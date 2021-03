airBaltic annuncia la nuova rotta Riga – Dubai

La compagnia aerea lettone airBaltic annuncia che a partire dal 1° settembre 2021 lancerà nuovi voli di linea tra Riga e Dubai negli Emirati Arabi Uniti. La nuova programmazione di airBaltic prevede quattro collegamenti settimanali tra le due città.

Martin Gauss, amministratore delegato di airBaltic: “Dubai è da anni una destinazione molto importante ma non era ancora servita da airBaltic. Ora, con l’Expo 2020 che inizierà ad ottobre, offriremo un collegamento diretto da Riga, che sarà apprezzato da molti passeggeri dei Baltici e della Scandinavia, ma anche dal resto d’Europa. Inoltre, la nuova rotta fornirà un eccellente collegamento da Dubai International (DXB) al Medio Oriente, Asia-Pacifico e Africa”.

H.E. Signora Hanan Al Aleeli, Ambasciatrice degli Emirati Arabi Uniti in Lettonia: “Expo 2020 Dubai sarà il primo mega evento globale dall’inizio della pandemia, che accoglierà milioni di visitatori da tutto il mondo. Pertanto, la tempistica di questi voli comodi e veloci tra Riga e Dubai che inizieranno subito prima dell’evento, è eccezionale e contribuirà non solo allo sviluppo economico, ma anche alla creazione di ulteriori opportunità per legami politici, culturali e interpersonali tra gli Emirati Arabi Uniti e la Lettonia. Gli stessi cittadini degli Emirati e della Lettonia hanno più volte manifestato interesse per avere un collegamento aereo, la nuova rotta è un risultato diretto dello stretto rapporto tra le nostre due nazioni”.

I voli tra Riga e Dubai saranno operati con Airbus A220-300. La programmazione completa dei voli airBaltic e le tariffe per le nuove destinazioni sono già disponibili sulla homepage della compagnia www.airbaltic.com. Disponibili anche collegamenti dall’Italia via Riga.

La sicurezza e la salute dei passeggeri è la massima priorità di airBaltic. airBaltic ha introdotto rigide misure sanitarie e le operazioni di volo seguono le raccomandazioni imposte dalle autorità. Per saperne di più sulle misure sanitarie di airBaltic, visitare il sito web di airBaltic: https://www.airbaltic.com/en/health-measures.

(Ufficio Stampa airBaltic)