports Council International (ACI) ha annunciato che i world airport COVID-19 health measures data verranno ora visualizzati in Apple Maps, consentendo ai viaggiatori di accedere più facilmente alle airport health guidance e aiutare a prevenire la diffusione di COVID-19. Ora gli utenti di iPhone, iPad e Mac possono semplicemente cercare un aeroporto in Apple Maps e trovare la pagina web COVID-19 di un aeroporto o i requisiti locali per i passeggeri direttamente sulla airport place card.

Utilizzando le informazioni raccolte dagli aeroporti attraverso l’ACI’s web-based Health Measures Portal, i dati ACI acquisiscono nuove health-related measures implementate negli aeroporti in risposta al COVID-19. Informazioni più dettagliate sulle misure sanitarie in atto nei singoli aeroporti in tutto il mondo sono disponibili anche tramite l’app mobile Check & Fly di ACI e il passenger portal. L’app Check & Fly offre agli aeroporti un modo per comunicare direttamente ai passeggeri cosa aspettarsi quando pianificano di viaggiare, aiutandoli a soddisfare qualsiasi esigenza e rendendo i loro viaggi più agevoli ed efficienti. È in corso un lavoro con gli aeroporti per sperimentare ulteriori soluzioni per aiutare la ripresa del settore, incluso uno standard per i test sanitari aeroportuali e le informazioni di viaggio.

“La ripresa del viaggio aereo dipenderà dalla fiducia dei passeggeri nell’attenzione del settore alla loro salute e benessere”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “La visualizzazione di queste informazioni in Apple Maps aiuterà a rendere questi dati cruciali molto più ampiamente accessibili ai passeggeri. Ciò aiuterà i passeggeri a pianificare i loro viaggi e ad essere rassicurati sul fatto che la loro salute e sicurezza rimangono una priorità per il settore, poiché lavoriamo tutti per un ritorno duraturo alle operazioni e alla connettività globale. La collaborazione rimane la chiave per una ripresa coordinata a livello globale e siamo grati ai nostri membri per la partnership che abbiamo forgiato per fornire questo importante strumento, che contribuirà a ricostruire la fiducia dei passeggeri nei viaggi aerei”.

I dati sono disponibili anche tramite un’API (Application Programming Interface) e tutte le soluzioni si basano sullo standard ACRIS (Aviation Community Recommended Information Services) che consente a terze parti come compagnie aeree e sviluppatori di app di accedere ai dati.

(Ufficio Stampa ACI World)