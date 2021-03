IATA esorta l’accettazione dei test rapidi per il riavvio sicuro ed efficiente dei viaggi aerei

L’International Air Transport Association (IATA) ha esortato i governi ad accettare i migliori rapid antigen tests in adempimento ai requisiti di test COVID-19, in seguito alla pubblicazione di una nuova ricerca di OXERA e Edge Health.

“Il rapporto OXERA-Edge Health, commissionato da IATA, ha rilevato che gli antigen tests sono:

– Accurati: i best antigen tests forniscono risultati ampiamente comparabili ai test PCR nell’identificazione accurata dei viaggiatori infetti. Il BinaxNOW antigen test, ad esempio, manca solo un caso positivo su 1.000 viaggiatori (sulla base di un tasso di infezione dell’1% tra i viaggiatori) e ha performance analogamente paragonabili ai test PCR nei livelli di falsi negativi.

– Comodi: i tempi di elaborazione per gli antigen tests sono 100 volte più rapidi rispetto ai test PCR.

– Economici: gli antigen tests sono, in media, il 60% più economici dei test PCR”, afferma IATA.

“Il riavvio dell’aviazione internazionale stimolerà la ripresa economica. Insieme ai vaccini, i test giocheranno un ruolo fondamentale nel dare ai governi la fiducia necessaria per riaprire i loro confini ai viaggiatori. Per i governi, la massima priorità è la precisione. Ma i viaggiatori avranno anche bisogno di test convenienti. Il rapporto OXERA-Edge Health ci dice che i migliori antigen tests possono spuntare tutte queste caselle. È importante che i governi considerino questi risultati mentre pianificano un riavvio”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

“I requisiti dei test sono attualmente frammentati, il che crea confusione per i viaggiatori. Inoltre, molti governi non consentono test rapidi. Se le uniche opzioni disponibili per i viaggiatori sono i test PCR, questi comportano svantaggi e inconvenienti significativi in termini di costi. Inoltre, in alcune parti del mondo, la capacità di test PCR è limitata, con la prima priorità correttamente assegnata all’uso clinico”, prosegue IATA.

“I viaggiatori hanno bisogno di opzioni. Includere l’antigen testing tra i test accettabili darà sicuramente forza al recupero. La specifica dell’UE di acceptable antigen tests offre una buona base per una più ampia armonizzazione internazionale di standard accettabili. Ora dobbiamo vedere i governi implementare queste raccomandazioni. L’obiettivo è quello di avere una serie chiara di opzioni di test che siano efficaci dal punto di vista medico, finanziariamente accessibili e praticamente disponibili per tutti i potenziali viaggiatori”, ha affermato de Juniac.

“Se i test rapidi non sono un’opzione per i viaggiatori, vengono create barriere significative in termini di costi e convenienza. Il report OXERA-Edge Health ha presentato la seguente analisi:

– Il costo del test PCR può alterare completamente l’economia del viaggio. Una famiglia di quattro persone in viaggio dal Regno Unito alle Isole Canarie effettuerà un totale di 16 test per un costo totale di circa 1.600 GBP o 1.850 EUR, il 160% in più rispetto alla tariffa aerea media.

– Un tipico viaggio d’affari Londra-Francoforte vede un aumento dei costi del 59% con il requisito del test PCR.

– Il modello mostra che sulla base di cinque rotte studiate (Londra-New York, Londra-Francoforte, Regno Unito-Singapore, Regno Unito-Pakistan e Manchester-Isole Canarie) l’impatto sui costi dei test PCR ridurrà la domanda in media del 65%. La sostituzione del PCR con l’antigen test avrebbe comunque un cost impact sulla domanda, ma al 30%.

Le barriere finanziarie smorzeranno il sentimento dei viaggiatori che mostra già una certa debolezza. In un sondaggio di febbraio sui viaggiatori, il 58% ha affermato che viaggerà meno per svago una volta che la pandemia sarà contenuta. Lo stesso sondaggio ha visto il 62% dei viaggiatori d’affari affermare che viaggerebbe di meno.

Oltre ai tempi di elaborazione notevolmente più brevi per gli antigen test rispetto al PCR, il rapporto ha anche indicato la scarsità di test PCR. L’attuale capacità di test PCR inutilizzata nel Regno Unito, ad esempio, coprirebbe solo il 25% dei livelli di passeggeri del 2019. Ciò potrebbe causare colli di bottiglia man mano che il numero di passeggeri rimbalza. L’aggiunta dell’antigen testing come opzione accettabile aiuterebbe ad alleviare questo problema”, conclude IATA.

“Quando i viaggi internazionali riapriranno, è probabile che i test rimangano parte della strategia per il controllo di COVID. Il tipo di regime di test scelto farà la differenza nella rapidità con cui il settore dei viaggi si riprenderà. La scelta di un test rapido sarebbe una vera spinta per la comunità dei viaggi e degli affari internazionali e la nostra ricerca mostra che può essere efficace quanto altri regimi di test ed efficace come una quarantena di dieci giorni”, ha affermato Michele Granatstein, Partner at Oxera and Head of its Aviation Practice.

“Stiamo già assistendo alla diffusione dei test rapidi in contesti diversi dai viaggi, come scuole e luoghi di lavoro. Estenderne l’uso ai viaggi è un passo logico. La scienza lo sostiene. In condizioni reali, l’antigen testing è efficace quanto il PCR testing nel ridurre il rischio di trasmissione transfrontaliera. Nel frattempo, il costo e la burocrazia dei test PCR aggiungono enormi oneri alle famiglie e alle imprese che desiderano viaggiare. Queste sono considerazioni importanti nella preparazione per un riavvio di successo”, ha detto de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)