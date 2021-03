Brussels Airlines e NORDIC firmano una cooperazione a lungo termine

Brussels Airlines unisce le forze con NORDIC, leader di mercato e specialista in viaggi in Scandinavia. A seguito dell’accordo per i prossimi tre anni, i partner offriranno voli diretti per la Lapponia e la Norvegia meridionale nella stagione estiva e invernale. Negli anni a venire, Brussels Airlines e NORDIC mirano ad espandere il numero di voli e destinazioni.

Il primo volo nell’ambito del contratto triennale tra Brussels Airlines e NORDIC è previsto per il 4 luglio, per Evenes, nel nord della Norvegia (Lofoten). Entrambe le parti prevedono di operare un volo settimanale durante le vacanze estive. Sarà la prima volta che i voli diretti per questa destinazione saranno disponibili dall’aeroporto di Bruxelles. Durante la stagione invernale si aggiungeranno alla rete Kittilä, Kiruna e Bergen (Norvegia meridionale). In precedenza, Brussels Airlines aveva già operato voli per Kittilä, Kiruna e Bergen per conto di NORDIC, mentre Evenes è una nuova destinazione.

Frederic Dechamps, Senior Director Sales Belgium for the Lufthansa Group, afferma: “Sono molto soddisfatto dell’estensione della nostra partnership con NORDIC, che ci consente di confermare la Lapponia come parte del nostro portafoglio di destinazioni. Questo passaggio conferma un impegno reciproco per una long-term cooperation con un partner di scelta, uno specialista affermato su queste meravigliose destinazioni”.

Maarten Raes, fondatore e CEO di NORDIC: “Ciò che è iniziato nel 2016-2017 con 5 voli da Bruxelles a Kittila (Finlandia) e Tromsø, è cresciuto fino a un’offerta di 71 voli all’anno. Durante le vacanze estive di quest’anno, inizieremo un volo settimanale per le Lofoten nella Norvegia settentrionale. La stagione invernale offre voli per Kittilä nella Lapponia finlandese, Kiruna nella Lapponia svedese e Bergen in Norvegia. Insieme a Brussels Airlines, miriamo ad aumentare il numero di voli e destinazioni in modo significativo negli anni a venire. Al fine di fornire capacità sufficienti anche a livello locale, stiamo collaborando con imprenditori locali per essere in grado di offrire ai nostri clienti i migliori prodotti disponibili”.

Kittilä sarà collegata settimanalmente dal 18 dicembre al 9 aprile, con un volo aggiuntivo ogni cinque giorni dall’8 dicembre all’11 aprile. Inoltre, Kiruna accoglierà voli diretti durante l’inizio e la fine dell’inverno. A febbraio e marzo sono previsti quattro voli per Bergen, mentre Evenes riceverà un volo settimanale durante le vacanze estive 2021, a condizione che vengano tolte le restrizioni di viaggio in Norvegia.

“Con questi hotspot turistici in Finlandia, Svezia e Norvegia, stiamo ulteriormente espandendo il Brussels Airlines winter network, con nuove destinazioni e voli extra”, afferma David Lyssens, Senior Director Network and Planning, Brussels Airlines. “Anche l’aggiunta di Evenes in Norvegia al summer network portfolio avviene con la chiara intenzione di crescere ulteriormente nei prossimi anni insieme a NORDIC e di portare più belgi a contatto con l’incredibile natura scandinava”.

I voli e i pacchetti turistici possono essere prenotati esclusivamente tramite NORDIC. Maggiori informazioni su nordic.be.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)