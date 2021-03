Nuovo traguardo per Rolls-Royce: inizia la realizzazione del più grande aero-engine del mondo

Rolls-Royce ha ufficialmente iniziato a costruire il più grande aero-engine del mondo, UltraFan®, che aiuterà a ridefinire i viaggi aerei sostenibili per i decenni a venire.

I lavori sul primo modulo sono in corso presso la dedicated DemoWorks facility a Derby, Regno Unito, e il demonstrator engine, che ha un fan diameter di 140 pollici, sarà completato entro la fine dell’anno.

Il motore è la base per una potenziale nuova famiglia di UltraFan engines in grado di equipaggiare aeromobili sia narrowbody che widebody, fornendo un miglioramento della fuel efficiency del 25% rispetto alla prima generazione di motori Trent.

Questo miglioramento delle performance è fondamentale per raggiungere la sostenibilità nel settore dell’aviazione. Le turbine a gas continueranno a essere la base dell’aviazione a lungo raggio per molti anni e l’efficienza di UltraFan contribuirà a migliorare l’economia di una transizione del settore verso combustibili più sostenibili, che probabilmente saranno più costosi a breve termine rispetto al jet fuel tradizionale. Il first test run del motore sarà condotto con 100% Sustainable Aviation Fuel.

Sono stati fatti investimenti significativi per sviluppare l’UltraFan demonstrator e le tecnologie associate da parte Rolls-Royce e da una varietà di funding agencies, inclusi Aerospace Technology Institute and Innovate UK (United Kingdom), LuFo (Germany), Clean Sky Joint Undertaking (European Union).

Kwasi Kwarteng, UK Business Secretary, ha dichiarato: “Il progetto UltraFan è un perfetto esempio di come stiamo lavorando con l’industria per fornire voli ecologici e sostenibili per i decenni a venire. Sostenuto da un significativo sostegno del governo, questo progetto rappresenta la scala dell’ambizione della Gran Bretagna per il cruciale settore aerospaziale. Aziende come Rolls-Royce stanno giocando un ruolo fondamentale mentre ci ricostruiamo più verdi dalla pandemia e ci impegniamo a fornire all’intero settore aerospaziale il supporto di cui ha bisogno per innovare e raggiungere nuove vette”.

Chris Cholerton, Rolls-Royce, President – Civil Aerospace, ha dichiarato: “Questo è un momento emozionante per tutti noi di Rolls-Royce. Il nostro primo engine demonstrator, UF001, è in assemblaggio e non vedo l’ora di vederlo realizzato e pronto per il test. Sta arrivando in un momento in cui il mondo sarà alla ricerca di modi sempre più sostenibili per viaggiare in uno scenario post-COVID 19. Io e tutto il nostro team siamo molto orgogliosi di sapere che siamo parte della soluzione.

Sono lieto che i governi del Regno Unito e della Germania ci abbiano supportato nell’effettuare questi significativi investimenti tecnologici innovativi. L’Aerospace Technology Institute e i LuFo programmes, così come il Clean Sky dell’UE, ci hanno tutti aiutato a fare un passo avanti verso la realizzazione degli enormi vantaggi ambientali ed economici di UltraFan”.

Mentre inizia la costruzione del motore, altre parti chiave si stanno già riunendo per la consegna a Derby. Sono in corso lavori sull’UltraFan carbon titanium fan system a Bristol, Regno Unito, e sul suo 50MW Power Gearbox, che è abbastanza potente da far funzionare 500 family cars, a Dahlewitz, Germania.

UltraFan fa parte della visione IntelligentEngine di Rolls-Royce: ad esempio, ogni fan blade ha un gemello digitale che memorizza i real-life test data,, consentendo agli ingegneri di prevedere le performance in servizio. Durante il test presso la nuova £90m Testbed 80 facility, i dati possono essere ricavati da più di 10.000 parametri, rilevando la più piccola delle vibrazioni a un rateo fino a 200.000 campioni al secondo. Dati che ci aiutano a comprendere i motori e a migliorarli ulteriormente.

Le caratteristiche ingegneristiche chiave del motore includono:

– Una nuova Advance 3 core architecture, combinata con l’ALECSys lean burn combustion system, per offrire la massima fuel burn efficiency e basse emissioni.

– Carbon titanium fan blades and composite casing, che riducono il peso fino a 1.500 libbre per aereo.

– Advanced ceramic matrix composite (CMC) components, che operano in modo più efficace alle high pressure turbine temperatures.

– Un geared design che fornisce potenza efficiente per gli high-thrust, high bypass ratio engines del futuro.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)